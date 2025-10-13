Acasă » Altceva Podcast » Motivul pentru care Joseph i-a luat numele Andei Adam după căsătorie! Cum se numea, de fapt

Motivul pentru care Joseph i-a luat numele Andei Adam după căsătorie! Cum se numea, de fapt

De: Andreea Stăncescu 13/10/2025 | 17:09
Motivul pentru care Joseph i-a luat numele Andei Adam după căsătorie! Cum se numea, de fapt
Joseph și Anda Adam / Sursa foto: Antena 1
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Anda Adam și partenerul ei, Joseph Eudor Mohaci, de la Asia Express, s-au căsătorit civil în anul 2022, însă au ales o variantă mai puțin obișnuită în privința numelui de familie. Bărbatul a decis să preia numele artistei, fiind o alegere care a surprins publicul. Acesta a explicat care a fost motivația sa!

Anda Adam și Joseph Eudor Mohaci au făcut cununia civilî în urmă cu trei ani, când bărbatul și-a schimbat numele de familie. Cei doi au considerat că această decizie este potrivită atât din perspectivă personală, cât și profesională, mai ales că acesta și-a început cariera ca actor, jucând în Miami Bici 2, și a dorit un nume cu rezonanță în lumea artistică.

FOTO: Social media

De ce și-a schimbat Joseph numele de familia

Potrivit apropiaților cuplului, ideea i-a aparținut chiar lui Joseph, care a văzut în numele „Adam” o oportunitate de a-și consolida identitatea de scenă. El a considerat că este o viziune modernă a cuplului și nu a ținut cont de vechiile tradiții, unde soția este cea care își schimbă numele.

Pentru Anda Adam, această decizie a venit firesc, mai ales că cei doi formează un parteneriat solid, atât pe plan personal, cât și profesional. În prezent, ei pot fi văzuți la Asia Express, unde demonstrează că sunt o echipă puternică și încercă să ajungă cât mai deprte în competiție.

Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci când parchează. Amenda ajunge până la 1012 lei
Codul Rutier 2025 | Greșeala banală pe care o pot face șoferii atunci...

„Da, el mi-a luat numele. Noi ne-am gândit, cumva în acest context, pentru faptul că el și-a început cariera în zona aceasta a filmului, că are o rezonanță mai bună și este un nume mai potrivit pentru un actor. Atunci, împreună ne-am gândit că Joseph și Adam chiar sună a nume de actor. Și am spus: Ok, facem invers. Iar el a spus: «Ok, iau eu numele tău, pentru că îmi va folosi pe scenă». Avem și multe alte proiecte pe care le vom derula și vă vom da detalii despre mai multe lucruri care se vor întâmpla la anul. Joseph Adam mi s-a părut chiar un nume de scenă cu care el va putea merge mai departe într-o carieră cu adevărat în zona cinematografiei”, a declarat Anda Adam pentru Spynews.ro.

CITEȘTE ȘI: Anda Adam nu o uită pe Mara Bănică, după eliminarea ei de la Asia Express: „Și tot îți dau rușine de la distanță”

Anda Adam, acuzată că a încercat să obțină cu ”japca” o vilă în Bragadiru. Evacuată, artista de la Asia Express se apară: ”Mi-a provocat o puternică tulburare emoţională și…”

