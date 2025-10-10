Acasă » Exclusiv » Anda Adam, acuzată că a încercat să obțină cu ”japca” o vilă în Bragadiru. Evacuată, artista de la Asia Express se apară: ”Mi-a provocat o puternică tulburare emoţională și…”

Anda Adam, acuzată că a încercat să obțină cu ”japca” o vilă în Bragadiru. Evacuată, artista de la Asia Express se apară: ”Mi-a provocat o puternică tulburare emoţională și…”

De: Keva Iosif 10/10/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Pe Anda Adam parcă o urmărește ghinionul cu girofarul! Unde apare ea, nu trece mult și izbucnește un scandal de zile mari. De la certuri publice cu Mara Bănică, până la procese cu mize uriașe, din care, potrivit chiar spuselor ei, a ieșit pe minus. Așadar, după ce CANCAN.RO v-a relatat cum s-a ales praful de afacerea ei de la Cluj, un club în care ea și Joseph au investit, fiind evacuați peste noapte, pentru neplată, acum mai vine o ”bombă”! Este acuzată de alți proprietari de fapte relativ similare: ar fi încercat să se mute cu ”japca” în casa lor, fără să plătească! Evident, cântăreața are altă variantă.

Credem noi că Marte e retrograd în zodia Taur, altfel nu se explică cum reușește Anda Adam să se lipească numai de scandaluri, în ultima perioadă, întocmai ca scaiul de oaie. Pe lângă disputele cu Mara Bănică, artista mai duce și povara unor procese grele, cu mize financiare mari, din care nu a ieșit câștigătoare până acum – ba dimpotrivă, fiecare nou episod pare să o tragă mai adânc în hățișul problemelor.

CANCAN.RO v-a relatat recent cum ea și soțul său, Joseph, au fost evacuați dintr-o locație din Cluj, unde dețineau un club (mai multe detalii puteți citi AICI). Doar că povestea nu se oprește aici! Acum ies la iveală detaliile incredibile dintr-o altă „răfuială” imobiliară, de data asta legată de o casă din Bragadiru, care i-a adus vedetei din nou drumuri dese la tribunal.

Să explicăm puțin contextul: Anda Adam povestea, cu ceva timp în urmă, că și-a găsit „cuibul perfect” în Bragadiru, o vilă P+1+mansardă. Spunea că a bătut palma cu proprietarii, a primit cheia și, bucuroasă nevoie mare, a început să investească bani serioși în renovări și amenajări. Numai că… surpriză! Când a venit momentul să semneze actele, proprietarii s-ar fi răzgândit, iar artista ar fi rămas cu buzunarele goale, dar și fără casă.

Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o afecțiune banală, dar medicii nu l-au mai putut salva. Familia nu își explică TRAGEDIA
Un bărbat din Târgu Frumos a mers la spital, crezând că are o...

Anda Adam susține că pierderea casei a îmbolnăvit-o

Furioasă, Anda Adam i-a dat în jduecată pe cei doi proprietari, Marius și Nicoleta Teodorescu, cerând daune materiale de peste 150.000 de lei, plus 20.000 de lei daune morale pentru stresul și prejudiciul de imagine suferite.

Cu privire la fapta ilicită a arătat că aceasta constă în neexecutarea promisiunii de vânzare şi manoperele frauduloase, ce i-au provocat o puternică tulburare emoţională, un stres privind imposibilitatea obţinerii locuinţei dorite, dar şi grave prejudicii de imagine, ce i-a afectat reputaţia”, a transmis artista, prina avocat, potrivit documentelor din dosar obținute de CANCAN.RO.

Anda Adam nu prea are noroc în afaceri / FOTO: Instagram

Doar că, atenție, acum iese la iveală și versiunea proprietarietarilor, care vin cu altă variantă a poveștii, și nu se „pupă” deloc cu a cântăreței.

Ei susțin că de fapt Anda Adam nu și-ar fi respectat obligațiile, pentru că nu a obținut creditul bancar pentru achiziție, și, mai mult, că ar fi făcut modificări în casă fără acordul lor.

