Cum arată locul de veci al lui Horia Moculescu? N-au mai avut loc pentru el pe Aleea Artiștilor

De: Andreea Stăncescu 16/11/2025 | 11:54
Horia Moculescu / Sursa foto: Facebook
Horia Moculescu a încetat din viață, lăsând în urmă o carieră impresionantă în muzica românească. Locul său de veci de la Cimitirul Bellu, pregătit cu respect și atenție de familie, este situat într-un spațiu destinat membrilor Uniunii Compozitorilor, într-un cadru liniștit și sobru, departe de Aleea Artiștilor, unde nu mai erau locuri disponibile. 

Compozitorul Horia Moculescu, în vârstă de 88 de ani, a încetat din viață miercuri, după ce fusese internat în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din București. În ultimele zile, se afla la Terapie Intensivă și a fost intubat din cauza unor complicații pulmonare severe.

Horia Moculescu s-a născut pe 18 martie 1937, în Râmnicu-Vâlcea, și a descoperit încă de mic talentul muzical, învățând să cânte la acordeon la doar șase ani. Și-a dedicat întreaga viață muzicii și a fost un adevărat reper în industrie. Trecerea sa în neființă a adus multă durere atât pentru familie, fani, cât și colegi de breaslă care i-au fost alături.

Cum arată locul de veci al lui Horia Moculescu

Trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus vineri, 14 noiembrie 2025, începând cu ora 14:00, până sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:00, în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” de pe Calea Victoriei nr. 33, București. După această perioadă, maestrul a fost depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox, iar astăzi, 16 noiembrie,înmormântarea va avea loc la ora 11:00. Slujba religioasă și momentul de rămas bun se desfășoară într-un cadru intim, așa cum și-a dorit Nidia Moculescu. Aici sunt prezente nume mari din showbiz printre care Virgil Ianțu, Loredana Groza sau Marius Țeicu.

Horia Moculescu nu va fi înmormântat pe Aleea Artiștilor de la Cimitirul Bellu, deoarece nu mai erau locuri disponibile, ci într-un loc special destinat membrilor Uniunii Compozitorilor. Locul de veci este unul modest unde îi va avea alături pe foștii colegi de breaslă care au scris istorie în industria muzicală din România.

