N-au loc pentru el! Unde va fi înmormântat, de fapt, Horia Moculescu

De: Mirela Loșniță 13/11/2025 | 09:51
Horia Moculescu/Foto: Facebook

Marele compozitor Horia Moculescu s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie 2025, la ora 04:30. Membrii familiei trec prin clipe grele după moartea acestuia și se pregătesc să îl conducă pe ultimul drum, însă se confruntă cu o problemă destul de serioasă – unde o să îl înmormânteze?

Îndrăgitul compozitor Horia Moculescu a murit la vârstă de 88 de ani. Acesta se afla internat în stare gravă la Institutul Matei Balș, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l ține în viață. Celebrul compozitor fusese internat în stare foarte gravă la spital, fiind intubat în ultimele zile din cauza unor complicații pulmonare. După moartea sa, Horia Moculescu a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au iubit, iar acum familia se pregătește pentru înmormântare.

În ultimul timp, starea de sănătate a lui Horia Moculescu a fost tot mai fragilă, iar acesta era nevoit să fie transportat tot timpul într-un scaun cu rotile. Acesta a fost internat de urgență la Spitalul „Matei Balș” și se afla în stare foarte gravă, iar miercuri, 12 noiembrie 2025, s-a stins din viață, ora decesului fiind înregistrată la ora 4:30, conform unor surse medicale.

Horia Moculescu a lăsat un gol imens în sufletele celor care l-au iubit și apreciat, iar persoanele apropiate, prietenii și familia se pregătesc să își ia rămas bun de la el. Surse din administrația bucureșteană au dezvăluit pentru Gândul unde ar putea fi înmormântat Horia Moculescu. Aceleași surse mai spun că pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu nu mai sunt locuri de veci.

„Cel mai probabil, Horia Moculescu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu din Capitală, pe locurile care aparțin Uniunii Compozitorilor”, au precizat surse din administrația Capitalei.

Horia Moculescu a fost unul dintre cei mai iubiți și respectați compozitori români. Cariera sa a fost cuprinsă de zeci de ani de activitate în domeniul muzicii ușoare, dar și în televiziune, unde a fost prezentator, compozitor și pianist. De-a lungul timpului, acesta a colaborat cu numeroși artiști și a compus extrem de multe melodii care au rămas în sufletul publicului.

