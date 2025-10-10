Anda Adam, acuzată că a încercat să obțină cu ”japca” o vilă în Bragadiru. Evacuată, artista de la Asia Express se apară: ”Mi-a provocat o puternică tulburare emoţională și…”

Pe Anda Adam parcă o urmărește ghinionul cu girofarul! Unde apare ea, nu trece mult și izbucnește un scandal de zile mari. De la certuri publice cu Mara Bănică, până la procese cu mize uriașe, din care, potrivit chiar spuselor ei, a ieșit pe minus. Așadar, după ce CANCAN.RO v-a relatat cum s-a ales praful de afacerea ei de la Cluj, un club în care ea și Joseph au investit, fiind evacuați peste noapte, pentru neplată, acum mai vine o ”bombă”! Este acuzată de alți proprietari de fapte relativ similare: ar fi încercat să se mute cu ”japca” în casa lor, fără să plătească! Evident, cântăreața are altă variantă.

Credem noi că Marte e retrograd în zodia Taur, altfel nu se explică cum reușește Anda Adam să se lipească numai de scandaluri, în ultima perioadă, întocmai ca scaiul de oaie. Pe lângă disputele cu Mara Bănică, artista mai duce și povara unor procese grele, cu mize financiare mari, din care nu a ieșit câștigătoare până acum – ba dimpotrivă, fiecare nou episod pare să o tragă mai adânc în hățișul problemelor.

CANCAN.RO v-a relatat recent cum ea și soțul său, Joseph, au fost evacuați dintr-o locație din Cluj, unde dețineau un club (mai multe detalii puteți citi AICI). Doar că povestea nu se oprește aici! Acum ies la iveală detaliile incredibile dintr-o altă „răfuială” imobiliară, de data asta legată de o casă din Bragadiru, care i-a adus vedetei din nou drumuri dese la tribunal.

Să explicăm puțin contextul: Anda Adam povestea, cu ceva timp în urmă, că și-a găsit „cuibul perfect” în Bragadiru, o vilă P+1+mansardă. Spunea că a bătut palma cu proprietarii, a primit cheia și, bucuroasă nevoie mare, a început să investească bani serioși în renovări și amenajări. Numai că… surpriză! Când a venit momentul să semneze actele, proprietarii s-ar fi răzgândit, iar artista ar fi rămas cu buzunarele goale, dar și fără casă.

Anda Adam susține că pierderea casei a îmbolnăvit-o

Furioasă, Anda Adam i-a dat în jduecată pe cei doi proprietari, Marius și Nicoleta Teodorescu, cerând daune materiale de peste 150.000 de lei, plus 20.000 de lei daune morale pentru stresul și prejudiciul de imagine suferite.

”Cu privire la fapta ilicită a arătat că aceasta constă în neexecutarea promisiunii de vânzare şi manoperele frauduloase, ce i-au provocat o puternică tulburare emoţională, un stres privind imposibilitatea obţinerii locuinţei dorite, dar şi grave prejudicii de imagine, ce i-a afectat reputaţia”, a transmis artista, prina avocat, potrivit documentelor din dosar obținute de CANCAN.RO.

Doar că, atenție, acum iese la iveală și versiunea proprietarietarilor, care vin cu altă variantă a poveștii, și nu se „pupă” deloc cu a cântăreței.

Ei susțin că de fapt Anda Adam nu și-ar fi respectat obligațiile, pentru că nu a obținut creditul bancar pentru achiziție, și, mai mult, că ar fi făcut modificări în casă fără acordul lor.

”În motivare, pârâţii-reclamanţi (proprietarii) au arătat, în esenţă, că perfectarea contractului de vânzarea nu s-a realizat din culpa reclamantei-pârâte (Anda Adam) , care i-a amânat şi le-a zis în final că nu are bani pentru achiţionarea imobilului întrucât creditul nu i-a fost aprobat. De asemenea, au precizat că este un autor de rea-credinţă întrucât a realizat lucrări la imobil, motiv pentru care solicită desfiinţarea acestora (…)

La data de 26.01.2024 pârâţii-reclamanţi au formulat cerere reconvenţională modificatoare prin care au solicitat obligarea reclamante-pârâte la desfiinţarea lucrărilor şi readucerea imobilului la situaţia anterioară, precum şi la plata daunelor-interese în cuantum total de 70.000 lei, sumă compusă din suma de 50.000 lei pentru lipsa de folosinţă a imobilului şi 20.000 lei, contravaloarea cheltuielilor efectuate cu imobilul după evacuarea acesteia”.

Procesul s-a transformat rapid într-o adevărată telenovelă juridică, plină de acuzații, excepții și amânări, fiind chiar suspendat o perioadă pentru clarificarea competenței între instanțe.

