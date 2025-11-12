Cui îi va rămâne toată averea lui Horia Moculescu? Ce se întâmplă cu moștenirea

Vești triste au venit în această dimineață. Celebrul compozitor Horia Moculescu s-a stins din viață. Acesta a murit la vârsta de 88 de ani. Ultimele zile le-a petrecut în spital, sub supraveghere medicală, însă, în cele din urmă, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Cui îi va rămâne toate averea lui Horia Moculescu?

În data de 12 noiembrie, Horia Moculescu și-a dat ultima suflare. Acesta era internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI. O pneumonie agresivă i-a înrăutățit starea de sănătate deja fragilă. Astfel, organismul său slăbit pare că nu a mai putut face față.

Acum toată lumea plânge moarte celebrului compozitor. În urma lui Horia Moculescu a rămas fiica acestuia, Nidia, care este distrusă de durere. Ea este sigurul copil al artistului, așa că o să fie și singurul moștenitor. Întreaga avere a lui Horia Moculescu va merge la Nidia.

Ce averea avea Horia Moculescu

Cât despre averea lui Horia Moculescu, aceasta pare să fie una substanțială, cel puțin conform declarațiilor făcute de fosta lui soție. Mariana Moculescu a vorbit în urmă cu doar câteva luni despre averea pe care o mai avea regretatul artist. Aceasta mărturisea că pe vremea când nu erau separați, Horia Moculescu era înstărit.

„Horia a avut o casă, la Băneasa, dar a vândut-o, pentru că acolo veneau artiștii, în vizită, ca să se simtă bine, să râdă, să danseze și să cânte, apoi tot greul rămânea pe capul lui Horia, să facă ordine. Prin urmare, a vândut casa, cu grădină, de la Băneasa, și rău a făcut, acum era bine să stea la aer curat. A mai avut încă un teren, de vreo cinci hectare, pe lângă Timișoara, pe care, tot așa, l-a vândut. Ce a făcut cu banii? S-au dus pe anumite lucruri. Acum mai deține, din câte știu, apartamentul din centrul Bucureștiului, de lângă Parcul Cișmigiu, de 142 mp, cu trei camere, living, sufragerie, două balcoane, două bucătării, o baie și o toaletă de serviciu, două holuri, plus o cămăruță de serviciu. Acest apartament probabil că îl va primi moștenire Nidia, fiica noastră. Poate că mai are și alte bunuri. Ar fi bine, ca să îi rămână toate Nidiei, să ducă o viață liniștită. Horia a și știu să facă bani, dar a avut și această patimă, a jocurilor de noroc. A mai cheltuit din ei și pe acest viciu. Horia Moculescu a fost mereu productiv, a avut, aș putea zice, o energie creatoare de bani”, declara Mariana Moculescu.

BREAKING! A murit Horia Moculescu. Anunțul trist, făcut de fiica sa

Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu! Strigăt de jale: ”Tăticule, dacă mă auzi…”