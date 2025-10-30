Acasă » Știri » Câți bani au primit Emil Rengle și Alejandro, de la Antena 1, pentru cele 32 de zile de filmări la Asia Express 2025

De: Anca Chihaie 30/10/2025 | 07:42
Emil Rengle și Alejandro/Foto: captură Antena 1
Emil Rengle și Alejandro, eliminați din Asia Express 2025 după 8 stage-uri intense în competiție. Câți bani ar fi primit cei doi pentru aventura lor pe „Drumul Eroilor”.

Ediția din 29 octombrie 2025 a emisiunii Asia Express – Drumul Eroilor a adus un moment plin de tensiune și emoție pentru fanii show-ului de la Antena 1. După mai bine de o lună de filmări și opt etape pline de provocări, perechea formată din Emil Rengle și Alejandro Fernandez a fost nevoită să părăsească competiția, la finalul unei curse spectaculoase desfășurate în Vietnam.

Câți bani au primit Emil Rengle și Alejandro, de la Antena 1

Călătoria lor în aventura Asia Express a fost marcată de momente de adrenalină, efort intens și situații-limită. Cei doi concurenți au parcurs zeci de kilometri prin peisaje contrastante, de la agitația marilor orașe asiatice până la satele izolate, unde fiecare misiune le-a pus răbdarea și spiritul de echipă la încercare. Cu toate că au demonstrat energie, ambiție și determinare, finalul cursei din episodul 32 le-a fost nefavorabil, Irina Fodor anunțând eliminarea lor în fața celorlalte echipe.

Emil Rengle și Alejandro/Foto: captură Antena 1

În cursa pentru ultima șansă, echipele au avut de asamblat un scuter într-un atelier mecanic, o probă ce părea simplă la prima vedere, dar care s-a transformat rapid într-o adevărată provocare. Presiunea timpului, complexitatea sarcinii și oboseala acumulată după 32 de zile de filmări au generat tensiuni puternice. În echipa lui Emil Rengle și Alejandro, conflictul nu a întârziat să apară, cei doi având un schimb de replici tensionat chiar în mijlocul misiunii.

Deși au reușit să ducă proba la capăt, rezultatul final nu a fost suficient pentru a-i menține în competiție. Eliminarea lor a fost un moment încărcat emoțional, atât pentru echipă, cât și pentru colegii lor.

Fiecare etapă parcursă în cadrul emisiunii ar fi fost remunerată cu aproximativ 3.000 de euro per echipă. Cum Emil Rengle și Alejandro au rezistat opt etape, suma totală s-ar ridica la circa 24.000 de euro, bani care recompensează efortul, rezistența fizică și implicarea celor doi în una dintre cele mai solicitante producții de televiziune din România.

