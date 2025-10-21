Ce a descoperit un inginer sub pardoseala unui bloc de pe vremea lui Ceaușescu: ”Când am scos gresia, atunci am văzut...”

Un inginer proiectant în structuri de rezistență a vorbit despre problemele blocurilor ridicate în perioada comunismului. Acesta a găsit nereguli grave chiar în propria locuință, aflată într-un imobil ridicat imediat după cutremurul din 1977. Află, în articol, ce a descoperit în pardoseală!

Vineri, 17 octombrie 2025, o tragedie fără margini a avut loc în cartierul Rahova. O explozie puternică a distrus parțial un bloc de locuințe cu opt etaje, provocând moartea a trei persoane și rănirea gravă a altor douăzeci. Nenorocirea a ridicat semne de întrebare despre starea blocurilor vechi din București. Alin Gabriel Udriște, inginer proiectant în structuri de rezistență și fost șef de secție în cadrul Ministerului Apărării Naționale, a vorbit despre problemele structurale ale imobilelor ridicate în timpul lui Ceaușescu.

Ce a descoperit inginerul sub pardoseala propriei locuințe

Alin Gabriel Udriște a explicat faptul că multe dintre blocurile ridicate în perioada comunistă prezintă riscuri ascunse. Inginerul proiectant a mărturisit că a găsit nereguli chiar și în imobilul în care locuiește.

Specialistul a precizat că a rămas șocat atunci când s-a apucat să renoveze propria locuință, mai ales în momentul în care a scos pardoseala. Alin Gabriel Udriște a dezvăluit ce a descoperit sub gresie.

„M-am uitat și eu, la mine la bloc, localizat nu departe de locul unde a avut explozia. Toate elementele sunt prefabricate. Inclusiv planșeul, de tip predal, care a fost suprabetonat ulterior. Există niște probleme de valoare. Când am reparat apartamentul, acum 20 și ceva de ani, zona de rost, unde se monolitizează aceste diafragme, avea beton prost. Sunt și probleme de execuție. Când am scos pardoseala, gresia existentă, am observat zona de rost dintre diafragme, în zona de planșeu. Se vedea armătura. Pereții sunt strâmbi, frigiderul nu e paralel cu peretele. Iar pe înălțimea de 2,5 metri am o diferență de 5-6 centimetri”, a declarat inginerul, pentru Ziare.com.

Inginerul a susținut că e posibil ca blocul din Rahova să fi fost construit tot după cutremurul din 1977. Alin Gabriel Udriște a transmis că multe probleme sunt cauzate de execuțiile grăbite și materialele de slabă calitate.

„E posibil ca blocul din Rahova să fi fost executat după cutremurul din 1977. Atunci a fost un heirup, o perioadă în care s-au construit enorm de multe imobile, cu resurse limitate și cu presiune mare pe termen. Calitatea execuției a fost inegală, iar multe dintre blocurile de atunci poartă semnele acestei perioade. Sunt blocuri care au fost făcute din prefabricate, cu un control tehnic precar. Mulți proprietari nu știu ce se ascunde sub tencuială sau sub pardoseală. În timp, apar fisuri, deformări și goluri între elemente. Toate acestea pot slăbi structura de rezistență”, a mai explicat Alin Gabriel Udriște.

