Boala autoimună cu care a fost diagnosticat Emil Rengle de la Asia Express 2025: ”Nimic nu e garantat”

De: Alina Drăgan 30/10/2025 | 09:04
Emil Rengle suferă de o boală autoimună /Foto: Captură Antena1
Ultima ediție Asia Express a fost una dură, în care s-a jucat o nouă cursă pentru ultima șansă. Emil Rengle și Alejandro au făcut parte din suita de trei echipe ce s-au confruntat în această etapă. Pe lângă probele intense, cursa a adus pentru Emil Rengle și un moment extrem de emoționant. Acesta a vorbit, cu lacrimi în ochi, despre momentul că în care a primit un diagnostic greu din partea medicilor și a crezut că nu mai are multe zile de trăit.

Emil Rengle a fost emoționat până la lacrimi de o probă din cursa pentru ultima șansă. Concurentul și-a adus aminte de un moment critic din viața sa, atunci când a aflat că suferă de o boală autoimună, pentru care nu există tratament.

Diagnosticul pus de medici la vremea respectivă a fost unul greu, iar Emil Rengle credea că nu mai are mult de trăit. Cum a aflat că nu există niciun tratament, acesta deja se resemnase și chiar a ajuns în punctul în care și-a luat rămas bun de la părinții lui.

„A fost un moment în 2018 când și eu m-am aflat aproape de moarte și în care doctorii mi-au spus că am o boală autoimună, pentru care nu există medicament. Se numește colită ulcerativă, îți sângerează intestinele.

Pur și simplu mi-am amintit de acele momente în care mi-a fost și mie frică că nu mai am mult. Țin minte perfect ziua în care am fost acasă la Oradea, în care mi-am luat la revedere de la ai mei, în care le-am spus «Mami, tati, vă mulțumesc! Dacă eu plec înaintea voastră… a fost frumos cât a fost, dar asta este, nimic nu e garantat și nu știm»”, a mărturisit Emil Rengle, printre lacrimi.

Emil Rengle suferă de o boală autoimună /Foto: Captură Antena1

„Nu mai pot să trăiesc viața la fel”

Din fericire, se pare că boala nu l-a afectat atât de rău, iar Emil Rengle și-a recăpătat speranța. Însă, din acel moment, concurentul Asia Express trăiește viața altfel. Este recunoscător pentru fiecare zi în plus pe care o primește și se bucură de tot ce îl înconjoară.

„Dar sunt aici și din acel moment până în prezent nu mai pot să trăiesc viața la fel. Sunt aici, fiecare zi este un cadou, pentru mine că sunt aici, și nu pot să trăiesc fără să însemne ceva pentru mine o zi petrecută aici pe pământ”, a mai spus concurentul Asia Express.

Foto: Captură Antena1, Instagram

