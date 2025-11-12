Acasă » Știri » Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Nidia a făcut anunțul

De: Denisa Iordache 12/11/2025 | 09:30
Horia Moculescu

Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu! Fiica pianistului, Nidia Moculescu, a vorbit despre clipele grele prin care tatăl ei trece. Celebrul compozitor în vârstă de 88 de ani se află în continuare internat la secția de Terapie Intensivă a Institutului „Matei Balș”. Află toate detaliile în articol!

La 88 de ani, Horia Moculescu trece prin momente grele, iar viața îi este pusă în pericol. După câteva zile de când a fost internat tatăl ei, Nidia Moculescu a oferit informații despre starea actuală a compozitorului.

Detalii despre starea lui Horia Moculescu

Fiica acestuia nu s-a ferit să recunoască realitatea dură și greu de acceptat: Horia Moculescu se află într-o stare gravă în continuare. Cu toate astea, Nidia Moculescu are speranță și știe că tatăl ei a fost un luptător toată viața. Ea a mărturisit și că petrece zilnic câteva minute alături de compozitor, atât cât îi este permis.

„Starea lui nu este bună deloc, iar medicii sunt foarte rezervați. Da, tatăl meu este un luptător și așa a fost mereu.”, a declarat Nidia Moculescu.

Starea de sănătate a celebrului compozitor s-a înrăutățit în ultima perioadă. Horia Moculescu suferă de o afecțiune rară, de aproape două decenii. Este vorba despre sindromul Morton, o boală care afectează nervii de la nivelul tălpii și provoacă dureri persistente, amorțeli și disconfort în timpul mersului.

În paralel, marele artist se confruntă și cu niște complicații respiratorii care au impus supravegherea continuă. Medicii monitorizează permanent evoluția stării sale.

În ultimii ani, maestrul a suferit mai multe intervenții chirurgicale, dar durerile nu au dispărut complet. În ciuda acestor greutăți, Horia Moculescu a continuat să fie prezent în lumea muzicală și nu a renunțat la pasiunea lui.

