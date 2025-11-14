Acasă » Știri » Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți

Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți

De: Irina Vlad 14/11/2025 | 14:41
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți
Horia Moculescu urmează să fie condus pe ultimul drum. Sicriul cu trupul neînsuflețit al compozitorului a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă ”Constantin Tănase” din București, unde cei care l-au apreciat pot merge să-i aducă un ultim omagiu. 

Reamintim că Horia Moculescu a murit în urmă cu două zile la vârsta de 88 de ani. Compozitorul se afla internat, în stare gravă, la Institutul ”Matei Balș” din București, în secția ATI.

Vineri, 14 noiembrie, sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă Constantin Tănase din București. Colegii și cei care vor să-i aducă un ultim omagiu au mers la căpătâiul compozitorului. Printre sutele de coroane funerare și buchete de flori, un aranjament impresionant le-a atras atenția celor prezenți.

Când și unde va fi înmormântat Horia Moculescu

Este vorba despre o coroană de flori în formă de cheia sol, ornată cu trandafiri albi și crizanteme albe – vezi AICI imagini de la căpătâiul lui Horia Moculescu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al compozitorului va rămâne la Teatrul de Revistă până în această seară, urmând ca sâmbătă, 15 noiembrie, să fie depus la Capela Cimitirului Bellu Ortodox.

Priveghi Horia Moculescu

Horia Moculescu va fi înmormântat duminică, 16 noiembrie, începând cu ora 11:00, la Cimitirului Bellu Ortodox. Ceremonia funerară va fi una restrânsă, doar în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni.

”HORIA MOCULESCU – Ultimele Aplauze

Cei care doresc să își ia rămas bun și să îi aducă un ultim omagiu maestrului Horia Moculescu sunt invitați să o facă vineri, 14 noiembrie, începând cu ora 14:00, până sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:00, în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, situat pe Calea Victoriei nr. 33, București.

După acest moment, începând de sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:00, trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox. Ceremonia de înmormântare se va desfășura duminică, 16 noiembrie începând cu ora 11:00.

Slujba religioasă și momentul de rămas bun se vor desfășura într-un cadru restrâns și privat, doar în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni.

Îi rugăm pe toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu să păstreze discreția, respectul și solemnitatea acestui moment de despărțire”, a transmis fiica lui Horia Moculescu, Nidia, pe rețelele de socializare.

 

