Nidia Moculescu, informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Horia Moculescu. Cum se simte artistul

La doar câteva zile după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență, fiica sa, Nidia Moculescu, a oferit primele declarații despre starea de sănătate a tatălui ei. Celebrul compozitor, în vârstă de 88 de ani, se află în continuare sub supravegherea medicilor, internat la secția de Terapie Intensivă a Institutului „Matei Balș”.

Săptămâna trecută, vestea internării lui Horia Moculescu a stârnit îngrijorare, compozitorul ajungând în stare gravă la Institutul „Matei Balș”. El a fost transferat direct pe secția de Terapie Intensivă, iar medicii au declarat că fac tot ce le stă în putință pentru a-i salva viața artistului în vârstă de 88 de ani.

La câteva zile de la internare, fiica lui, Nidia Moculescu, a oferit primele informații despre starea tatălui său. Aceasta a spus că Horia Moculescu rămâne sub supravegherea strictă a medicilor, în continuare la ATI, și a mulțumit tuturor pentru mesajele de susținere.

„Le mulțumesc tuturor pentru gândurile bune. Tata este însă la fel, cu sănătatea, tot internat, la ATI”, a spus Nidia Moculescu.

Ce probleme de sănătate are Horia Moculescu

La 88 de ani, Horia Moculescu se confruntă de ani buni cu probleme de sănătate. Săptămâna trecută, compozitorul a fost internat de urgență, iar medicii au declarat că starea sa este îngrijorătoare.

Chiar și cu tratamentele urmate de-a lungul timpului, Horia Moculescu recunoștea, cu câteva luni în urmă, că situația lui nu este gravă, dar nici nu este optimă. De aproape 17 ani, el se luptă cu o afecțiune numită neurom Morton, care îi provoacă dureri puternice și a necesitat mai multe intervenții chirurgicale, fără a-i aduce alinare completă.

Neuromul Morton, sau neuromul interdigital, este o problemă dureroasă care afectează nervii de la nivelul degetelor picioarelor, cel mai frecvent între al treilea și al patrulea deget. Totuși, această afecțiune poate apărea și la alte degete și cauzează disconfort semnificativ în mers.

