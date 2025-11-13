Acasă » Știri » Atac dur la Alexandra Velniciuc, după moartea lui Horia Moculescu: ”Degeaba ești frumoasă la chip, dacă sufletul nu e pe măsură…”

13/11/2025 | 16:46
Lumea muzicii și a teatrului românesc este în doliu după stingerea din viață a maestrului Horia Moculescu, unul dintre cei mai respectați compozitori și oameni de televiziune din ultimele decenii. Artistul s-a stins din viață pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, lăsând în urmă o moștenire culturală impresionantă și numeroși prieteni care l-au considerat o veritabilă legendă vie.

Printre cei mai afectați de pierderea sa se numără actrița Alexandra Velniciuc, care a avut o relație specială cu maestrul, bazată pe respect, afecțiune și ani lungi de colaborare artistică. Cei doi au împărțit scena, emisiunile televizate și nenumărate momente de neuitat care i-au apropiat dincolo de granițele profesiei. În aproape două decenii de prietenie, legătura lor a devenit una profundă, iar actrița l-a descris adesea ca pe o figură paternă în viața ei.

Moartea lui Horia Moculescu a fost un șoc pentru cei din jurul său, dar și pentru publicul larg. În ultimele luni, artistul se confrunta cu probleme de sănătate, însă puțini își imaginau că sfârșitul era atât de aproape. După aflarea veștii, valul de reacții din partea colegilor de breaslă, prietenilor și a fanilor nu a întârziat să apară.

„Mulţumesc, Horia Moculescu! Să-i fie drumul lin!”, a transmis Alexandra Velniciuc, în postarea sa de pe Facebook.

Deși mulți au apreciat decența și sobrietatea gestului, au existat și voci care i-au reproșat că mesajul ar fi fost prea succint pentru o prietenie atât de profundă. Internauții s-au împărțit între empatie și critică, unii uitând poate că doliul nu se măsoară în cuvinte, ci în tăcerea cu care cineva alege să își trăiască suferința.

„Cred că, după atâţia ani în care ai împărțit scena și o emisiune cu dânsul, puteai să spui mai mult decât 2 cuvinte seci… Degeaba ești frumoasă la chip dacă sufletul nu e pe măsură…”, s-a scris la postarea  Alexandrei Velniciuc.

N-au loc pentru el! Unde va fi înmormântat, de fapt, Horia Moculescu

Ștefan Bănică Jr., devastat după moartea lui Horia Moculescu! Ce ritual aveau cei doi, în fiecare lună decembrie

