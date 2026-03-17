Lovitură de ultimă oră pentru Dani Mocanu! Înalta Curte l-a condamnat definitiv la 4 ani de închisoare

De: David Ioan 17/03/2026 | 16:41
Foto: social media

Manelistul Dani Mocanu rămâne cu pedeapsa de patru ani de închisoare, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a respins marți, ca nefondat, recursul în casație depus atât de el, cât și de fratele său.

Hotărârea este definitivă și închide orice posibilitate de contestare extraordinară a condamnărilor pentru tentativă de omor și tulburarea ordinii publice.

În noiembrie 2025, Curtea de Apel Brașov stabilise definitiv ca Dani Mocanu să execute patru ani de detenție, iar fratele său, Ionuț Nando Mocanu, să ispășească o pedeapsă de șapte ani.

Dani Mocanu şi fratele său, Nando.

Sentințele au vizat un incident violent petrecut în august 2022, într-o benzinărie din Pitești, unde cei doi au atacat un bărbat cu o rangă. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august, iar poliția a intervenit după un apel la 112.

Înainte de pronunțarea condamnărilor, cei doi au părăsit România și au fost găsiți ulterior în Italia. Autoritățile române au inițiat procedurile de extrădare, iar la începutul lunii martie, instanța supremă italiană a decis definitiv predarea lor.

„Ministerul Justiţiei informează că astăzi, Corte Suprema di Cassazione, instanţa supremă din Italia, a pronunţat hotărârea definitivă privind predarea numiţilor Mocanu Ionuţ Nando şi Mocanu Daniel, în baza solicitării autorităţilor române. Această decizie confirmă încă o dată eficienţa cooperării judiciare internaţionale în materie penală şi buna colaborare dintre autorităţile judiciare din România şi cele din Republica Italiană”, a transmis Ministerul Justiției într-un comunicat.

De asemenea, prin respingerea recursului în casație, Înalta Curte confirmă definitiv pedepsele aplicate fraților Mocanu.

