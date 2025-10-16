Acasă » Știri » Anda Adam i-a spus soțului cuvintele la care fanii Asia Express nu se așteptau. Ce a auzit Joseph Adam: „Nu e pe caterincă”

Anda Adam i-a spus soțului cuvintele la care fanii Asia Express nu se așteptau. Ce a auzit Joseph Adam: „Nu e pe caterincă"

De: Irina Vlad 17/10/2025 | 00:09
Anda Adam i-a spus soțului cuvintele la care fanii Asia Express nu se așteptau. Ce a auzit Joseph Adam: „Nu e pe caterincă"
Anda Adam și Joseph/ sursă foto: Antena 1
În ediția de miercuri, 16 octombrie 2025, al sezonului 8 Asia Express, Anda Adam și Joseph nu au scăpat de proba lor ”preferată”: cursă pentru ultima șansă. Abonați la aceast joc, cei doi s-au înarmat cu ambiție și determinare și au dat tot ceea ce au avut mai bun pe traseu. Într-un moment de vulnerabilitate, artista s-a lăsat condusă de emoții și i-a făcut soțului o confesiune emoționantă. Telespectatorii au crezut că nu aud bine! 

O nouă zi, o nouă aventură pe Drumul Eroilor de la Asia Express. Joi, 16 octombrie 2025, echipele Anda Adam – Joseph, Alejandro – Emil Rengle și Alina Pușcău – Cristina Postu au avut ghinionul de a merge în cursa pentru ultima șansă. Pentru ca misiunea să fie și mai grea, înainte de a pleca pe traseu, rând pe rând, concurenții au fost ghizi pentru turiștii din orașul Hue, misiune obligatorie – impusă de Irina Fodor.

Anda Adam și Joseph au intrat în cursa pentru ultima șansă

„Astăzi veți porni prin istoria și culorile orașului Hue. La prima misiune veți primi de la mine această cărticică și un speaker, un steag și căști și veți face un tur al acestui oraș vechi cu trei turiști. Îi veți găsi și îi veți convinge să vă asculte la două obiective.

Marius Damian și un ghid o să vă asculte turiștii, care trebuie să răspundă la patru întrebări și la cel puțin trei ca să puteți pleca în cursă. În caz contrar, veți primi penalizare”, a fost misiunea anunțată de Irina Fodor, în ediția 24 a emisiunii Asia Express-Drumul Eroilor, din 16 octombrie 2025.

După ce au îndeplinit misiunea Irinei Fodor, concurenții au trecut printr-un carusel de emoții și provocări. La un moment dat, cele trei echipe avut misiunea să ardă ofrande în timp ce se eliberau (cu voce tare) de regretele apăsătoare de pe suflet. Într-un moment de sinceritate și vulnerabilitate, Anda Adam a recunoscut că regretă momentele în care își necăjește soțul (acasă sau în timpul competiției Asia Express) și mama. Artista a mărturisit că – sub presiunea unor momente tensionate sau la nervi – nu realizează că anumite ieșiri impulsive îi pot face rău lui Joseph.

Cuprinsă de emoțiile momentului trăit în cursa pentru ultima șansă, Anda Adam a fost ceva mai blândă cu soțul ei și chiar și-a cerut iertare public și l-a sărutat în fața camerelor de filmat: „Iartă-mă când te supăr. Și nu e pe caterincă”, i-a mărturisit Anda Adam soțului său.

Comportamentul Andei Adam a fost imediat apreciată de telespectatori, mai ales că astfel de momente au fost extrem de rare în timpul participării sale la Asia Express. Chiar în urmă cu două zile, artista i-a luat pe toți prin surprindere cu un anunț neașteptat. Din cauza unei neînțelegeri de comunicare de pe traseu, Anda Adam a transmis că se gândește serios să abandoneze competiția. Presiunea acumulată și oboseala și-au spus cuvântul.

ANDA ADAM: „Eu sunt cel mai mare nume din această emisiune și ca like-uri și ca vizualizări. Am 4 milioane de urmăritori, sunt un nume foarte mare în țara asta, eu nu vreau să ies terfelită”

JOSEPH: „Ne-am enervat, am scos lavaliera, am vrut să fie chiar stop joc. Am vrut să abandonăm. Am luat-o la pas și nu am mai căutat o cazare cum era jocul, efectiv am căutat o scăpare, un hotel unde să ne cazăm și să ne vedem și noi de treaba noastră”

 

Cum îi place Andei Adam să facă amor, de fapt. Joseph a dat-o de gol, la Asia Express. Cântăreața a intrat în pământ de rușine: „Nu mai da din casă”

Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul lui Joseph, descoperit în casa unui traficant!

 

×