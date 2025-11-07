De ce Mariana Moculescu și-a dat în judecată propria fiică. Ce îi cere: „Am făcut-o pentru adevăr”

Mariana Moculescu a luat o decizie-șoc! În timp ce Horia Moculescu se află internat în stare gravă, fosta lui soție a acționat-o în instanță pe fiica lor, Nidia, pentru a-i cere o pensie de întreținere. Află, în articol, cum și-a motivat femeia hotărârea!

Legea din România le permite părinților aflați în dificultate financiară sau medicală să ceară ajutor copiilor, în cazul în care aceștia au posibilitatea de a le oferi sprijin. Nu este un secret că Mariana Moculescu s-a confruntat cu probleme financiare. În trecut, ea a fost la un pas de a fi evacuată din locuința închiriată și a cerut public ajutor. Acum, a decis să obțină o pensie de întreținere chiar de la fiica ei, Nidia.

De ce a dat-o în judecată Mariana Moculescu pe Nidia

Fosta soție a lui Horia Moculescu a deschis o acțiune în instanță împotriva fiicei lor, Nidia, procesul având ca obiect „pensie de întreținere”. După ce informația a ajuns în spațiul public, Mariana Moculescu a decis să expună motivele pentru care și-a dat fata în judecată.

„Nu am dat-o în judecată pe fiica mea pentru bani. Am făcut-o pentru adevăr, pentru memorie și pentru conștiință. O mamă are dreptul să fie recunoscută, mai ales când a fost uitată. Legea nu e o armă – e un pod între generații. Când un copil uită de mama lui, mama nu se răzbună. Mama doar își cere dreptul de a exista cu demnitate. Uneori, dreptatea nu se cere pentru a câștiga, ci pentru ca sufletul să nu mai tacă!”, a scris Mariana Moculescu pe Facebook.

Toate acestea se întâmplă în timp ce Horia Moculescu se află internat, în stare gravă, la Institutul „Matei Balș”. Mariana Moculescu a vorbit și despre starea fostului său soț. În ciuda informațiilor publice, femeia nu pare deloc îngrijorată.

„Să nu se mai agite atâta lume de grija lui, că mai are de trăit mult și bine, se îngrijește, mănâncă bine, are programate și niște concerte în noiembrie. Toamna, unele boli pulmonare, cum are și Horia, se acutizează. El a mai pățit așa și în alți ani. Așa e bătrânețea. El a fumat enorm, câte trei pachete, câte 60 de țigări pe zi. Fumul acela și toate chimicalele i-au distrus plămânii, acum stă pe oxigen și acasă. A fost un om vicios. El fuma și țigări cubaneze, din foi, foarte tari. S-a lăsat de fumat când i-am umplut țigara cu muguri de zambilă. Zic: «Vezi cum sfârâie florile când stingi țigara? Așa se întâmplă și cu plămânii tăi când fumezi». S-a speriat și mi-a dat dreptate”, a spus Mariana Moculescu pentru Click!.

Citește și: „Nu mai am nici chiloți pe mine!” Fosta soție a lui Horia Moculescu, prinsă în cel mai nebunesc scandal al verii: hărțuire, abuz și conspirații oculte!

Mariana Moculescu, scene șocante în garsonieră: a cerut ordin de protecție! „M-a obligat să-l sărut! Era beat criță și trăgea de mine!”