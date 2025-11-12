Acasă » Știri » Ștefan Bănică Jr., devastat după moartea lui Horia Moculescu! Ce ritual aveau cei doi, în fiecare lună decembrie

Ștefan Bănică Jr., devastat după moartea lui Horia Moculescu! Ce ritual aveau cei doi, în fiecare lună decembrie

Ștefan Bănică Jr., devastat după moartea lui Horia Moculescu! Ce ritual aveau cei doi, în fiecare lună decembrie
România pierde încă o legendă a muzicii sale. Horia Moculescu, compozitor, pianist, textier și om de televiziune, care a marcat zeci de ani din istoria divertismentului românesc, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Artistul se afla internat la Institutul „Matei Balș” din Capitală, unde fusese adus de urgență în stare gravă. O pneumonie agresivă i-a agravat starea de sănătate deja fragilă, iar medicii nu au mai reușit să-l salveze.

Horia Moculescu a fost profund apreciat și iubit de artiștii români, iar dispariția sa a stârnit emoție în rândul colegilor de breaslă. Printre cei care au transmis mesaje de tristețe și admirație s-au numărat Ștefan Bănică Jr. și Mihai Morar.

A fost un om care iubea scena și publicul, dar mai ales oamenii din jurul lui. De-a lungul vieții, a colaborat cu numeroși artiști importanți, printre care și tatăl lui Ștefan Bănică Jr., cu care a avut o relație profesională și de prietenie strânsă. Cei doi au împărtășit aceeași dragoste pentru muzică și pentru spectacolele de varietăți, iar legătura lor a continuat peste ani, devenind una de familie artistică.

În fiecare decembrie, după concertul de Crăciun difuzat la televiziune, Horia Moculescu avea un obicei devenit aproape ritual: își suna apropiații din lumea artistică pentru a-i felicita, pentru a le da sfaturi și pentru a le reaminti cât de important este să nu se oprească niciodată din a crea. Glumea adesea cu un umor amar, spunând „vino să mă vezi la anul, că poate nu mai apuci”, o replică ce astăzi sună ca o prevestire.

Fără bilet de trimitere la medic. Ce pacienți sunt vizați de această măsură 12 nov. 2025, 18:25,
Fără bilet de trimitere la medic. Ce pacienți sunt vizați de această măsură...
Regulă nouă pentru tinerii care vor o locuință. Cererile se depun până pe 31 decembrie 2025
Regulă nouă pentru tinerii care vor o locuință. Cererile se depun până pe...

„Horia Moculescu a fost un mare compozitor și un tip deștept. A fost prieten cu tatăl meu, a colaborat cu el de multe ori. A făcut parte dintr-o generație care a pus bazele muzicii ușoare și ale varieteului românesc. În fiecare an, în luna decembrie, după concertul televizat de Crăciun, mă suna și, de cele mai multe ori, ne lăuda și îmi dădea sfaturi care mi-au prins bine de fiecare dată. Și terminam discuția telefonică inevitabil cu „vino să mă vezi anul viitor, că poate nu mai apuci”. Am fost de câteva ori, cu colegii din THE 50’S, la un pahar de vorbă și am întâlnit același om pasionat de muzică, cu o minte limpede, indiferent de trecerea anilor și cu dorința de a merge înainte. Drum lin spre stele, Horia…”, a transmis Ștefan Bănică Jr. pe Facebook.

Ce mesaj a transmis și Mihai Morar

Mihai Morar a făcut un gest inedit pentru a-i aduce un omagiu lui Horia Moculescu. Prezentatorul a dat share unei fotografii a marelui compozitor, care a fost invitat în platoul fostei sale emisiunii, un mod simbolic de a păstra mereu vie amintirea maestrului care a încetat din viață miercuri, 12 noiembrie 2025.

„Azi a venit Ziua aceea. Domnul Muzică a plecat. Unul dintre cei mai mari compozitori ai vieții noastre pe Pământ”, a scris și Mihai Morar.

Nidia, prima reacție după moartea lui Horia Moculescu! Strigăt de jale: ”Tăticule, dacă mă auzi…”

BREAKING! A murit Horia Moculescu. Anunțul trist, făcut de fiica sa

