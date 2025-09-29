Acasă » Exclusiv » Anda Adam şi soțul, „încolțiți”de executor: sechestru pe bunuri de 100.000 € şi… Concurenţii de la Asia Express, evacuaţi peste noapte!

Anda Adam şi soțul, „încolțiți”de executor: sechestru pe bunuri de 100.000 € şi… Concurenţii de la Asia Express, evacuaţi peste noapte!

De: Keva Iosif 29/09/2025 | 23:40
Anda Adam și soțul ei, Joseph, credeau că vor da lovitura în afaceri când au deschis un club de fițe în Cluj. Dar visul s-a spulberat rapid: localul nu a atras publicul așteptat, iar în spatele ușilor închise s-a declanșat un adevărat război cu cei care le închiriase spațiul. Disputa ar fi plecat de la niște datorii, însă chiar și după ce le-au achitat, Joseph și Anda au fost evacuați peste noapte, fără avertisment! Mai grav, executorul judecătoresc a pus sechestru pe bunurile lor de peste 100.000 de euro, blocând accesul și transformând spațiul într-o veritabilă fortăreață. Încercarea de a-și recupera prejudiciul în instanță a fost sabotată de două simple formalități: avocatul lor nu a depus la timp împuternicirea, iar Joseph a uitat să-și declare numele actualizat după căsătoria cu artista! 

Acum trei ani, Anda Adam și soțul ei, Yosif, cunoscut publicului dret Joseph, deschideau în Cluj, un club exclusivist, în care au investit peste 100.000 de euro. Inaugurarea a fost fastuoasă: o limuzină a întâmpinat invitații, iar un covor roșu le-a deschis drumul spre interiorul localului. Anul trecut, însă, clubul a fost închis fără prea multe explicații. CANCAN.RO a descoperit adevăratele motive din spatele acestei decizii, iar detaliile sunt senzaționale: la mijloc se află un scandal în toată regula!

Planurile lor însă nu au mers așa cum se așteptau: clubul nu a avut mare succes, iar situația s-a complicat după ce au intrat într-un litigiu cu firma FLORA S.A, cea care le-a închiriat spațiul.

Potrivit datelor obținute de CANCAN.RO, ”lanțul de iubire” dintre firma lui Joseph Adam și firma contractoare s-ar fi rupt în 2023 din cauza unor datorii. Pentru că spațiul îi era promis aproximativ până la mijlocul anului 2026. Joseph a declarat în fața judecătorilor că și-a achitat datoriile, însă pentru proprietar nu a mai fost cale de întoarcere și i-a evacuat pe Joseph și Anda Adam fără niciun avertisment!

Mai mult chiar, între părţi a intervenit o înţelegere amiabila, reclamanta S.C. Old Cat S.R.L. (n.r. firma lui Joseph Adam) achitând în totalitate sumele de plata restante şi fiind asigurat de către intimata de faptul că îşi poate desfăşura activitatea comercială în continuare, contractul urmând să îşi producă efectele până la scadenta acestuia, respectiv 28.05.2026. ####, ulterior şi fără nici un fel de somaţie sau înştiinţare intimata a procedat la evacuarea reclamantei din spaţiu, cu concursul executorului judecătoresc, în dosarul de executare silită nr. 290/2023. Ori, executorul judecătoresc, imediat după sărbătorile de iarna şi profitând de absenţa administratorului societăţii reclamante din ţară a instituit sechestru asupra spaţiului, refuzând ulterior să permită accesul vreunei persoane, să elibereze bunurile societăţii reclamante, sau cel puţin să pună la dispoziţia acestora lista de inventar a bunurilor sechestrate”, se arată în motivarea depusă de avocatul familiei Adam.

Anda Adam și Joseph nu au fost foarte inspirați în afaceri

Cum era de așteptat, Anda și Joseph au contestat nu doar evacuarea, dar au încercat să-și recupereze măcar bunurile care au rămas sechestrate. Ei au susținut în fața instanței că ”au efectuat numeroase investiţii în imobil, având de asemenea în interior bunuri comerciale a căror valoare depăşeşte 100.000 euro, drept pentru care au solicitat achitarea contravalorii acestora câtă vreme toate au intrat în patrimoniul pârâtei”.

Greșelile care i-au costat scump pe Joseph și Anda Adam

Motiv pentru care a dat în judecată firma care i-a cedat spațiul, pentru a-și recupera prejudiciul. Nici de data asta nu au avut noroc. Cererea lor a fost practic ”sabotată” de o procedură juridică despre care nu știau că este obligatorie, dar și de o greșeală a numelui!

Pe lângă faptul că au uitat să-și împuternicească avocatul ca să-i reprezinte în proces, în lipsa lor, Joseph nu și-a actualizat actele după căsătorie, iar asta l-a costat!

Apelul făcut de Joseph Adam în privința recuperării uriașului prejudiciu a fost respins pentru că instanța a considerat că a fost făcut de o persoană fără calitate procesuală activă.

Se observă că numele administratorului reclamantei – apelante este greşit: MOHACI EUDOR YOSIF. În realitate, acesta s-a căsătorit cu doamna ADAM ANDA şi i-a luat numele renumitei artiste, fapt de notorietate, care se confirmă şi printr-o simplă interogare a Portalului O.N.R.C..
S-a mai observat că inclusiv sediul apelantei Old cât S.R.L. a fost menţionat greşit în cuprinsul cererii de apel, ca fiind ####, când în realitate sediul este în Ilfov. #### un detaliu interesant a fost soluţia pronunţată în dosarul de contestaţie la executare pornit de către aceleaşi părţi împotriva intimatei în temeiul aceleiaşi evacuări considerate de apelantă nelegală.
Cu atât de multe inadvertenţe, este foarte puţin probabil să existe în realitate un raport juridic între apelanţi şi semnatarul apelului”, se arată în decizia magistraților Curții de Apel Cluj.

Mai mult decât atât, Joseph Adam a fost obligat inclusiv la plata cheltuielilor de judecată.

CITEŞTE ŞI: Anda Adam a făcut scandal monstru la Asia Express! Și-a dat lavaliera jos și a vrut să plece din emisiune

NU RATA: Stupoare pentru Anda Adam. Cu cine trebuie să își împartă soțul la Asia Express: „Mi se face rău!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741. CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

×