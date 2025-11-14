Acasă » Exclusiv » Imaginile durerii de la priveghiul lui Horia Moculescu. O mână de oameni i-au adus un ultim omagiu

Imaginile durerii de la priveghiul lui Horia Moculescu. O mână de oameni i-au adus un ultim omagiu

De: Andrei Iovan 14/11/2025 | 14:59
Imaginile durerii de la priveghiul lui Horia Moculescu. O mână de oameni i-au adus un ultim omagiu
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani și a lăsat în urma sa o durere imensă. România a pierdut un adevărat geniu al muzicii, însă talentul său și comorile oferite de-a lungul anilor vor rămâne pentru totdeauna în memoria tuturor. Trupul neînsuflețit al regretatului compozitor a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”. CANCAN.RO are imagini emoționante de la priveghiul marelui muzician, acolo unde apropiații au sosit pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a scris file de istorie în muzica românească. 

Horia Moculescu s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate în ultima perioadă, a fost internat la Institutul Matei Balș din Capitală, acolo unde și-a petrecut ultimele zile din viață. Avea probleme pulmonare, iar din păcate, starea lui s-a agravat și nu s-a mai putut face nimic pentru el.

Nidia Moculescu, la priveghiul tatălui ei.

Imaginile durerii spun mai mult decât 1000 de cuvinte. O coroană uriașă, în formă de cheia sol, a fost depusă în fața crucii pe care era trecut numele maestrului. (VEZI AICI MAI MULTE DETALII) În imagini o putem vedea pe Nidia Moculescu, fiica marelui compozitor, îndoliată, pe al cărei chip se poate citi suferința. Buna prietenă a muzicianului, Alexandra Velniciuc, a fost prezentă și ea la Teatrul de Revistă „Constatin Tănase”, alături de tatăl ei, Ștefan Velniciuc.

Marius Țeicu, Vasile Muraru și Alexandra Velniciuc, sfâșiați de durere

După ce priveghiul a început, la foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase” nu au venit multe persoane, ci doar câțiva apropiați care au sosit pentru a ține câteva momente de reculegere pentru regretatul compozitor. Marius Țeicu a venit să îi aducă un ultim omagiu colegului său de breaslă, precum și Vasile Muraru și Valentina Fătu.

Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să devină periculoși pentru sănătate
Ce conține pachetul de Buldak Carbonara și cum pot acești tăiței picanți să...
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Alexandra Velniciuc și tatăl ei, Ștefan Velniciuc, răpuși de durere

Alexandra Velniciuc, care a fost una dintre prietenele de suflet ale marelui muzician, stătea cu capul sprijinit pe umărul tatălui ei, actorul Ștefan Velniciuc. Nidia Moculescu a anunțat pe rețelele de socializare când și unde va avea loc ceremonia de rămas bun.

HORIA MOCULESCU – Ultimele Aplauze

Cei care doresc să își ia rămas bun și să îi aducă un ultim omagiu maestrului Horia Moculescu sunt invitați să o facă vineri, 14 noiembrie, începând cu ora 14:00, până sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:00, în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, situat pe Calea Victoriei nr. 33, București.

După acest moment, începând de sâmbătă, 15 noiembrie, ora 14:00, trupul neînsuflețit va fi depus la capela Cimitirului Bellu Ortodox. Ceremonia de înmormântare se va desfășura duminică, 16 noiembrie începând cu ora 11:00.

Slujba religioasă și momentul de rămas bun se vor desfășura într-un cadru restrâns și privat, doar în prezența familiei și a celor mai apropiați prieteni.

Îi rugăm pe toți cei care doresc să-i aducă un ultim omagiu să păstreze discreția, respectul și solemnitatea acestui moment de despărțire”, a transmis fiica lui Horia Moculescu, Nidia, pe rețelele de socializare.

 

CITEȘTE ȘI: BREAKING! A murit Horia Moculescu. Anunțul trist, făcut de fiica sa

NU RATA: Unde va fi înmormântat Horia Moculescu. Nidia, fiica lui, a făcut anunțul 

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus marele compozitor: „Am un gol imens în suflet”
Exclusiv
Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus…
Misterul demisiei Laviniei. Când „slăbiciunea lui Pescobar” pleacă, ceva nu se leagă
Exclusiv
Misterul demisiei Laviniei. Când „slăbiciunea lui Pescobar” pleacă, ceva nu se leagă
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de...
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești...
Dezastru în noapte: stadion de 2 milioane de euro, mistuit de flăcări. Vestiarele, distruse la doar doi ani după renovare. Cum s-a produs scânteia
Adevarul
Dezastru în noapte: stadion de 2 milioane de euro, mistuit de flăcări. Vestiarele,...
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi...
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Parteneri
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a făcut la față! Nu o mai recunoști
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările pe care le-a...
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis Mariana?
Click.ro
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatălui ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul...
Ce spune Mugur Isărescu despre creșterea TVA-ului anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat despre cursul euro
Digi 24
Ce spune Mugur Isărescu despre creșterea TVA-ului anul viitor. Reacția guvernatorului când a fost întrebat...
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale...
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
go4it.ro
Caviar – o nouă colecție de iPhone 17 din aur. Cât costă?
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc video
Go4Games
Un studio românesc și-a unit forțele cu faimosul rapper Snoop Dogg pentru un nou joc...
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii au spus ce valoare trebuie setată la TERMOSTAT
Gandul.ro
Care este temperatura optimă din casă pentru a economisi bani la factura de gaze. Specialiștii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 20 + 30 x 0 + 1 = ?
Test IQ pentru matematicieni | Cât face 20 + 30 x 0 + 1 = ?
Suma amețitoare pe care părinții Sarei, fetița de 2 ani ce a murit în urma anesteziei, trebuiau ...
Suma amețitoare pe care părinții Sarei, fetița de 2 ani ce a murit în urma anesteziei, trebuiau să o plătească stomatologului: „Este strigător la cer”
Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte ...
Nidia Moculescu, mărturisiri sfâșietoare la căpătâiul tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus marele compozitor: „Am un gol imens în suflet”
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, ...
Cele 2 zodii favorizate de divinitate pentru finalul anului 2025. Au noroc pe toate planurile: Bani, job și iubire
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog
Primele rezultate ale autopsiei Sarei. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu fetița de 2 ani la stomatolog
Prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, decedată la stomatolog. Doi medici au fost audiați
Prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, decedată la stomatolog. Doi medici au fost audiați
Vezi toate știrile
×