Astăzi, trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” și doar o mână de oameni s-au adunat la căpătâiul marelui compozitor. Cea care a făcut anunțul despre ceremonia de comemorare a fost Alexandra Velniciuc. Actrița și regretatul muzician au avut o prietenie strânsă de 19 ani, iar aceasta s-a ocupat îndeaproape alături de Nidia Moculescu de toate cele necesare pentru înmormântare. În urma decesului, Alexandra a postat un mesaj pe rețelele de socializare despre cel pe care l-a considerat tată, iar apoi a fost atacată dur! CANCAN.RO a obținut un interviu exclusiv cu celebra actriță, chiar de la priveghi.
Actrița și marele compozitor au fost prieteni timp de 19 ani. Chiar dacă în trecut se specula că cei doi ar forma un cuplu, vedeta a oferit la acea vreme declarații în acest sens și a dezvăluit că îl iubește ca pe un tată. După moartea acestuia, actrița a scris un mesaj scurt pe Facebook, însă a fost atacată dur (VEZI AICI). Alexandra a oferit pentru CANCAN.RO un interviu emoționant, plin de lacrimi, despre cel pe care îl consideră părinte.
Alexandra Velniciuc, răspunde atacurilor din online
Frumoasa actriță a vorbit deschis despre prietenia cu regretatul Horia Moculescu, dar și despre mesajul pe care l-a scris pe Facebook, iar ulterior a fost atacată.
CANCAN.RO: Condolențe, Alexandra! Cum ești?
Alexandra Velniciuc: Cum să fiu? Așa cum suntem toți, cei care l-am iubit. Cred că de astăzi viața noastră, a tuturor celor care i-am fost apropiați, va fi altfel. Va fi altfel pentru că el era o forță. El ne capacita pe toți să ne vedem, să vorbim, să ne avem aproape și ne va lipsi. Dar cred că tot ceea ce ne-a învățat domnul Moculescu și ceea ce ne-a indus prin felul lui de-a fi, noi toți vom ști să păstrăm și să ducem mai departe. Pentru că el era un ferment. El era un om atât de dinamic și atât de viu interior și atât de efervescent, încât ne lua cu el. Și cred că asta e datoria noastră de acum încolo, să păstrăm aceste lucruri extraordinare pe care el ni le-a inoculat și să le ducem mai departe.
CANCAN.RO: La un moment dat, se speculau o fel și fel de lucruri. A fost ca un tată pentru tine. Știu că ai postat un mesaj pe Facebook și chiar unii oameni ți-au transmis acolocă în atâția ani de prietenie, ai scris destul de scurt (VEZI AICI)
Alexandra Velniciuc: Eu cred foarte mult în discreție. Și nu-mi place să-mi expun viața și sufletul decât atunci când sunt pe scenă. Și atunci o fac cu toată credința. Nu am simțit că trebuie să spun mai mult pentru că nu aș fi găsit cuvintele potrivite să pot spune tot ce simt și tot ce a semnat pentru mine. Cred că într-un simplu mulțumesc, am cuprins tot. Și el știe mai bine! Mă bucur că am avut șansa să-i spun în timpul vieții tot ce-am avut să-i spun și mă bucur că am putut să-i fiu alături până în ultimul moment și chiar să-i mângâi sufletul.
CANCAN.RO: Și chiar te-a așteptat să-i fii alături.
Alexandra Velniciuc: Da. Știam că se va întâmpla așa, știam că mă va aștepta și am plecat foarte liniștită la Dublin și m-am întors foarte liniștită pentru că am putut să-i comunic că m-am reîntors și că sunt lângă el și din momentul în care am înțeles că nu va mai putea merge mai departe în plan fizic, m-am rugat doar să-i fie trecerea ușoară și să se ducă fără să se chinuie. Și așa a fost!
Alexandra Vleniciuc, sprijinul Nidiei Moculescu
Horia Moculescu a decedat în urmă cu două zile după ce a stat timp de o săptămână internat la Matei Balș. În acest timp, Alexandra i-a fost alături Nidiei Moculescu și s-au ocupat împreună de toate cele necesare pentru comemorare.
CANCAN.RO: Știu că, în perioada asta, de când a trecut la cele veșnice, i-ai fost alături Nidiei ca o mamă!
Alexandra Velniciuc: Nu. I-am fost alături Nidiei ca un om care a promis că-i va fi alături permanent. Și așa voi face. Nu ca o mamă, nu ca o prietenă, ci ca om. Și tot ce voi putea face pentru Nidia, s-o ajut, dacă ea îmi va cere, asta voi face. Pentru că așa simt că-i normal și pentru că eu, în general, sunt un om care sare la greu. Eu împing vagoane când cred în oameni și mi se pare firesc să fac asta. Dar nu vreau nici să primesc laude, nici să primesc mulțumiri. O fac pentru că așa simt.