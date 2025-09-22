Acasă » Știri » Cum a reacționat Irina Fodor după acuzațiile lansate de Calina și Catinca la adresa producției Asia Express: „Mă sperie…”

Cum a reacționat Irina Fodor după acuzațiile lansate de Calina și Catinca la adresa producției Asia Express: „Mă sperie…"

De: Irina Rasoveanu 22/09/2025 | 14:46
Cum a reacționat Irina Fodor după acuzațiile lansate de Calina și Catinca la adresa producției Asia Express: „Mă sperie..."
Catinca și Calina, eliminare cu scandal/ Sursa foto: Instagram, Antena 1

Irina Fodor a reacționat după ce Catinca Zilahy și Calina Dumitrescu au părăsit emisiunea Asia Express. Încă din cadrul show-ului, prezentatoarea TV a încercat să le explice că, în această competiție, condițiile sunt dure, însă cele două foste concurente au făcut acuzații serioase la adresa producției. Află, în articol, ce a spus soția lui Răzvan Fodor!

Calina și Catinca au format prima echipă eliminată din Asia Express, supranumit și cel mai dur reality-show. Deși se aflau la doar câțiva pași de pupitrul Irinei Fodor, concurentele au refuzat să ducă la bun sfârșit ultima misiune – aceea de a aduce o lumânare aprinsă. Acest gest le-a costat întreaga competiție, fiind depășite chiar pe ultima sută de metri de echipa formată din Cristina și Alina. Insigna a fost roșie, iar mama li fiica au părăsit Drumul Eroilor.

Ce a spus Irina Fodor despre acuzațiile lansate de Calina și Catinca

Calina și Catinca au ajuns la eliminare, după ce au refuzat să facă proba finală a cursei pentru ultima șansă. Încă de la începutul emisiunii, cele două s-au plâns de condițiile dure la care au fost supuse. Nervoase la maximum, ele au venit pregătite la final să își verse nemulțumirile în fața Irinei Fodor.

Concurentele au menționat că nu li s-au oferit dezinfectant, mănuși sau șervețele pentru a se curăța după probele la care au participat. Mai mult decât atât, mama și fiica au criticat dur producția din cauza acestor detalii legate de organizare.

Prezentatoarea TV și-a păstrat calmul și a încercat să le explice că așa este conceput show-ul Asia Express, iar probele sunt făcute în așa fel încât toți concurenții să își depășească limitele. Recent, în cadrul unui eveniment, Irina Fodor a comentat pe marginea declarațiilor acide făcute de Calina și Catinca.

„Eu una mă așteptam ca ele să fie foarte competitive, după primele reacții. Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam. Dar, în altă ordine de idei nu e o cursă ușoară, nu e un proiect ușor.

Și oboseala, și nemâncatul, epuizarea asta generală nu-ți mai lasă loc de multe lucruri, de politețuri etc. Și atunci te sperii probabil într-un punct și vrei să te întorci la confortul tău, la lucrurile pe care le știi. Cred că asta a fost explicația!

Și pe mine mă sperie uneori lucruri și îmi creează o reacție de neliniște. Fiecare reacționează în mod diferit! Eu sper ca acum să se uite înapoi și să zâmbească măcar, dacă nu chiar să râdă de toate aventurile pe care le-au trăit într-un timp destul de scurt”, a declarat Irina Fodor pentru Click.

Catinca și Calina, prima echipă eliminată de la Asia Express/ Sursa foto: Instagram

