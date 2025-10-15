Acasă » Exclusiv » Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul lui Joseph, descoperit în casa unui traficant!

Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul lui Joseph, descoperit în casa unui traficant!

De: Keva Iosif 15/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
12 poze
Vezi galeria foto

Se pare că „lipiciul” la controverse nu este doar apanajul Andei Adam (după cum am relatat AICI, sau AICI). Soțul cântăreței, Joseph Adam (pe nume Mohaci Eudor Yosif înainte de căsătorie), s-a trezit, fără prea multe explicații, implicat într-un dosar de trafic de droguri judecat la Curtea de Apel București. Însă nu vă grăbiți să trageți concluzii: nu este inculpat, ci are statut de „persoană interesată”. Ce înseamnă asta? Aflați în rândurile de mai jos, pentru că povestea este de-a dreptul intrigantă!

Curtea de Apel București a pronunțat recent condamnări împotriva a doi traficanți de droguri pe nume Stan Gheorghe Adrian (zis Topa) și Cristescu Florin Antonio, ambii acuzați că ar fi adus 6 kilograme de cannabis din străinătate pe care le-ar fi distribuit pe piața de consum din București.

Printre numele apărute în documente, surpriză totală, se regăsește și Joseph Adam. În acte figurează cu numele său vechi – Mohaci Eudor Yosif – iar în acest proces are statut de ”persoană interesată”…. de recuperarea unui ceas Rolex de lux de fapt!

Și aici intervine intriga: ceasul Rolex Yacht la care se face referire în dosar, cu cadran albastru, brățară argintie cu detalii aurii, evaluat la aproximativ 30.000 de euro, fusese confiscat în timpul unei percheziții la domiciliul unuia dintre traficanții mai sus amintiți. Joseph a încercat să-l recupereze, susținând că era proprietarul legal al acestuia.

Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

Avocatul lui a depus cererea de restituire, însă Tribunalul București a respins-o. Judecătorul a motivat că, deși Joseph putea dovedi că el achiziționase ceasul, nu a explicat de ce acesta se afla în posesia inculpatului implicat în traficul de droguri.

Joseph nu și-a recuperat ceasul

Astfel ,judecătorul care i-a respins cererea a invocat următoarele: ”chiar dacă persoana interesată MOHACI EUDOR YOSIF face dovada faptului că el ar fi fost cel care ar fi cumpărat acel bun la data de 18.07.2018, totuși nu s-a putut justifica în mod verosimil, de ce acel ceas nu se afla în posesia persoanei interesate, ci se afla în posesia inculpatului.

Totodată, s-a mai arătat faptul că având în vedere natura de bun mobil a acelui ceas, este incidentă prezumția conform căreia posesia asupra acelui bun echivalează cu însuși dreptul de proprietatea al persoanei care îl deţine, simplul fapt că ceasul respectiv a fost cumpărat anterior de către persoana interesată nefiind suficient pentru a dovedi că acesta a rămas în continuare proprietarul acelui bun mobil, în condițiile în care înstrăinarea unui astfel de bun se poate face fără încheierea unui act juridic autentic sau sub semnătură privată, iar simpla remitere a bunului ca urmare a unei convenţii de vânzare-cumpărare sau donaţie este suficientă pentru a dovedi faptul că bunul are un nou proprietar”.

Ce face situația și mai misterioasă este faptul că Joseph nu a fost cercetat pentru trafic sau alte infracțiuni conexe. Practic, singura legătură a sa cu dosarul este tentativa de recuperare a ceasului confiscat și legătura neștiută cu cei doi inculpați.

Documentele instanței arată clar că, deși Rolexul fusese ridicat de la traficantul principal al grupului, acesta nu fusese obținut prin săvârșirea vreunei infracțiuni de către Joseph.

”Apărătorul ales al apelantei persoane interesate MOHACI EUDOR YOSIF a solicitat admiterea apelului, avându-se în vedere faptul că în ceea ce priveşte bunul care a fost confiscat de la inculpatul #### ########-######, s-a făcut dovada în cursul urmăririi penale, atât prin declarația pe care inculpatul a dat-o, dar și prin documentele pe care le-a depus la dosarul cauzei, respectiv certificatul de garanție din care rezultă că ceasul a fost achiziționat în data de 18.07.2018, că acel bun este bunul său personal și nu este bunul inculpatului #### #########-######## zis ”BIBI”, nefiind obținut din săvârșirea vreunei infracțiuni, astfel încât nu se poate dispune măsura confiscării speciale față de acesta”, se arată în documentele instanței, obținute de CANCAN.RO.

Una peste alta, cei doi traficanți din acest dosar, Stan Gheorghe Adrian și Cristescu Florin Antonio, au primit pedepse cu executare — 2 ani și 6 luni, respectiv 3 ani de închisoare — pentru trafic de droguri și constituirea unui grup infracțional organizat. Curtea de Apel București le-a redus pedepsele față de prima sentință, dar a menținut regimul de detenție, considerând gravitatea faptelor ridicată.

Contactat de CANCAN.RO pentru a explica contextul în care Rolexul său a ajuns în casa unui traficant, Joseph Adam nu a dat curs apelului.