”În motivare, pârâţii-reclamanţi (proprietarii) au arătat, în esenţă, că perfectarea contractului de vânzarea nu s-a realizat din culpa reclamantei-pârâte (Anda Adam) , care i-a amânat şi le-a zis în final că nu are bani pentru achiţionarea imobilului întrucât creditul nu i-a fost aprobat. De asemenea, au precizat că este un autor de rea-credinţă întrucât a realizat lucrări la imobil, motiv pentru care solicită desfiinţarea acestora (…)

La data de 26.01.2024 pârâţii-reclamanţi au formulat cerere reconvenţională modificatoare prin care au solicitat obligarea reclamante-pârâte la desfiinţarea lucrărilor şi readucerea imobilului la situaţia anterioară, precum şi la plata daunelor-interese în cuantum total de 70.000 lei, sumă compusă din suma de 50.000 lei pentru lipsa de folosinţă a imobilului şi 20.000 lei, contravaloarea cheltuielilor efectuate cu imobilul după evacuarea acesteia”.

Procesul s-a transformat rapid într-o adevărată telenovelă juridică, plină de acuzații, excepții și amânări, fiind chiar suspendat o perioadă pentru clarificarea competenței între instanțe.

CITEŞTE ŞI: Anda Adam a făcut scandal monstru la Asia Express! Și-a dat lavaliera jos și a vrut să plece din emisiune

