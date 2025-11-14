Acasă » Exclusiv » Alexandra Velniciuc rupe tăcerea la priveghiul lui Horia Moculescu, după valul de hate pe care l-a primit: “Nu am simțit că trebuie să spun mai mult” | EXCLUSIV

Alexandra Velniciuc rupe tăcerea la priveghiul lui Horia Moculescu, după valul de hate pe care l-a primit: “Nu am simțit că trebuie să spun mai mult” | EXCLUSIV

De: Rebeka Pascu 14/11/2025 | 18:12
Astăzi, trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” și doar o mână de oameni s-au adunat la căpătâiul marelui compozitor. Cea care a făcut anunțul despre ceremonia de comemorare a fost Alexandra Velniciuc. Actrița și regretatul muzician au avut o prietenie strânsă de 19 ani, iar aceasta s-a ocupat îndeaproape alături de Nidia Moculescu de toate cele necesare pentru înmormântare. În urma decesului, Alexandra a postat un mesaj pe rețelele de socializare despre cel pe care l-a considerat tată, iar apoi a fost atacată dur! CANCAN.RO a obținut un interviu exclusiv cu celebra actriță, chiar de la priveghi.

Actrița și marele compozitor au fost prieteni timp de 19 ani. Chiar dacă în trecut se specula că cei doi ar forma un cuplu, vedeta a oferit la acea vreme declarații în acest sens și a dezvăluit că îl iubește ca pe un tată. După moartea acestuia, actrița a scris un mesaj scurt pe Facebook, însă a fost atacată dur (VEZI AICI). Alexandra a oferit pentru CANCAN.RO un interviu emoționant, plin de lacrimi, despre cel pe care îl consideră părinte.

Alexandra Velniciuc și Horia Moculescu/ Foto: Social media

Alexandra Velniciuc, răspunde atacurilor din online

Frumoasa actriță a vorbit deschis despre prietenia cu regretatul Horia Moculescu, dar și despre mesajul pe care l-a scris pe Facebook, iar ulterior a fost atacată.

CANCAN.RO: Condolențe, Alexandra! Cum ești?

Alexandra Velniciuc: Cum fiu? Așa cum suntem toți, cei care l-am iubit. Cred de astăzi viața noastră, a tuturor celor care i-am fost apropiați, va fi altfel. Va fi altfel pentru el era o forță. El ne capacita pe toți ne vedem, vorbim, ne avem aproape și ne va lipsi. Dar cred tot ceea ce ne-a învățat domnul Moculescu și ceea ce ne-a indus prin felul lui de-a fi, noi toți vom ști păstrăm și ducem mai departe. Pentru el era un ferment. El era un om atât de dinamic și atât de viu interior și atât de efervescent, încât ne lua cu el. Și cred asta e datoria noastră de acum încolo, păstrăm aceste lucruri extraordinare pe care el ni le-a inoculat și le ducem mai departe.

CANCAN.RO: La un moment dat, se speculau o fel și fel de lucruri. A fost ca un tată pentru tine. Știu ai postat un mesaj pe Facebook și chiar unii oameni ți-au transmis acolo în atâția ani de prietenie, ai scris destul de scurt (VEZI AICI)

Alexandra Velniciuc: Eu cred foarte mult în discreție. Și nu-mi place să-mi expun viața și sufletul decât atunci când sunt pe scenă. Și atunci o fac cu toată credința. Nu am simțit trebuie spun mai mult pentru nu fi găsit cuvintele potrivite pot spune tot ce simt și tot ce a semnat pentru mine. Cred într-un simplu mulțumesc, am cuprins tot. Și el știe mai bine! bucur am avut șansa să-i spun în timpul vieții tot ce-am avut să-i spun și bucur am putut să-i fiu alături până în ultimul moment și chiar să-i mângâi sufletul.

CANCAN.RO: Și chiar te-a așteptat să-i fii alături.

Alexandra Velniciuc: Da. Știam că se va întâmpla așa, știam că mă va aștepta și am plecat foarte liniștită la Dublin și m-am întors foarte liniștită pentru am putut să-i comunic m-am reîntors și sunt lângă el și din momentul în care am înțeles nu va mai putea merge mai departe în plan fizic, m-am rugat doar să-i fie trecerea ușoară și se ducă fără se chinuie. Și așa a fost!

Alexandra Velniciuc, în lacrimi la priveghiul lui Horia Moculescu

Alexandra Vleniciuc, sprijinul Nidiei Moculescu

Horia Moculescu a decedat în urmă cu două zile după ce a stat timp de o săptămână internat la Matei Balș. În acest timp, Alexandra i-a fost alături Nidiei Moculescu și s-au ocupat împreună de toate cele necesare pentru comemorare.

CANCAN.RO: Știu că, în perioada asta, de când a trecut la cele veșnice, i-ai fost alături Nidiei ca o mamă!

Alexandra Velniciuc:  Nu. I-am fost alături Nidiei ca un om care a promis că-i va fi alături permanent. Și așa voi face. Nu ca o mamă, nu ca o prietenă, ci ca om. Și tot ce voi putea face pentru Nidia, s-o ajut, dacă ea îmi va cere, asta voi face. Pentru așa simt că-i normal și pentru eu, în general, sunt un om care sare la greu. Eu împing vagoane când cred în oameni și mi se pare firesc fac asta. Dar nu vreau nici primesc laude, nici primesc mulțumiri. O fac pentru așa simt.

