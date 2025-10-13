Motivul pentru care Joseph i-a luat numele Andei Adam după căsătorie! Cum se numea, de fapt

Anda Adam și partenerul ei, Joseph Eudor Mohaci, de la Asia Express, s-au căsătorit civil în anul 2022, însă au ales o variantă mai puțin obișnuită în privința numelui de familie. Bărbatul a decis să preia numele artistei, fiind o alegere care a surprins publicul. Acesta a explicat care a fost motivația sa!

Anda Adam și Joseph Eudor Mohaci au făcut cununia civilî în urmă cu trei ani, când bărbatul și-a schimbat numele de familie. Cei doi au considerat că această decizie este potrivită atât din perspectivă personală, cât și profesională, mai ales că acesta și-a început cariera ca actor, jucând în Miami Bici 2, și a dorit un nume cu rezonanță în lumea artistică.

De ce și-a schimbat Joseph numele de familia

Potrivit apropiaților cuplului, ideea i-a aparținut chiar lui Joseph, care a văzut în numele „Adam” o oportunitate de a-și consolida identitatea de scenă. El a considerat că este o viziune modernă a cuplului și nu a ținut cont de vechiile tradiții, unde soția este cea care își schimbă numele.

Pentru Anda Adam, această decizie a venit firesc, mai ales că cei doi formează un parteneriat solid, atât pe plan personal, cât și profesional. În prezent, ei pot fi văzuți la Asia Express, unde demonstrează că sunt o echipă puternică și încercă să ajungă cât mai deprte în competiție.

„Da, el mi-a luat numele. Noi ne-am gândit, cumva în acest context, pentru faptul că el și-a început cariera în zona aceasta a filmului, că are o rezonanță mai bună și este un nume mai potrivit pentru un actor. Atunci, împreună ne-am gândit că Joseph și Adam chiar sună a nume de actor. Și am spus: Ok, facem invers. Iar el a spus: «Ok, iau eu numele tău, pentru că îmi va folosi pe scenă». Avem și multe alte proiecte pe care le vom derula și vă vom da detalii despre mai multe lucruri care se vor întâmpla la anul. Joseph Adam mi s-a părut chiar un nume de scenă cu care el va putea merge mai departe într-o carieră cu adevărat în zona cinematografiei”, a declarat Anda Adam pentru Spynews.ro.

