Imaginile durerii de la priveghiul lui Horia Moculescu. O mână de oameni i-au adus un ultim omagiu

Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani și a lăsat în urma sa o durere imensă. România a pierdut un adevărat geniu al muzicii, însă talentul său și comorile oferite de-a lungul anilor vor rămâne pentru totdeauna în memoria tuturor. Trupul neînsuflețit al regretatului compozitor a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. CANCAN.RO are imagini emoționante de la priveghiul marelui muzician, acolo unde apropiații au sosit pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a scris file de istorie în muzica românească.

Horia Moculescu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă, a fost internat la Institutul Matei Balș din Capitală, acolo unde și-a petrecut ultimele zile din viață. Avea probleme pulmonare, iar din păcate, starea lui s-a agravat și nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Imaginile durerii spun mai mult decât 1000 de cuvinte. O coroană uriașă, în formă de cheia sol, a fost depusă în fața crucii pe care era trecut numele maestrului. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII) În imagini o putem vedea pe Nidia Moculescu, fiica marelui compozitor, îndoliată, pe al cărei chip se poate citi suferința. Buna prietenă a muzicianului, Alexandra Velniciuc, a fost prezentă și ea la Teatrul de Revistă „Constatin Tănase”, alături de tatăl ei, Ștefan Velniciuc.

Marius Țeicu, Vasile Muraru și Alexandra Velniciuc, sfâșiați de durere

După ce priveghiul a început, la foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” nu au venit multe persoane, ci doar câțiva apropiați care au sosit pentru a ține câteva momente de reculegere pentru regretatul compozitor. Marius Țeicu a venit să îi aducă un ultim omagiu colegului său de breaslă, precum și Vasile Muraru și Valentina Fătu.

Alexandra Velniciuc, care a fost una dintre prietenele de suflet ale marelui muzician, stătea cu capul sprijinit pe umărul tatălui ei, actorul Ștefan Velniciuc. Nidia Moculescu a anunțat pe rețelele de socializare când și unde va avea loc ceremonia de rămas bun.

HORIA MOCULESCU – Ultimele Aplauze Cei care doresc să își ia rămas bun și să îi aducă un ultim omagiu maestrului Horia Moculescu sunt invitați să o facă vineri, 14 noiembrie, începând cu ora 14:00, până sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:00, în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, situat pe Calea Victoriei nr. 33, București. După acest moment, începând de sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:00, trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox. Ceremonia de înmormântare se va desfășura duminică, 16 noiembrie începând cu ora 11:00. Slujba religioasă și momentul de rămas bun se vor desfășura într-un cadru restrâns și privat, doar în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni. Îi rugăm pe toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu să păstreze discreția, respectul și solemnitatea acestui moment de despărțire”, a transmis fiica lui Horia Moculescu, Nidia, pe rețelele de socializare.

