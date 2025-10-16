Cum îi place Andei Adam să facă amor, de fapt. Joseph a dat-o de gol, la Asia Express. Cântăreața a intrat în pământ de rușine: „Nu mai da din casă”

Anda Adam și soțul ei, Joseph, au oferit unul dintre cele mai haioase momente din ediția Asia Express, în timpul unei probe care i-a pus la încercare… răbdarea. Cei doi au fost nevoiți să poarte cătușe și aici a ieșit la iveală un detaliu important din intimitatea celor doi. Cântăreața încerca să fie cât mai discretă, în timp ce soțul ei a făcut-o lată.

Anda Adam și Joseph formează un cuplu de câțiva ani și au reușit să devină îndrăgiți de publicul lor. Acum, ei fac o echipă excelentă la Asia Express, unde încearcă să trecă prin probe dificile și să ajungă cât mai departe în competiția provocatoare. Ei au avut și moment mai grele, însă, încearcă să trateze totul cu umor și să facă haz de necaz.

În timpul unei probe au ieșit la iveală detalii din dormitorul lor. Nu a fost o greșeală, ci Joseph a dat-o pe gol pe soția lui, afirmând despre modul în care îi place să facă amor. Totul a început de la o misiune în care ei urmau să poarte cătușe. În acel moment, concurentul a făcut o glumă la adresa Andei Adam care i-a cerut să fie mai discret și să nu mai dezvăluie nimic din intimitatea lor.

Putem spune că este clar, cei doi nu au uitat de spiritul jucăuș și experimentează mai multe lucruri interesante pe toate planurile din viețile lor. De la aventură nu se dau înapoi și pare că nici de la jocurile intime din dormitor.

– „Aoleu, cătușe!”, a exclamat Joseph când a văzut.

– „Nu că ție nu îți place!”, i-a zis el Andei, zâmbind ca un adolescent buimac în fața primei nopți de amor.

– „Nu că tu nu ai avea experiență cu câtușele”, a insistat Joseph, spre rușinea Andei, care l-a potolit: „Taci, măi Nu mai da din casă! Doamne!”

CITEȘTE ȘI: Cum arată picioarele Andei Adam, după proba cu targa de la Asia Express. Vedeta s-a lovit serios: „Am crezut că mor…”

Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul lui Joseph, descoperit în casa unui traficant!