Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus marele compozitor: „Am un gol imens în suflet”

Horia Moculescu, una dintre cele mai respectate și influente figuri ale muzicii ușoare românești, s-a stins din viață pe 12 noiembrie pe un pat de spital. Trupul său neînsuflețit a fost depus astăzi, 14 noiembrie, la Teatrul de revistă Constantin Tănase, iar cei care l-au iubit și apreciat au venit să îi aducă un ultim omagiu. Fiica lui, Nidia Moculescu, a fost cea care s-a ocupat de toate pregătirile pentru înmormântarea tatălui său. Aceasta a găsit puterea de a vorbi despre legătura profundă cu tatăl ei, omul pe care l-a ales de fiecare dată în detrimentul oricui și pe care îl consideră „icoana sa”. În plus, fiica regretatului compozitor a luat legătura și cu mama sa, Mariana Moculescu. Ce discuție au avut, dar și care au fost ultimele cuvinte pe care Nidia i le-a spus tatălui său, aflăm de la ea în interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO.

Printre lacrimi și flori, Nidia Moculescu a găsit puterea să își deschidă sufletul și să vorbească despre legătura specială pe care a avut-o cu tatăl său, omul pe care l-a ales dintotdeauna, pe care l-a pus pe un piedestal. Aceasta îl numește pe tatăl ei, cu credință și devotament, „icoana mea”. Cu inima sfâșiată, dar cu demnitate, fiica regretatului compozitor a dezvăluit că a invitat-o pe mama ei, Mariana Moculescu, să fie prezentă alături de familie în aceste clipe grele. Ce răspuns a primit, dar și cum a aflat Nidia despre decesul părintelui său, ne spune ea.

Care au fost ultimele cuvinte pe care Nidia i le-a spus tatălui său, Horia Moculescu

CANCAN.RO: Condoleanțe, Nidia! Cum ești?

Nidia Moculescu: Sunt tristă și am un gol imens în suflet.

CANCAN.RO: Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-ai spus tatălui tău?

Nidia Moculescu: Te iubesc.

CANCAN.RO: Știu că ai fost foarte apropiată de el, a fost cel mai important om pentru tine. Îl simți alături de tine, ești conectată cu el sufletește?

Nidia Moculescu: Da și așa va fi toată viața. Azi noapte m-am pus în pat și i-am zis: Noapte bună, tati! Relația cu el a fost specială. Am 35 de ani și am ales să fiu alături de tatăl meu.

CANCAN.RO: Mulți copii aleg să fie lângă mama lor, tu ai ales să fii lângă tată. Nu știu cât de greu i-a fost, dar și-a făcut treaba ca la carte

Nidia Moculescu: Da, perfect. Tatăl meu este icoana mea.

Cum a aflat de moartea tatălui său: „Este inuman!”

CANCAN.RO: Te aștepți ca mama ta să vină aici?

Nidia Moculescu: Dacă dorește să vină, să vină. Am vorbit cu ea. De când tatăl meu s-a internat de luni la Matei Balș, le mulțumesc medicilor și asistentelor de acolo, eu am fost acolo zi de zi. În fiecare zi pe perioada cât a stat internat de dimineață de la opt sunau telefoanele încontinuu de la oameni din presă și mă întrebau de tata. În ziua în care a murit tata, la ora opt dimineața am primit un telefon de la o jurnalistă care mi-a spus: Bună dimineața, știați că a murit tatăl dumneavostră?! Este inuman. Eu înțeleg să îți faci treaba, dar să nu fii inuman.

CANCAN.RO: Tu ai aflat prima despre deces?

Nidia Moculescu: L-am pus pe un prieten bun de al meu și de-al tatălui meu să afle primul, tocmai ca să nu am un șoc, dar domnișoara jurnalistă mi-a dat vestea. Am simțit că mă prăpădesc, că mor.

CANCAN.RO: Ce vei face mai departe?

Nidia Moculescu: O să continui cu munca. O să continui emisiunea de la radio a tatălui meu, o să îmi trăiesc viața pe un curs normal.