NU RATA: Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată de la Asia Express 2025

CITEŞTE ŞI: Anda Adam nu o uită pe Mara Bănică, după eliminarea ei de la Asia Express: „Și tot îți dau rușine de la distanță”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: “Nu am voie nimic!”
Video Exclusiv
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece:…
Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de problemele cu DNA, iar acum îşi extinde imperiul imobiliar!
Exclusiv
Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de…
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
Mediafax
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă...
Șeful ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii să se gândească de 3 ori...
Gandul.ro
Șeful ANAF: De la Iohannis avem de recuperat 1 milion € / Bombardierii...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard cu două colege și cu agresorul
Adevarul
Dublu viol în casa lui Michael Schumacher. Înaintea raporturilor sexuale, victima jucase biliard...
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo...
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Mediafax
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor...
Parteneri
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de sexy. Cum au descoperit elixirul tinereții
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Divele din România care au trecut de 50 de ani, dar sunt la fel de...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”. Au fost colegi de trust
Click.ro
Dezvăluire neașteptată! Mădălin Ionescu, părere sinceră despre Mircea Badea: „Pot să spun un singur lucru”....
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
WOWBiz.ro
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase...
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Antena 3
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina...
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
Digi 24
„Putin luptă pentru viața sa”. Avertismentul ministrului estonian de externe
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când...
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde se grăbea aceasta, împreună cu fiica sa: „Doi copii au rămas fără mamă”
kanald.ro
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde...
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
StirileKanalD
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și...
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
kfetele.ro
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de...
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să...
Google Meet are o nouă funcție interesantă. Ce face aceasta?
go4it.ro
Google Meet are o nouă funcție interesantă. Ce face aceasta?
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit să-și reducă facturile cu o treime
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu facturile de energie la instituțiile de stat. Ministerul care a reușit...
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu a rămas la PSG după ce a luat probele și cum a jucat contra Stelei în 2018! Exclusiv
Fanatik.ro
Andrei Nicolescu, interviu eveniment: cine e omul care a salvat practic Dinamo. De ce nu...
Reguli la bloc. E interzis pentru administratorul de bloc să dea somația. Gelu Pușcaș: Extrem de grav unde s-a ajuns
Capital.ro
Reguli la bloc. E interzis pentru administratorul de bloc să dea somația. Gelu Pușcaș: Extrem...
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei! Ea și Adi Rus mai au doi băieței, pe Iair și pe Isaia!
Romania TV
Vlăduța Lupău, declarații despre al treilea COPIL! Artista le-a arătat fanilor imagini cu burtica ei!...
Jocuri video fără un PC dedicat sau o consolă?
Go4Games
Jocuri video fără un PC dedicat sau o consolă?
Marea luptă declanșată în România. Traian Băsescu, refuz pentru Nicușor Dan: „Nu comentez! Privesc”
Capital.ro
Marea luptă declanșată în România. Traian Băsescu, refuz pentru Nicușor Dan: „Nu comentez! Privesc”
Parfumul „Mitzah”, omagiul lui Dior pentru românca ce a cucerit Parisul. Cine a fost Mitza Bricard
evz.ro
Parfumul „Mitzah”, omagiul lui Dior pentru românca ce a cucerit Parisul. Cine a fost Mitza...
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model de talie internațională
Gandul.ro
Câte clase are, de fapt, Alina PUȘCĂU de la Asia Express. Cum a devenit model...
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu...
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme, la doar 48 de ani
radioimpuls.ro
Care este cauza morții preotului Ciprian Necula? Acesta s-a stins din viață mult prea devreme,...
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest obicei în fiecare an
Fanatik.ro
Care este pasiunea ascunsă a lui Victor Pițurcă. Fostul selecționer al naționalei României are acest...
Ce le-a interzis Mircea Lucescu tricolorilor să facă la meciul cu Austria! Dezvăluirea selecționerului României
Fanatik.ro
Ce le-a interzis Mircea Lucescu tricolorilor să facă la meciul cu Austria! Dezvăluirea selecționerului României
Știrile zilei, 9 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 9 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul ...
Jador, sub papucul soţiei! Din cuceritorul care făcea valuri printre femei s-a transformat în tăticul care schimbă scutece: “Nu am voie nimic!”
Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de problemele ...
Alex Pițurcă ridică blocuri de lux și încasează mii de euro pe lună din chirii! A uitat de problemele cu DNA, iar acum îşi extinde imperiul imobiliar!
Andreea Ibacka a dat tot din casă! Îl pune la respect pe Cabral, iar el nu comentează! „Picătura ...
Andreea Ibacka a dat tot din casă! Îl pune la respect pe Cabral, iar el nu comentează! „Picătura chinezească, cicălitoare de mică”
Marilu Dobrescu și-a luat bolid de lux în Australia! Vedeta a vizitat și o casă alături de iubit: ...
Marilu Dobrescu și-a luat bolid de lux în Australia! Vedeta a vizitat și o casă alături de iubit: „Atunci când aplic pentru cetățenie…”
E OFICIAL! Cine va putea retrage toți banii din Pilonul II și III: „Pentru a le crește calitatea ...
E OFICIAL! Cine va putea retrage toți banii din Pilonul II și III: „Pentru a le crește calitatea vieții”
Marius Tucă Show începe joi, 16 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Tucă Show începe joi, 16 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Vezi toate știrile
×