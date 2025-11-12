Trecerea în neființă a lui Horia Moculescu a lăsat un gol uriaș în sufletele celor care l-au iubit, l-au admirat și i-au fost aproape, familie, prieteni și colegi de breaslă. Una dintre persoanele care i-au fost alături până în ultima clipă a fost actrița Alexandra Velniciuc. Actrița a făcut o serie de mărturisiri emoționante, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre ultimele momente petrecute alături de marele compozitor. Horia Moculescu nu a părăsit această lume până când nu a simțit prezența Alexandrei lângă el. Declarațiile cutremurătoare le puteți citi în rândurile de mai jos!

Horia Moculescu a decedat la vârsta de 88 de ani. Marele compozitor era internat în stare gravă la Institutul „Matei Balş”, în secţia ATI, dar medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l ține în viață. De 17 ani, acesta se confrunta cu o boala Morton, care îi măcina corpul, transformând fiecare zi într-o luptă grea și plină de dureri. Ajuns în comă indusă, Horia Moculescu nu a putut pleca din aceast lume până când nu i-a simțit pe cei apropiați alături. Alexandra Velniciuc a primit semne de la bunul său prieten!

Horia Moculescu, legătură dincolo de moarte cu Alexandra Velniciuc

Alexandra Velniciuc i-a fost alături până în ultimele clipe de viață. Pe Horia Moculescu și pe celebra actriță i-a legat o prietenie strânsă, poate chiar dincolo de moarte. Vedeta a primit semne de la marele compozitor chiar atunci când acesta ase afla în secția ATI, în comă indusă. Alexandra a oferit declarații emoționante pentru CANCAN.RO despre moartea celui pe care l-a considerat „tată”.

„Pentru mulți a murit un mare om și un mare artist. Pentru mine a murit un mare prieten. Ultima oară am vorbit în momentul în care el a plecat spre spital, atât cât a putut el. Am fost la curent cu fiecare pas, cu fiecare demers medical, cu fiecare decizie. Din punctul ăsta de vedere, nu fac parte dintre cei care acum regretă că nu i-au dat un telefon. Am fost lângă el în fiecare moment, și atunci când era în comă indusă. Mi-a dat semne că m-a auzit. Am știut că mă va aștepta, pentru că am fost plecată câteva zile și am știut că nu se va întâmpla nimic. Asta este viața! Cumva, mă bucur că s-a eliberat. Știu că va pleca spre lumină și mă bucur că nu a fost îndurerat la plecare. Știu că nu s-a chinuit, cu excepția acelei perioade în care era tăios de lucid și vedea cum corpul nu îl mai ajută.”, a mărturisit Alexandra Velniciuc pentru CANCAN.RO

Alexandra Velniciuc și Nidia Moculescu se ocupă împreună de înmormântare

Actrița a oferit detalii și despre starea Nidiei Moculescu, fiica compozitorului. Alexandra Velniciuc îi este alături la fiecare pas și se vor ocupa împreună de toate demersurile pentru înmormântare.

„Deocamdată, Nidia e bine. Am încercat să îi explic și să stau de vorbă cu ea. Suntem o mână de prieteni buni care o susținem și i-am fost aproape lui toată perioada asta. Dumnezeu să îl odihnească! Încă nu știm amănunte de niciun fel. Acum vom organiza tot și vă vom anunța toate detaliile despre înmormântare.”, a mai spus Alexandra Velniciuc pentru CANCAN.RO

