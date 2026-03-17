Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația

De: Anca Chihaie 17/03/2026 | 11:41
Trendul petrecerilor de tip gender reveal continuă să câștige popularitate în întreaga lume, iar imaginile spectaculoase sau emoționante de la astfel de momente ajung adesea rapid pe rețelele sociale. De cele mai multe ori, aceste clipuri surprind reacții pline de bucurie ale viitorilor părinți atunci când află dacă urmează să aibă un băiat sau o fată. Uneori însă, detalii aparent minore din astfel de filmări pot declanșa valuri de comentarii și teorii pe internet. Exact acest lucru s-a întâmplat recent într-un caz care a devenit viral în mediul online.

Totul a pornit de la două videoclipuri diferite, publicate pe platforme precum TikTok și Instagram. În ambele imagini era surprins momentul dezvăluirii sexului copilului în cadrul unor petreceri organizate de viitoare mame însărcinate. La prima vedere, clipurile păreau complet obișnuite: baloane colorate, confetti roz sau albastre și reacții entuziaste din partea familiei și a prietenilor. Cu toate acestea, internauții au observat rapid un detaliu care a ridicat numeroase semne de întrebare.

În ambele filmări apărea același bărbat, însă alături de două femei diferite. Ambele erau însărcinate și participau la propriile evenimente de tip gender reveal, iar prezența aceluiași partener în două contexte aparent similare a stârnit imediat curiozitatea celor care urmăreau clipurile.

În scurt timp, imaginile au început să fie distribuite pe rețelele sociale. Utilizatorii au comparat cadrele, au făcut capturi de ecran și au încercat să descifreze dacă este vorba despre aceeași persoană sau doar despre o coincidență. După ce asemănarea a devenit evidentă pentru majoritatea celor care analizau filmările, situația s-a transformat rapid într-un subiect viral.

În acest context, bărbatul care apărea în ambele filmări a decis în cele din urmă să clarifice situația și să ofere propria versiune asupra evenimentelor care au dus la apariția celor două videoclipuri virale.

Potrivit explicațiilor oferite de acesta, cele două femei din clipuri fac parte din etape diferite ale vieții sale personale. Una dintre ele este fosta sa parteneră, cu care relația s-a încheiat cu ceva timp înainte de organizarea petrecerii de tip gender reveal. Ulterior, bărbatul a început o nouă relație, iar partenera actuală a organizat, la rândul ei, un eveniment similar pentru a afla sexul copilului.

„Nu e mult de explicat. Pur și simplu, una dintre fete este fosta mea, Ana, și una este actuala, Denisa. După ce m-am despărțit de Ana, după două luni de zile, am aflat că e și ea gravidă. Și în același timp, să zicem așa, am aflat și de Denisa că este gravidă. La gender reveal-ul cu Ana m-am prezentat pentru că e copilul meu și ăla. Și cam asta este povestea. Nu e mult de spus. Am ajuns de la două la patru. Nu știu, am văzut că au apărut șase, să spun adevărul. Dar asta este cea mai importantă de explicat. De restul, care au pus poze cu mine, habar nu am. Pe multe nici nu le cunosc.”, a transmis bărbatul pe TikTok.

