Osemintele lui Mircea cel Bătrân și ale mamei lui Mihai Viteazul, deshumate! Peste o lună se va afla ce origini aveau, de fapt

Osemintele domnitorului Mircea cel Bătrân și ale mamei lui Mihai Viteazul, cunoscută sub numele de Teodora Cantacuzino în viața laică și monahia Teofana după intrarea în călugărie, aflate la Mănăstirea Cozia, au fost deshumate de arheologi și trimise la laboratoare din străinătate pentru analize ADN. Cercetătorii își propun să afle originea celor doi reprezentanți importanți ai nobilimii românești, descoperirea având loc în cadrul lucrărilor de restaurare ale mănăstirii.

Deshumarea a avut loc la un secol de la ultima intervenție similară, iar cu acest prilej, preoții Mănăstirii Cozia au oficiat slujba de Trisaghion, înălțând rugăciuni pentru odihna sufletelor celor adormiți. Rezultatele analizelor de laborator sunt așteptate la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie.

Pentru a afla mai multe informații, CLICK AICI.