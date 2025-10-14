Cum arată picioarele Andei Adam, după proba cu targa de la Asia Express. Vedeta s-a lovit serios: „Am crezut că mor...”

Anda Adam și Joseph au ajuns la capătul răbdării la Asia Express, după ce nu au reușit să găsească un loc în care să înnopteze. Se pare că, în general, cea mai mare problemă pe care o au participanții de la această emisiune este cazarea. Pe lângă acest lucru extrem de frustrant, artista s-a mai și lovit destul de serios în timpul probei cu targa. Blondina a publicat imaginile cu vântătăile marți, 14 octombrie, și noi vi le prezrntăm!

Anda Adam și soțul său, Joseph, s-au enervat la culme după ce au căutat extrem de mult un loc în care să înnopteze și nu au găsit rapid. Mai mult decât atât, aceștia s-au izbit de o altă problemă în următoarea dimineață.

Anda Adam și Joseph, probleme cu cazarea la Asia Express

După ce au terminat cu bine prima misiune, concurenții au pornit spre a-și găsi cazări, însă lucrurile nu au fost foarte simple pentru Anda Adam și partenerul ei. Inițial, cei doi au crezut că au avut noroc, însă în momentul în care au intrat în locuință, dezamăgirea a ajuns la cote maxime.

Au avut parte de o surpriză neplăcută! Nu aveau nimic de mâncare și nici o baie în care să-și facă un duș, motiv pentru care au refuzat total să rămână acolo peste noapte. Aceștia au continuat căutarea unei cazări decente, în speranța că o vor găsi rapid.

„Nu. Aici nu”, a spus Anda Adam, după ce a văzut cazarea.

După mult timp de căutări, Anda Adam și Joseph, au găsit, în sfârșit un loc în care au decis să rămână. Fără să se gândească prea mult, au acceptat cazarea oferită după câteva încercări eșuate. Atunci când lucrurile păreau că se îndreptă spre direcția bună, ghinioanele nu s-au încheiat pentru cei doi.

Cum arată picioarele Andei Adam, după proba cu targa de la Asia Express

În următoarea dimineață, concurenții de la Asia Express au primit provocări să îmbrace uniforme militare. În momentul în care Anda Adam a vrut să își pună uniforma, a constatat că a primit hainele cu două mărimi mai mici. Artista a precizat că nu crede ca va putea face nicio misiune în aceste condiții.

„Nu cred că voi putea face o misiune în pantalonii ăștia în care nu încap”, a explicat Anda Adam.

Vedeta s-a lovit serios în urma probei cu targa din această seară și a suferit mai multe vânătăi vizibile pe picior. Incidentul a avut loc în timpul probei cu targa, iar Anda Adam a postat în mediul online mai multe imagini cu picioarele sale însoțite de un mesaj.

„Cu asta m-am ales amintire după proba din seara asta! Acolo unde mă lovea targa în picioare la fiecare pas făcut! Am putut pe naiba. Am crezut că mor”, a scris aceasta în mediul online.

