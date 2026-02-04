Acasă » Știri » Județul din România în care au fost descoperite zăcăminte ce valorează o avere. Ce ascunde subsolul

Județul din România în care au fost descoperite zăcăminte ce valorează o avere. Ce ascunde subsolul

04/02/2026 | 17:42
Județul din România în care au fost descoperite zăcăminte ce valorează o avere. Ce ascunde subsolul
Județul din România în care au fost descoperite zăcăminte ce valorează o avere. Ce ascunde subsolul

Un posibil nou perimetru cu resurse minerale valoroase ar fi fost identificat în zona Bihor Sud, în subsol s-ar putea găsi uraniu, aur și mai multe metale de bază.

Informațiile provin dintr-un anunț transmis de compania canadiană Leading Edge Materials, însă până în acest moment nu există confirmări independente care să valideze aceste date preliminare.

Județul din România în care au fost descoperite zăcăminte ce valorează o avere

Potrivit raportului publicat de companie, programul de explorare derulat în 2025 ar fi evidențiat zone cu mineralizare subterană importantă în perimetrele Valea Leucii, Dibarz și Avram Iancu.

Documentul menționează că aceste rezultate sugerează un potențial geologic extins în cadrul licenței de explorare, ceea ce ar putea transforma regiunea într-un punct de interes pentru industria minieră.

Ce zăcăminte ascunde subsolul unui judeţ din România

Reprezentanții Leading Edge Materials afirmă că datele de cartografiere și eșantionare relevă o mineralizare extinsă, în special sub formă de oxid de uraniu. Conform companiei, aceste observații provin din analizele efectuate pe teren și din corelarea lor cu date istorice existente.

În cadrul aceleiași campanii, specialiștii ar fi identificat sulfuri polimetalice precum cupru, cobalt, nichel, plumb și zinc, găzduite în roci silico-carbonatice, inclusiv zone cu potențial conținând uraniu.

Ce ascunde subsolul

De asemenea, au fost raportate formațiuni de carbonat cristalin, precum calcarul. Compania notează că fazele de îmbogățire supergenică, între care se numără eritritul și annabergitul, contribuie la diversitatea mineralogică observată în perimetru.

Raportul subliniază că mineralizarea masivă a sulfurilor este prezentă în special în prospectele Valea Leucii, Dibaț și Avram Iancu. De asemenea, specialiștii nu exclud posibilitatea ca aceste corpuri minerale să fie conectate între ele, sugerând existența unui sistem mineral mai amplu, încă insuficient înțeles.

În plus, datele istorice obținute din analizele fragmentelor de rocă ar indica prezența constantă a mineralizării cu uraniu, metale de bază și metale prețioase în zonă. Aceste informații, coroborate cu observațiile recente, conturează un tablou geologic complex, care necesită investigații suplimentare.

Compania precizează că sunt necesare studii detaliate pentru a determina structura, extinderea și geometria exactă a mineralizării. În prezent, zona este considerată deschisă în toate direcțiile, ceea ce în limbaj geologic înseamnă că limitele zăcământului nu au fost încă stabilite și ar putea continua dincolo de zonele deja analizate.

