Astăzi, trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” și doar o mână de oameni s-au adunat la căpătâiul marelui compozitor. Cea care a făcut anunțul despre ceremonia de comemorare a fost Alexandra Velniciuc. Actrița și regretatul muzician au avut o prietenie strânsă de 19 ani, iar aceasta s-a ocupat îndeaproape alături de Nidia Moculescu de toate cele necesare pentru înmormântare. În urma decesului, Alexandra a postat un mesaj pe rețelele de socializare despre cel pe care l-a considerat tată, iar apoi a fost atacată dur! CANCAN.RO a obținut un interviu exclusiv cu celebra actriță, chiar de la priveghi.

Actrița și marele compozitor au fost prieteni timp de 19 ani. Chiar dacă în trecut se specula că cei doi ar forma un cuplu, vedeta a oferit la acea vreme declarații în acest sens și a dezvăluit că îl iubește ca pe un tată. După moartea acestuia, actrița a scris un mesaj scurt pe Facebook, însă a fost atacată dur (VEZI AICI). Alexandra a oferit pentru CANCAN.RO un interviu emoționant, plin de lacrimi, despre cel pe care îl consideră părinte.

Alexandra Velniciuc, răspunde atacurilor din online

Frumoasa actriță a vorbit deschis despre prietenia cu regretatul Horia Moculescu, dar și despre mesajul pe care l-a scris pe Facebook, iar ulterior a fost atacată.