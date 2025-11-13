Persoana pe care Horia Moculescu a evitat-o până a murit! A refuzat-o de fiecare dată: ”Are probleme”

Horia Moculescu s-a stins din viață ieri, 12 noiembrie 2025, și a lăsat un gol imens în lumea artistică din România! Celebrul compozitor a stat internat timp de 6 zile la secția de Terapie Intensivă a Institutului „Matei Balș”. În urmă cu câteva luni, pianistul mărturisea că nu vrea să audă de Mariana Moculescu, fosta soție. Află în articol motivul real!

Data de 12 noiembrie va reprezenta mereu ziua în care România a pierdut un artist desăvârșit. Horia Moculescu s-a stins la vârsta de 88 de ani și a lăsat în urmă multă durere, dar și o carieră excepțională.

De ce nu voia Horia Moculescu să audă de fosta soție

Cu toate că trecuse prin mai multe intervenții și era slăbit, Horia Moculescu nu renunțase nicio secundă la pasiunea lui. Mai mult, celebrul compozitor continua să își facă apariția în emisiuni TV și să vorbească despre el. În urmă cu 7 luni, Horia Moculescu a făcut o mărturisire emoționantă: simțea că mai are puțin de trăit și își dorea să mai trăiască măcar un an. În ultimele sale luni, artistul mărturisea că nu vrea să o primească pe Mariana Moculescu, fosta soție, în casa lui. Femeia risca să fie dată din casă atunci, așa că a apelat la el. Relația tensionată dintre cei doi era cunoscută, astfel că pianistul a spus că prezența ei i-ar face rău, iar el nu poate să își trăiască ultimele lui zile așa.

„Mi-a dat Mariana telefon de mai multe zile să mă avertizeze că va ajunge în această situație (n.r. va fi dată afară din casă). În ceea ce privește posibilitatea revenirii ei aici este de nediscutat, din nenumărate motive. Eu vreau să mai trăiesc câteva luni, eventual un an, așa, și m-ar aduce în stări de nervi unde eu nu pot să răspund, că eu nu pot să dau într-o femeie. Mariana recunoaște că are probleme majore psihice, spune că e sub tratament. Mai e încă ceva: e greu de intrat aici, are o datorie destul de mare pentru întreținerea de aici.”, a spus Horia Moculescu la „Un show Păcătos”.

CITEȘTE ȘI:

N-au loc pentru el! Unde va fi înmormântat, de fapt, Horia Moculescu

Ștefan Bănică Jr., devastat după moartea lui Horia Moculescu! Ce ritual aveau cei doi, în fiecare lună decembrie