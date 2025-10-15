Soţul Andei Adam, implicare misteriosă într-un dosar care a ajuns pe masa judecătorilor. Rolexul lui Joseph, descoperit în casa unui traficant!

Se pare că „lipiciul” la controverse nu este doar apanajul Andei Adam (după cum am relatat AICI, sau AICI). Soțul cântăreței, Joseph Adam (pe nume Mohaci Eudor Yosif înainte de căsătorie), s-a trezit, fără prea multe explicații, implicat într-un dosar de trafic de droguri judecat la Curtea de Apel București. Însă nu vă grăbiți să trageți concluzii: nu este inculpat, ci are statut de „persoană interesată”. Ce înseamnă asta? Aflați în rândurile de mai jos, pentru că povestea este de-a dreptul intrigantă!

Curtea de Apel București a pronunțat recent condamnări împotriva a doi traficanți de droguri pe nume Stan Gheorghe Adrian (zis Topa) și Cristescu Florin Antonio, ambii acuzați că ar fi adus 6 kilograme de cannabis din străinătate pe care le-ar fi distribuit pe piața de consum din București.

Printre numele apărute în documente, surpriză totală, se regăsește și Joseph Adam. În acte figurează cu numele său vechi – Mohaci Eudor Yosif – iar în acest proces are statut de ”persoană interesată”…. de recuperarea unui ceas Rolex de lux de fapt!

Și aici intervine intriga: ceasul Rolex Yacht la care se face referire în dosar, cu cadran albastru, brățară argintie cu detalii aurii, evaluat la aproximativ 30.000 de euro, fusese confiscat în timpul unei percheziții la domiciliul unuia dintre traficanții mai sus amintiți. Joseph a încercat să-l recupereze, susținând că era proprietarul legal al acestuia.

Avocatul lui a depus cererea de restituire, însă Tribunalul București a respins-o. Judecătorul a motivat că, deși Joseph putea dovedi că el achiziționase ceasul, nu a explicat de ce acesta se afla în posesia inculpatului implicat în traficul de droguri.

Joseph nu și-a recuperat ceasul

Astfel ,judecătorul care i-a respins cererea a invocat următoarele: ”chiar dacă persoana interesată MOHACI EUDOR YOSIF face dovada faptului că el ar fi fost cel care ar fi cumpărat acel bun la data de 18.07.2018, totuși nu s-a putut justifica în mod verosimil, de ce acel ceas nu se afla în posesia persoanei interesate, ci se afla în posesia inculpatului.

Totodată, s-a mai arătat faptul că având în vedere natura de bun mobil a acelui ceas, este incidentă prezumția conform căreia posesia asupra acelui bun echivalează cu însuși dreptul de proprietatea al persoanei care îl deţine, simplul fapt că ceasul respectiv a fost cumpărat anterior de către persoana interesată nefiind suficient pentru a dovedi că acesta a rămas în continuare proprietarul acelui bun mobil, în condițiile în care înstrăinarea unui astfel de bun se poate face fără încheierea unui act juridic autentic sau sub semnătură privată, iar simpla remitere a bunului ca urmare a unei convenţii de vânzare-cumpărare sau donaţie este suficientă pentru a dovedi faptul că bunul are un nou proprietar”.

Ce face situația și mai misterioasă este faptul că Joseph nu a fost cercetat pentru trafic sau alte infracțiuni conexe. Practic, singura legătură a sa cu dosarul este tentativa de recuperare a ceasului confiscat și legătura neștiută cu cei doi inculpați.

Documentele instanței arată clar că, deși Rolexul fusese ridicat de la traficantul principal al grupului, acesta nu fusese obținut prin săvârșirea vreunei infracțiuni de către Joseph.

”Apărătorul ales al apelantei persoane interesate MOHACI EUDOR YOSIF a solicitat admiterea apelului, avându-se în vedere faptul că în ceea ce priveşte bunul care a fost confiscat de la inculpatul #### ########-######, s-a făcut dovada în cursul urmăririi penale, atât prin declarația pe care inculpatul a dat-o, dar și prin documentele pe care le-a depus la dosarul cauzei, respectiv certificatul de garanție din care rezultă că ceasul a fost achiziționat în data de 18.07.2018, că acel bun este bunul său personal și nu este bunul inculpatului #### #########-######## zis ”BIBI”, nefiind obținut din săvârșirea vreunei infracțiuni, astfel încât nu se poate dispune măsura confiscării speciale față de acesta”, se arată în documentele instanței, obținute de CANCAN.RO.

Una peste alta, cei doi traficanți din acest dosar, Stan Gheorghe Adrian și Cristescu Florin Antonio, au primit pedepse cu executare — 2 ani și 6 luni, respectiv 3 ani de închisoare — pentru trafic de droguri și constituirea unui grup infracțional organizat. Curtea de Apel București le-a redus pedepsele față de prima sentință, dar a menținut regimul de detenție, considerând gravitatea faptelor ridicată.

Contactat de CANCAN.RO pentru a explica contextul în care Rolexul său a ajuns în casa unui traficant, Joseph Adam nu a dat curs apelului.

NU RATA: Detaliul care nu s-a văzut la TV! Cum a reacționat Anda Adam când Mara Bănică a fost eliminată de la Asia Express 2025

CITEŞTE ŞI: Anda Adam nu o uită pe Mara Bănică, după eliminarea ei de la Asia Express: „Și tot îți dau rușine de la distanță”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.