Tags:
Iți recomandăm
Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia care l-a refuzat pe Michele Morrone a revenit în România
Altceva Podcast
Celebra Nikita şi-a încordat muşchii şi i-a luat la rost pe fani. După un an de absenţă, femeia care l-a refuzat…
Mihai Gruia Sandu, invitat la „ALTCEVA cu Adrian Artene”
Altceva Podcast
Mihai Gruia Sandu, invitat la „ALTCEVA cu Adrian Artene”
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Mediafax
Ingredientul aruncat la gunoi care poate vindeca intestinul și reduce inflamația
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
Gandul.ro
Zodiile care vor da lovitura toamna aceasta: Sunt binecuvântate de divinitate!
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva care a făcut ravagii de neimaginat în țările române
Adevarul
Cel mai mare cutremur din istoria cunoscută a românilor. Cataclismul de Sfânta Parascheva...
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
Digi24
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând...
Incident în timpul discursului lui Trump din Israel! A fost nevoie de intervenția forțelor de securitate
Mediafax
Incident în timpul discursului lui Trump din Israel! A fost nevoie de intervenția...
Parteneri
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui...
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Click.ro
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
WOWBiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
Antena 3
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi...
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero” pentru un război cu NATO
Digi 24
Putin a trimis „omuleți verzi” la granița cu Estonia. ISW: Rusia a început „Faza Zero”...
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în fața locuinței soției sale, care a plecat de acasă
Digi24
Un bărbat din Neamţ a luat crucea de pe mormântul soacrei și a pus-o în...
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
„Dumnezeu să te ierte, dragostea mea” A murit Octavian „Truckscobar”, celebrul șofer de TIR de pe TikTok. Iubita sa a postat un mesaj sfâșietor în mediul online
kanald.ro
„Dumnezeu să te ierte, dragostea mea” A murit Octavian „Truckscobar”, celebrul șofer de TIR de...
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” -...
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte de a urca pe Muntele Athos?
kfetele.ro
Cosmin Seleși, fotografii de pe patul de spital! Ce a pățit prezentatorul TV, chiar înainte...
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
WOWBiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă...
O femeie a
observatornews.ro
O femeie a "sărutat" moaştele Sf. Parascheva şi s-a rugat prin video call, ajutată de...
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Ceasul inteligent care nu se „sperie” de aventuri, fie pe munte, fie sub apă
go4it.ro
Ceasul inteligent care nu se „sperie” de aventuri, fie pe munte, fie sub apă
De ce nu simțim rotația Pământului?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, rupe tăcerea
Fanatik.ro
Detalii șocante! Cum au arătat, de fapt, ultimele clipe din viața lui Rareș Ion. Rebecca...
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca în România – Austria 1-0: “Tot cu stângul, tot de pe dreapta! Suntem prieteni foarte buni”
Fanatik.ro
Foto senzaţional! Ianis Hagi i-a pasat decisiv lui Virgil Ghiţă şi la 12 ani, ca...
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului KGB, reactivate
Capital.ro
Oamenii din spatele lui Călin Georgescu. Traian Băsescu a dat cărțile pe față. Structurile vechiului...
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
Romania TV
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului:...
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Go4Games
"Dragă, am micșorat copiii", acum într-un joc video
Vecinul de deasupra trebuie să vă despăgubească! Reguli pentru proprietarii de apartamente. Așa spune legea
Capital.ro
Vecinul de deasupra trebuie să vă despăgubească! Reguli pentru proprietarii de apartamente. Așa spune legea
Propunere: TVA zero la apă și canalizare. Care e limita lunară
evz.ro
Propunere: TVA zero la apă și canalizare. Care e limita lunară
Cum alegi cele mai bune MANDARINE. Beneficii uriașe pentru organism!
Gandul.ro
Cum alegi cele mai bune MANDARINE. Beneficii uriașe pentru organism!
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a putut să primească din partea unui român
as.ro
Turcul care a dat o lovitură uriașă după victoria României cu Austria. Ce cadou a...
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună despre foștii colegi după ce a fost eliminat din competiție: „În perioada în care am intrat eu în casă, au fost foarte multe certuri”
radioimpuls.ro
Drumul lui NEAMȚU în „Casa Iubirii” a ajuns la final! Ce a putut să spună...
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în România – Austria 1-0
Fanatik.ro
De ce a jucat, de fapt, Ionuț Radu titular în fața lui Ștefan Târnovanu în...
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6
Fanatik.ro
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și...
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 7 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nu mai pot nega relația! Au fost surprinși sărutându-se pasional, chiar dacă au încercat să se ...
Nu mai pot nega relația! Au fost surprinși sărutându-se pasional, chiar dacă au încercat să se ascundă
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu
Marius Tucă Show începe marți, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Diaconescu
Marius Tucă Show începe marți, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Diaconescu
Calina si Catinca au luat foc, după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: “Nu ...
Calina si Catinca au luat foc, după ce Oana Roman le-a interzis să-i mai folosească numele: “Nu trebuie să fim sălbatici”
“Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii”. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
“Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii”. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Sancțiuni pentru clinica din Constanța, unde Mădălina a murit! Ce a decis Ministerul Sănătății
Sancțiuni pentru clinica din Constanța, unde Mădălina a murit! Ce a decis Ministerul Sănătății
Vezi toate știrile
×