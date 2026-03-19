Fratele lui Dani Mocanu primele declarații după condamnare: ”Merg la pușcărie ca la cofetărie”

Nando Mocanu face declarații uluitoare pe rețelele de socializare! Bărbatul a fost condamnat definitiv la șapte ani de închisoare și a transmis că nu se teme de pedeapsa pe care trebuie să o ispășească. Împreună cu fratele său, Dani Mocanu, a fost implicat într-un dosar pentru tentativă de omor. Mesajele pe care le transmite pe rețeaua de socializare TikTok sunt revoltătoare și îl amenință pe bărbatul pe care l-au băgat în spital

Cei doi frați au fost reținuți în Napoli, iar în urmă cu câteva zile, decizia pronunțată de Corte Suprema di Cassazione, cea mai înaltă instanță italiană, a decis ca aceștia să fie încredințați justiției din România. După ce au fugit din țară, polițiștii i-au descoperit în Italia. Totuși, Dani Mocanu transmite că nu au fugit, ci că a fost o strategie de relocare.

Ce a spus Nando Mocanu

În timp ce făcea un live pe TikTok, Nando Mocanu a spus că nu îi e frică de închisoare și a asemănat-o cu o mini-vacanță. Mai mult decât atât, acesta l-a amenințat pe cel pe care el și fratele său l-au agresat și l-au băgat în spital:

Vă salut pe toți! Eu nu o să spun foarte multe, fiindcă nu sunt obișnuit cu ecranele astea. Am insistat să stau un minut cu voi de vorbă. Merg la pușcărie, așa cum a spus și fratele meu, cu capul sus. Mă duc ca la cofetărie și nimic de spus altceva, a transmis Nando Mocanu. Sper să se potolească și să își vadă de treburile lui, că uite unde se ajunge!, a mai adăugat acesta.

Și Dani Mocanu a stat de vorbă cu urmăritorii de pe TikTok și a spus că ideea de a pleca din țară nu a fost o formă de lașitate și că nu au vrut să fenteze sistemul. În schimb, planul lor a fost ca perioada din spatele gratiilor să fie făcută în Italia:

Am socotit că am 10-11 luni de pușcărie. Și până la urmă, mă duc la pușcărie ca la cofetărie. Și asta este. Când ești Dani Mocanu, trebuie să ții capul sus, indiferent de situație. Asta este. Noi nu am fugit de pușcărie. Noi suntem în Italia, pentru că avem casă în Italia. Noi am venit să executăm aici, să plecăm aici la pușcărie. Nu am fugit. Nu se poate, pentru că s-au pus câteva țări împotriva lui Dani Mocanu, e altă situație la mijloc, a declarat manelistul.

