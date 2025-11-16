Nidia, ”drama queen” la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ținută sobră și misterioasă la funeraliile tatălui său

Horia Moculescu este condus astăzi, 16 noiembrie, pe ultimul drum. Prietenii și apropiații au sosit la Cimitirul Bellu pentru a-și lua rămas bun de la regretatul maestru. Fiica muzicianului, Nidia Moculescu, și-a făcut apariția într-o ținută sobră și misterioasă la funeraliile tatălui său. CANCAN.RO are imagini, în exclusivitate, cu Nidia, care a dorit să-și păstreze eleganța, așa cum și părintele ei a fost, pe tot parcursul vieții, o prezență elegantă, cu fiecare apariție.

La ceremonia încărcată de emoție, în care lumea artistică și apropiații și-au luat rămas bun de la Horia Moculescu, toate privirile s-au oprit, pentru o clipă, asupra fiicei muzicianului, care aștepta în ușa bisericii. Gesturile discrete, ținuta cu un accent dramatic, accesoriile alese, toate acestea au conturat imaginea unei fiice sfâșiate de pierderea părintelui ei.

A reușit să transforme durerea într-o apariție cu demnitate și rafinament, prin care și-a spus, fără cuvinte, povestea unui doliu trăit profund.

Nidia Moculescu, ținută elegantă și sobră la înmormântarea lui Horia Moculescu

Prietenii, apropiații și cei care l-au iubit și apreciat pe Horia Moculescu au sosit la capela Cimitirului Bellu, acolo unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al muzicianului. Fiica regretatului compozitor a apărut în fața capelei într-o ținută complet neagră, formată dintr-un palton negru midi, care îi accentua postura, cizme lungi cu toc cui, înalt și ochelari mari de soare, negri. Piesa care a transformat toată apariția într-o scenă aproape cinematografică a fost pălăria cu voal, un accesoriu clasic, purtat rar în zilele noastre, dar care a conferit o notă de mister și dramatism.

Întreaga ținută purtată de Nidia Moculescu a avut un aer elegant, dar sobru, în același timp, ca un ultim omagiu vizual adus tatălui ei. Deși suferința este uriașă în aceste momente, Nidia a dorit să ducă mai departe moștenirea eleganței, lăsată de tatăl ei.

