Legătura neștiută dintre Nikita și Horia Moculescu: „M-a ținut în casă la el”

Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani și a lăsat în urmă multe durere. Printre vedetele care își iau cu greu rămas bun de la celebrul compozitor se numără și Nikita. Ea a transmis un mesaj emoționant și a dezvăluit legătura neștiută pe care o avea cu pianistul.

Horia Moculescu s-a stins din viață ieri, 12 noiembrie 2025, și a lăsat un gol imens în lumea artistică din România! Înainte să părăsească această lume, celebrul compozitor a stat internat timp de 6 zile la secția de Terapie Intensivă a Institutului „Matei Balș”. În ultimul timp, starea de sănătate a lui Horia Moculescu a fost sensibilă, iar acesta era nevoit să fie transportat tot timpul într-un scaun cu rotile.

Legătura neștiută dintre Nikita și Horia Moculescu

Prietenii, colegii de breaslă și fanii și-au exprimat în mediul online durerea cauzată de această pierdere. Printre aceștia se află și Nikita, care a mărturisit cum a ajutat-o celebrul artist atunci când a avut probleme cu fostul soț, chiar după ce născuse primul copil, în anul 2010. Horia Moculescu a primit-o în casa lui și a avut grijă de ea, iar acum vedeta este devastată de durere.

„Nu mai pot, plâng și îmi aduc aminte cât m-a ținut în casă la el. Nu a zis nicio vorbă niciodată. Am stat șase luni de zile în casă la el, după ce am născut-o pe prima mea fată, pe Cristina. Tatăl ei nu mă lăsa în pace și mă denigra peste tot, iar domnul Moculescu m-a primit în casa lui, unde locuia împreună cu Mariana. Am locuit la el o jumătate de an”, a spus Nikita.

