Dana Roba a revenit în atenția publicului printr-o nouă serie de comentarii acide în mediul online. După ce anterior criticase o femeie pe rețelele sociale, fosta parteneră a lui Nicolae Guță a lansat un nou atac, de această dată la adresa bărbatului devenit viral după ce a apărut în două filmări de tip gender reveal alături de două femei diferite.

Make-up artista, cunoscută pentru stilul ei direct și pentru controversele în care a fost implicată de-a lungul timpului, a atras din nou atenția internauților.

Cum a reacționat Dana Roba, după ce l-a văzut pe bărbatul care a făcut gender reveal cu două femei

Popularitatea Danei Roba a crescut încă din perioada relației cu Nicolae Guță, iar scandalurile ulterioare au menținut-o în centrul atenției tabloidelor.

După despărțirea de artist, Dana Roba s-a apropiat de religie și și-a întemeiat o familie alături de Daniel Balaciu, bărbatul cu care are două fiice și care, în urmă cu câțiva ani, a agresat-o violent. În ultima perioadă, însă, make-up artista a devenit virală prin comentariile dure adresate unor persoane din mediul online.

Care a fost răspunsul bărbatului

După ce a criticat o femeie pe tema greutății, Dana Roba a reacționat și la clipurile în care apare bărbatul surprins la două gender reveal-uri diferite. Acesta a explicat că a aflat despre sarcina fostei partenere abia după despărțire, iar între timp intrase într-o nouă relație, în urma căreia actuala iubită a rămas însărcinată.

„Actuala, până apare și Mihaela cu testul de sarcină.”, i-a comentat Dana Roba.

Bărbatul vizat a reacționat rapid și a oferit un răspuns scurt, dar dur, făcând referire la trecutul sentimental al Danei Roba și la faptul că aceasta se declară apropiată de religie. Acesta a transmis că astfel de remarci nu sunt potrivite pentru cineva care se consideră pocăit.

„Doamna Dana roabă, nu cred că sunteți în măsură să comentați, având în vedere trecutul cu Guță și fiind și pocăită. Dacă vrei, te iau la un gender reveal”, a fost replica acestuia.

