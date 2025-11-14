Acasă » Exclusiv » Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus marele compozitor: „Am un gol imens în suflet”

Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus marele compozitor: „Am un gol imens în suflet”

De: Rebeka Pascu 14/11/2025 | 16:45
Horia Moculescu, una dintre cele mai respectate și influente figuri ale muzicii ușoare românești, s-a stins din viață pe 12 noiembrie pe un pat de spital. Trupul său neînsuflețit a fost depus astăzi, 14 noiembrie, la Teatrul de revistă Constantin Tănase, iar cei care l-au iubit și apreciat au venit să îi aducă un ultim omagiu. Fiica lui, Nidia Moculescu, a fost cea care s-a ocupat de toate pregătirile pentru înmormântarea tatălui său. Aceasta a găsit puterea de a vorbi despre legătura profundă cu tatăl ei, omul pe care l-a ales de fiecare dată în detrimentul oricui și pe care îl consideră „icoana sa”. În plus, fiica regretatului compozitor a luat legătura și cu mama sa, Mariana Moculescu. Ce discuție au avut, dar și care au fost ultimele cuvinte pe care Nidia i le-a spus tatălui său, aflăm de la ea în interviul exclusiv oferit pentru CANCAN.RO

Printre lacrimi și flori, Nidia Moculescu a găsit puterea să își deschidă sufletul și să vorbească despre legătura specială pe care a avut-o cu tatăl său,  omul pe care l-a ales dintotdeauna, pe care l-a pus pe un piedestal. Aceasta îl numește pe tatăl ei, cu credință și devotament, „icoana mea”.  Cu inima sfâșiată, dar cu demnitate, fiica regretatului compozitor a dezvăluit că a invitat-o pe mama ei, Mariana Moculescu, să fie prezentă alături de familie în aceste clipe grele. Ce răspuns a primit, dar și cum a aflat Nidia despre decesul părintelui său, ne spune ea.

Care au fost ultimele cuvinte pe care Nidia i le-a spus tatălui său, Horia Moculescu

CANCAN.RO: Condoleanțe, Nidia! Cum ești?

Nidia Moculescu: Sunt tristă și am un gol imens în suflet.

CANCAN.RO: Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-ai spus tatălui tău? 

Nidia Moculescu: Te iubesc.

CANCAN.RO: Știu că ai fost foarte apropiată de el, a fost cel mai important om pentru tine. Îl simți alături de tine, ești conectată cu el sufletește? 

Nidia Moculescu: Da și așa va fi toată viața. Azi noapte m-am pus în pat și i-am zis: Noapte bună, tati! Relația cu el a fost specială. Am 35 de ani și am ales să fiu alături de tatăl meu.

Ultimele cuvinte pe care Nidia i le-a spus tatălui său, Horia Moculescu
Ultimele cuvinte pe care Nidia i le-a spus tatălui său, Horia Moculescu

CANCAN.RO: Mulți copii aleg să fie lângă mama lor, tu ai ales să fii lângă tată. Nu știu cât de greu i-a fost, dar și-a făcut treaba ca la carte

Nidia Moculescu: Da, perfect. Tatăl meu este icoana mea.

Cum a aflat de moartea tatălui său: „Este inuman!”

CANCAN.RO: Te aștepți ca mama ta să vină aici? 

Nidia Moculescu: Dacă dorește să vină, să vină. Am vorbit cu ea. De când tatăl meu s-a internat de luni la Matei Balș, le mulțumesc medicilor și asistentelor de acolo, eu am fost acolo zi de zi. În fiecare zi pe perioada cât a stat internat de dimineață de la opt sunau telefoanele încontinuu de la oameni din presă și mă întrebau de tata. În ziua în care a murit tata, la ora opt dimineața am primit un telefon de la o jurnalistă care mi-a spus: Bună dimineața, știați că a murit tatăl dumneavostră?! Este inuman. Eu înțeleg să îți faci treaba, dar să nu fii inuman.

Coroane de flori au fost depuse la căpătâiul regretatului compozitor
Coroane de flori au fost depuse la căpătâiul regretatului compozitor

CANCAN.RO: Tu ai aflat prima despre deces? 

Nidia Moculescu: L-am pus pe un prieten bun de al meu și de-al tatălui meu să afle primul, tocmai ca să nu am un șoc, dar domnișoara jurnalistă mi-a dat vestea. Am simțit că mă prăpădesc, că mor.

CANCAN.RO: Ce vei face mai departe? 

Nidia Moculescu: O să continui cu munca. O să continui emisiunea de la radio a tatălui meu, o să îmi trăiesc viața pe un curs normal.

