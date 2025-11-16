Mădălin Voicu, devastat la moartea lui Horia Moculescu: ”Sufăr pentru că l-am pierdut”

Este o zi încărcată emoțional pentru familia, colegii și prietenii lui Horia Moculesc. Compozitorul a fost condus pe ultimul drum, iar la căpătâiul mestrului au venit sute de apropiați să-i aducă un ultim omagiu. Mădălin Voicu, devastat de durere, a rememorat anii de glorie petrecuți alături de bunul său prieten.

Duminică, 16 noiembrie, Horia Moculescu a fost înmormântat. Compozitorul își doarme somnul de veci în Cimitirul Bellu din București, locul unde sute de persoane au venit să își ia rămas bun de la el. Reamintim că regretatul artist 88 de ani și s-a stins din viață miercuri, 12 noiembrie, după ce fusese internat în stare gravă la Institutul ”Matei Balș” din Capitală. Pe fondul unor probleme de sănătate mai vechi, organismul maestrului a cedat.

Mădălin Voicu, devastat de durere la căpătâiul lui Horia Moculescu

Slujba de înmormântare a maestrului Horia Moculescu a avut loc la capela Cimitirului Bellu din București. Sute de vedete, artiști, muzicieni și cântăreți au venit să îl conducă pe ultimul drum, dar și să-i fie alături Nidiei, fiica sa, care nu s-a desprins nicio secundă de sicriul cu trupul neînsuflețit al părintelui ei (vezi AICI imagini)

Loredana Groza, Aurelian Temișan și Monica Davidescu, Marius Țeicu, Alexandra Velniciuc, Gheorghe Turda, Virgil Ianțu și Mădălin Voicu sunt doar o parte din celebritățile care au stat la căpătâiul lui Horia Moculescu – vezi AICI imagini cu toți artiștii.

Îndurerat de pierderea bunului său prieten, Mădălin Voicu abia și-a stăpânit lacrimile.

”A însemnat foarte mult pentru noi toți. Pentru mine a însemnat mai mult pentru că eram prieten și lucrul ăsta este mai, cum să spun eu, e mai îngrijorător pentru mine că l-am pierdut. Dar era unul dintre persoanele fundamentale ale culturii, compoziției românești. Am fost colegi la nenumărate ori la diferite jurii, la Mamaia, la festival, dar omul în sine e important, adică de el mi-e dor și din cauza lui sunt supărat și sufăr. Dar ce să facem, toți avem cam același drum, ne întâlnim sus.”, a spus Mădălin Voicu.

Mădălin Voicu își aduce aminte că fizic nu se vedea prea des cu Horia Moculescu, însă nu trecea săptămână fără să nu vorbească la telefon.

”În principiu, Horia era o persoană care, indiferent cât de obosit sau de supărat ai fi, te repunea pe picioare, în sensul că era tot timpul plin de haz, plin de optimism. De-asta eu mă vedeam destul de des cu el, mai ales în ultimul timp, la Ministerul Culturii. Dar el era o persoană care avea o energie pozitivă foarte bună, foarte în regulă. Vorbeam des la telefon. Eu, dacă lucrez la Ministerul Culturii, aveam cu atât mai mult treabă și lucruri de rezolvat. De aceea, ne vedeam destul de des. Dumnezeu să-l ierte! Dumnezeu să-l ierte, să-l odihnească!”, a spus Mădălin Voicu.

