Acasă » Știri » Osemintele lui Mircea cel Bătrân și ale mamei lui Mihai Viteazul, deshumate! Peste o lună se va afla ce origini aveau, de fapt

Osemintele lui Mircea cel Bătrân și ale mamei lui Mihai Viteazul, deshumate! Peste o lună se va afla ce origini aveau, de fapt

De: Andreea Stăncescu 04/02/2026 | 17:47
Osemintele lui Mircea cel Bătrân și ale mamei lui Mihai Viteazul, deshumate! Peste o lună se va afla ce origini aveau, de fapt
Sursa foto: Gândul

Osemintele domnitorului Mircea cel Bătrân și ale mamei lui Mihai Viteazul, cunoscută sub numele de Teodora Cantacuzino în viața laică și monahia Teofana după intrarea în călugărie, aflate la Mănăstirea Cozia, au fost deshumate de arheologi și trimise la laboratoare din străinătate pentru analize ADN. Cercetătorii își propun să afle originea celor doi reprezentanți importanți ai nobilimii românești, descoperirea având loc în cadrul lucrărilor de restaurare ale mănăstirii.

Deshumarea a avut loc la un secol de la ultima intervenție similară, iar cu acest prilej, preoții Mănăstirii Cozia au oficiat slujba de Trisaghion, înălțând rugăciuni pentru odihna sufletelor celor adormiți. Rezultatele analizelor de laborator sunt așteptate la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie.

Pentru a afla mai multe informații, CLICK AICI. 

 

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață
Știri
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de…
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!”
Știri
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un…
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000...
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte
Gandul.ro
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile...
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Adevarul
Care este cea mai sănătoasă pâine: răspunsul unanim al nutriționiștilor
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost...
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Parteneri
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată acum, la 45 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cât de mult s-a schimbat Elena Băsescu, fiica cea mică a fostului președinte. Cum arată...
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport.ro
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea primește banii!” Sfatul de aur dat fiicei: „Să-i ierți pe cei care ți-au făcut rău!”
Click.ro
Cine a moștenit drepturile de autor ale lui Ioan Gyuri Pascu, de la Divertis? „Ea...
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Digi 24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget,...
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune” american: „Să fim vigilenți”
Digi24
„Al doilea plan de invazie”. Armata Vietnamenului se pregătește pentru un posibil „război de agresiune”...
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în...
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
go4it.ro
Automobil electric Xiaomi după 265.000 km: Cât a pierdut bateria cu adevărat?
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Go4Games
Urmăriți, în mod gratuit, primul sezon al serialului Fallout
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte
Gandul.ro
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța ...
Accident mortal în Sectorul 3 al Capitalei! O bunică și nepoata ei, lovite de o șoferiță: micuța de 5 ani s-a stins din viață
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ...
Ce va face Cătălin Măruță începând de pe 6 februarie 2026, când se va difuza ultima emisiune: ”Un lucru pe care mi-l doream!”
Cât costă o replică a Coifului de la Coțofenești. Românii comandă în neștire!
Cât costă o replică a Coifului de la Coțofenești. Românii comandă în neștire!
O nouă fabrică a fost inaugurată în România. Se caută 80 de angajați
O nouă fabrică a fost inaugurată în România. Se caută 80 de angajați
După ultima filmare la Măruță, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au deschis șampania: „Mi-am ...
După ultima filmare la Măruță, Ioana Ginghină și Alexandru Ciucu au deschis șampania: „Mi-am dorit să-l surprind”
O altă mutare neașteptată în televiziune: a demisionat de la Digi24 după 13 ani! Cu ce post TV va ...
O altă mutare neașteptată în televiziune: a demisionat de la Digi24 după 13 ani! Cu ce post TV va semna
Vezi toate știrile
×