Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: „Fiica defunctului deține dreptul exclusiv”

Horia Moculescu, una dintre cele mai respectate și influente figuri ale muzicii ușoare românești, s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, după aproape o săptămână de spitalizare la Institutul „Matei Balș” din București.

Mariana Moculescu a anunțat că nu va fi prezentă la înmormântarea fostului ei soț, compozitorul Horia Moculescu, care va fi condus pe ultimul drum duminică, la Cimitirul Bellu din București. Decizia acesteia vine în contextul în care fiica lor, Nidia, este cea care se ocupă de toate detaliile legate de ceremonie și de memoria tatălui ei.

Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu

Deși a împărțit ani importanți din viață alături de marele compozitor, Mariana Moculescu a ales să nu participe la înmormântarea fostului său soț. Ceremonia va avea loc duminică, la Cimitirul Bellu din Capitală. Cei doi au fost căsătoriți până în anul 2000, când au divorțat și au mers pe drumuri separate.

Într-un mesaj transmis public, Mariana Moculescu a precizat că fiica lor, Nidia, este singura persoană care are dreptul de a reprezenta familia și de a gestiona toate aspectele legate de memoria și imaginea regretatului compozitor.

Ea a subliniat că orice altă intervenție publică sau acțiune neautorizată va fi considerată o încălcare a acestor drepturi și va fi raportată autorităților competente. Totodată, a cerut respectarea poziției fiicei și oprirea oricăror inițiative neoficiale legate de comunicarea publică sau de chestiunile familiale.

„Fiica defunctului deține dreptul exclusiv de reprezentare a familiei și gestionează toate chestiunile legate de viața și memoria acestuia. Orice declarație publică, acțiune sau intervenție care încearcă să-i substituie acest rol contravine drepturilor sale și va fi documentată și sesizată autorităților competente. Se solicită respectarea strictă a poziției fiicei și încetarea imediată a oricăror acțiuni neautorizate în gestionarea chestiunilor familiale sau a comunicării publice”, a scris Mariana Moculescu pe rețelele de socializare.