NU RATA: Stupoare pentru Anda Adam. Cu cine trebuie să își împartă soțul la Asia Express: „Mi se face rău!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
După Droopy, “Prințesa Ochelarilor” și-a ”înmatriculat” iubirea la bulgari. Irina Cristescu e fericită în braţele „milionarului castravete”!
Exclusiv
După Droopy, “Prințesa Ochelarilor” și-a ”înmatriculat” iubirea la bulgari. Irina Cristescu e fericită în braţele „milionarului castravete”!
Familia „starului” de la ProTV a luat masa la restaurant, iar finalul serii a fost neaşteptat. Cătălin Măruţă, prea prins de telefon, a “uitat-o” pe Andra în urmă!
Exclusiv
Familia „starului” de la ProTV a luat masa la restaurant, iar finalul serii a fost neaşteptat. Cătălin Măruţă,…
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii se înghesuie să vadă locul unde s-a născut „cel mai iubit fiu al poporului”
Gandul.ro
Casa din Scornicești a lui Nicolae Ceaușescu a devenit loc de PELERINAJ. Românii...
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să fiu sigur.” Cât costă un kilogram în viu
Adevarul
Goana după carnea de porc pentru Crăciun a început: „Îl iau acum, să...
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în care susținea că este pe front în Ucraina ca membru Wagner
Digi24
Scandal uriaș la Moscova: fiul lui Peskov era în Maldive în perioada în...
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva
Mediafax
Aproape 55.000 de pelerini au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase...
Parteneri
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret pentru a doua oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini RARE cu Monica Gabor, după ce s-a speculat că a devenit mamă în secret...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Click.ro
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus...
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzin
Digi 24
VIDEO „Dacă aveam o mitralieră vă împușcam pe toți” Declarații șocante ale bărbatului care a...
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid”...
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au întors în România! Incredibil ce li s-a întâmplat celor doi soți imediat cum au aterizat
kanald.ro
Culiță Sterp și Daniela Iliescu s-au întors în România! Incredibil ce li s-a întâmplat celor...
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
kfetele.ro
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui:...
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
WOWBiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și...
observatornews.ro
"Sângera, plângea, o durea". Ultimele ore din viaţa Mădălinei, moartă la 29 de ani, după...
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
go4it.ro
Gata cu numerele de telefon pe WhatsApp! Noua funcție schimbă tot
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
Descopera.ro
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat acum despre trecutul Gabrielei Cristea întrece orice așteptare: „Mi-au dat lacrimile...”
Viva.ro
A pozat goală în Playboy în urmă cu 23 de ani, însă ce s-a aflat...
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de afaceri
Fanatik.ro
Câte intervenții estetice are Cristi Borcea, de fapt. Ce proceduri își face constant omul de...
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul la care Guvernul Ciolacu ne-a dus aproape de recordul negativ din pandemie
Fanatik.ro
Cât de mult au crescut cheltuielile cu asistații sociali și pensiile în ultimii ani. Capitolul...
Regulă pentru proprietarii care stau la bloc. Asociația de proprietari nu-ți acordă automat drept deplin: Plătești, dar nu decizi
Capital.ro
Regulă pentru proprietarii care stau la bloc. Asociația de proprietari nu-ți acordă automat drept deplin:...
Cu câți bani pe lună trăiește un nepalez în România. Are un salariu de 4.000 de lei, însă o mare parte trimite familiei
Romania TV
Cu câți bani pe lună trăiește un nepalez în România. Are un salariu de 4.000...
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Go4Games
Elon Musk dorește să realizeze un joc video generat în întregime de AI
Se pregătește o lege nouă pentru românii care-și fac analize de sânge: Există nemulțumire cu laboratoarele private
Capital.ro
Se pregătește o lege nouă pentru românii care-și fac analize de sânge: Există nemulțumire cu...
Tainele Cetății Șoptitoare. Comoara ascunsă a Transilvaniei
evz.ro
Tainele Cetății Șoptitoare. Comoara ascunsă a Transilvaniei
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata curentului
Gandul.ro
Ajutor pentru facturi la energie electrică. Până la ce dată se dau bani pentru plata...
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
as.ro
FCSB redevine Steaua? Gigi Becali vrea să cumpere marca de la MApN: „S-ar termina bâlciul!”
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o...
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ:
radioimpuls.ro
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba...
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins că existau tensiuni între cele două
Fanatik.ro
Ce relație ar fi avut Simona Halep și Sorana Cîrstea. Jurnalistul Radu Banciu e convins...
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de ce am zis!”. Cine apără cu Austria: Ionuț Radu sau Târnovanu?
Fanatik.ro
„Taci din gură!”. Tirada lui Mihai Stoica după ce „Horațiu Moldovan s-a arătat ofuscat de...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bursucu, adevărul despre relația cu Teo Trandafir. Au ajuns cei doi la cuțite?! ”Ea mi-a spus doar ...
Bursucu, adevărul despre relația cu Teo Trandafir. Au ajuns cei doi la cuțite?! ”Ea mi-a spus doar atât!”
După Droopy, “Prințesa Ochelarilor” și-a ”înmatriculat” iubirea la bulgari. Irina Cristescu ...
După Droopy, “Prințesa Ochelarilor” și-a ”înmatriculat” iubirea la bulgari. Irina Cristescu e fericită în braţele „milionarului castravete”!
Familia „starului” de la ProTV a luat masa la restaurant, iar finalul serii a fost neaşteptat. Cătălin ...
Familia „starului” de la ProTV a luat masa la restaurant, iar finalul serii a fost neaşteptat. Cătălin Măruţă, prea prins de telefon, a “uitat-o” pe Andra în urmă!
Au cuprins-o emoţiile și i-a zburat telefonul din mână! Gina Pistol, cât pe ce să piardă „semnalul” cu Smiley
Au cuprins-o emoţiile și i-a zburat telefonul din mână! Gina Pistol, cât pe ce să piardă „semnalul” cu Smiley
Filmul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Povestea te ține cu ochii lipiți de ecran!
Filmul de pe NETFLIX care i-a cucerit pe români. Povestea te ține cu ochii lipiți de ecran!
Bianca Drăgușanu, foc și pară după ce Claudia Pătrășcanu ar fi jignit-o pe fiica sa: ”Îmi ...
Bianca Drăgușanu, foc și pară după ce Claudia Pătrășcanu ar fi jignit-o pe fiica sa: ”Îmi dă periodic mesaje!”
Vezi toate știrile
×