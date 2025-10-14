Acasă » Știri » Cum arată picioarele Andei Adam, după proba cu targa de la Asia Express. Vedeta s-a lovit serios: „Am crezut că mor…”

Cum arată picioarele Andei Adam, după proba cu targa de la Asia Express. Vedeta s-a lovit serios: „Am crezut că mor…”

De: Mirela Loșniță 14/10/2025 | 23:53
Cum arată picioarele Andei Adam, după proba cu targa de la Asia Express. Vedeta s-a lovit serios: „Am crezut că mor...”
Anda Adam și soțul ei, Joseph/ Sursa foto: Captură Antena 1
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Anda Adam și Joseph au ajuns la capătul răbdării la Asia Express, după ce nu au reușit să găsească un loc în care să înnopteze. Se pare că, în general, cea mai mare problemă pe care o au participanții de la această emisiune este cazarea. Pe lângă acest lucru extrem de frustrant, artista s-a mai și lovit destul de serios în timpul probei cu targa. Blondina a publicat imaginile cu vântătăile marți, 14 octombrie, și noi vi le prezrntăm!

Anda Adam și soțul său, Joseph, s-au enervat la culme după ce au căutat extrem de mult un loc în care să înnopteze și nu au găsit rapid. Mai mult decât atât, aceștia s-au izbit de o altă problemă în următoarea dimineață.

Anda Adam și Joseph, probleme cu cazarea la Asia Express

După ce au terminat cu bine prima misiune, concurenții au pornit spre a-și găsi cazări, însă lucrurile nu au fost foarte simple pentru Anda Adam și partenerul ei. Inițial, cei doi au crezut că au avut noroc, însă în momentul în care au intrat în locuință, dezamăgirea a ajuns la cote maxime.

Au avut parte de o surpriză neplăcută! Nu aveau nimic de mâncare și nici o baie în care să-și facă un duș, motiv pentru care au refuzat total să rămână acolo peste noapte. Aceștia au continuat căutarea unei cazări decente, în speranța că o vor găsi rapid.

Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13 ore
Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13...
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

„Nu. Aici nu”, a spus Anda Adam, după ce a văzut cazarea.

După mult timp de căutări, Anda Adam și Joseph, au găsit, în sfârșit un loc în care au decis să rămână. Fără să se gândească prea mult, au acceptat cazarea oferită după câteva încercări eșuate. Atunci când lucrurile păreau că se îndreptă spre direcția bună, ghinioanele nu s-au încheiat pentru cei doi.

Cum arată picioarele Andei Adam, după proba cu targa de la Asia Express

În următoarea dimineață, concurenții de la Asia Express au primit provocări să îmbrace uniforme militare. În momentul în care Anda Adam a vrut să își pună uniforma, a constatat că a primit hainele cu două mărimi mai mici. Artista a precizat că nu crede ca va putea face nicio misiune în aceste condiții.

„Nu cred că voi putea face o misiune în pantalonii ăștia în care nu încap”, a explicat Anda Adam.

Vedeta s-a lovit serios în urma probei cu targa din această seară și a suferit mai multe vânătăi vizibile pe picior. Incidentul a avut loc în timpul probei cu targa, iar Anda Adam a postat în mediul online mai multe imagini cu picioarele sale însoțite de un mesaj.

„Cu asta m-am ales amintire după proba din seara asta! Acolo unde mă lovea targa în picioare la fiecare pas făcut! Am putut pe naiba. Am crezut că mor”, a scris aceasta în mediul online.

Motivul pentru care Joseph i-a luat numele Andei Adam după căsătorie! Cum se numea, de fapt

Tags:
Iți recomandăm
Schimbarea majoră pe care imigranții au adus-o României, de când muncesc la noi. Piețele sunt luate cu asalt inclusiv și de români!
Știri
Schimbarea majoră pe care imigranții au adus-o României, de când muncesc la noi. Piețele sunt luate cu asalt…
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ei „suspectă”
Știri
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ei „suspectă”
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din șase infecții bacteriene este rezistentă la tratament
Mediafax
OMS: Bacteriile devin tot mai puternice, iar antibioticele tot mai slabe. Una din...
Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13 ore
Gandul.ro
Prima țară din Uniunea Europeană care va introduce ziua de lucru de 13...
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a...
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii din fabrici, magazine și hoteluri vor lucra ture mai lungi
Adevarul
Prima țară din UE care introduce ziua de lucru de 13 ore: muncitorii...
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui concept de viață familială”
Digi24
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore:...
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Mediafax
Rutte: NATO nu va doborî avioanele rusești decât dacă reprezintă o amenințare reală
Parteneri
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat fanii cu imagini incendiare! “Secretul” ei alimentar
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține Anna Lesko într-o formă de invidiat la 45 de ani. Și-a încântat...
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani, iar acasă o mai aștepta un copil
WOWBiz.ro
Ea este mama ucisă pe trecerea de pietoni, în Berceni! Elena avea 35 de ani,...
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați...
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile
Digi 24
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi...
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului
Digi24
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă...
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă verificarea nu e justificată, pot face plângere penală
Promotor.ro
EXCLUSIV | Șoferii pot afla cine i-a verificat în baza de date a Poliției. Dacă...
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
kanald.ro
Doliu în familia Denisei Răducu! Fratele vitreg al regretatei cântărețe a murit
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de pe trecerea de pietoni în timp ce împinge căruciorul
StirileKanalD
VIDEO Filmul tragediei din Berceni! Imaginile filmate surprind momentul în care femeia este spulberată de...
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a dat primele declarații! O tânără mamă a fost ucisă, iar fetița ei se află în stare critică la spital
kfetele.ro
VIDEO Șoferul de doar 20 de ani care a provocat teribilul accident din București, a...
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant pe parbriz
observatornews.ro
Schimbări în Codul Rutier: amenda nu mai vine prin poștă, ci sub forma unui autocolant...
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în viața ta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, de ce nu încerci să aduci puțin mister și intrigă în...
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
go4it.ro
Două produse electrice Parkside, la Lidl, pentru grădină și curte, perfecte toamna
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Descopera.ro
Marea Roșie a trecut prin unul dintre cele mai EXTREME EVENIMENTE de pe Pământ
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Fanatik.ro
Cel mai nou cuplu din lumea tenisului. Jucătorul a confirmat relația cu o dansatoare cunoscută
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0 cu San Marino le-a luat mințile”
Fanatik.ro
Mircea Lucescu dă de pământ cu Austria și Ralf Rangnick: “Au venit foarte aroganți! 10-0...
Plată comună la bloc. Toți proprietarii sunt obligați să achite. Nu contează că ai centrală și te-ai separat la gaze
Capital.ro
Plată comună la bloc. Toți proprietarii sunt obligați să achite. Nu contează că ai centrală...
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De ce nu vrea sub nicio formă să se afișeze în public alături de vedetă!
Romania TV
Cine e soțul Marei Bănică. Bogdan locuiește în Germania și este putred de bogat De...
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Go4Games
Este jocul momentului, însă oare campania sa merită banii?
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români mai au 2 săptămâni să-i cheltuiască
Capital.ro
Cardurile cu 500 de lei expiră pe 31 octombrie și banii se pierd. Ce români...
Europa poate rămâne în beznă. Există o vulnerabilitate periculoasă
evz.ro
Europa poate rămâne în beznă. Există o vulnerabilitate periculoasă
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
Gandul.ro
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
as.ro
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum...
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă pe ultimul drum de apropiați
A1
Cine a fost marea absentă de la înmormântarea Marinelei Chelaru. Regretata actriță a fost condusă...
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești pe calea cea dreaptă. Nu contează vârsta” Concurenta din „Casa Iubirii” este tot mai încântată de colegul ei
radioimpuls.ro
Decizia luată de Veronica în ceea ce îl privește pe Ahmed: „Să știi că ești...
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase cu Horațiu Potra
Fanatik.ro
Călin Georgescu, păzit la Sfânta Parascheva de martorul-cheie din dosarul loviturii de stat. Legături periculoase...
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu e un sport pentru oricine
Fanatik.ro
Câți bani a cheltuit Dominic Thiem ca să iasă campion la US Open. Tenisul nu...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ella Vişan vrea să prindă un loc pe sticlă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii trage sfori ...
Ella Vişan vrea să prindă un loc pe sticlă! Fosta concurentă de la Insula Iubirii trage sfori peste sfori şi s-a pus rău cu noile colegele din trust!
Super-imagini cu ”prințesele” lui Gigi Becali! Teodora şi soţul, părinți-model în Herăstrău, ...
Super-imagini cu ”prințesele” lui Gigi Becali! Teodora şi soţul, părinți-model în Herăstrău, printre călușei și tiribombe
S-a “cinstit” bine, iar a doua zi… Serghei Mizil, OUT de la Asia Express: ”A fost destul de nasoală!”
S-a “cinstit” bine, iar a doua zi… Serghei Mizil, OUT de la Asia Express: ”A fost destul de nasoală!”
Încă un secret uriaș iese la iveală! Cine este, de fapt, ”fabrica” de bani a lui Toto Dumitrescu. ...
Încă un secret uriaș iese la iveală! Cine este, de fapt, ”fabrica” de bani a lui Toto Dumitrescu. Produce milioane de euro din imobiliare
Schimbarea majoră pe care imigranții au adus-o României, de când muncesc la noi. Piețele sunt luate ...
Schimbarea majoră pe care imigranții au adus-o României, de când muncesc la noi. Piețele sunt luate cu asalt inclusiv și de români!
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ...
Vlăduța Lupău a fost întrebată dacă e gravidă și vedeta a spus tot! Adevărul despre burtica ei „suspectă”
Vezi toate știrile
×