Acasă » Știri » Stupoare pentru un român care a dat 500 de euro pentru o cameră de 5 stele în Egipt: „S-ar putea să te îmbolnăvești”

Stupoare pentru un român care a dat 500 de euro pentru o cameră de 5 stele în Egipt: „S-ar putea să te îmbolnăvești”

De: Anca Chihaie 20/02/2026 | 08:04
Stupoare pentru un român care a dat 500 de euro pentru o cameră de 5 stele în Egipt: „S-ar putea să te îmbolnăvești”
Stupoare pentru un român care a dat 500 de euro pentru o cameră de 5 stele în Egipt: „S-ar putea să te îmbolnăvești”/foto: TikTok
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
7 poze
Vezi galeria foto

Vacanțele sunt, în mod obișnuit, asociate cu odihna, confortul și sentimentul de evadare din rutina zilnică. Totuși, pentru un turist român care a ales o destinație exotică pe litoralul african, realitatea trăită la fața locului s-a dovedit departe de imaginea promovată în ofertele turistice.

Vacanța a avut loc în stațiunea Hurghada, una dintre cele mai cunoscute zone de vacanță din Egipt, situată pe țărmul Marea Roșie. Destinația este frecvent aleasă de turiști europeni datorită climatului cald pe tot parcursul anului, prețurilor accesibile și ofertelor all-inclusive. Cu toate acestea, experiența relatată de turist a evidențiat o discrepanță evidentă între clasificarea oficială a unității de cazare și condițiile reale întâlnite în cameră.

Ce a pățit acest român în Egipt

Potrivit relatării publicate ulterior pe platformele de socializare, nemulțumirile au apărut imediat după intrarea în cameră. Mobilierul prezentat ca fiind parte dintr-un standard premium era vizibil deteriorat, cu suprafețe uzate și finisaje afectate de trecerea timpului. Elementele de confort așteptate într-un hotel de categorie superioară lipseau sau erau într-o stare precară, iar impresia generală a spațiului nu corespundea imaginii promovate în materialele de prezentare ale complexului turistic.

„Într-o vacanță, nu pui mâna pe nimic, că s-ar putea să te îmbolnăvești cu ceva. Și cam așa arată camera, masa lui bunicu, ia uite-o… Asta e masă pe care să o pui într-un hotel de 5 stele? Pe această canapea nu mă pun, că mă mănâncă gândacii. Și, pe terasă să nu mai zic că nu se închide ușa. Asta primești la o cameră de 500 de euro”, a transmis tânărul pe TikTok.

Foto: TikTok

Problemele nu s-au limitat la aspectul mobilierului. Turistul a observat deficiențe legate de igienă, menționând acumulări de murdărie în cameră și pe terasa aferentă. De asemenea, anumite elemente funcționale ale camerei nu erau în stare corespunzătoare de utilizare, ceea ce a amplificat percepția unei întrețineri deficitare. Lipsa etanșeității ușii de la terasă a fost percepută drept un inconvenient major, sugerând o calitate slabă a lucrărilor de mentenanță.

Un alt element care a contribuit la dezamăgire a fost raportul dintre costul sejurului și serviciile oferite. Prețul plătit pentru cazare se încadra în segmentul superior al ofertelor turistice din regiune, ceea ce a ridicat așteptări ridicate în privința standardelor de confort, curățenie și dotări. Diferența dintre preț și calitatea serviciilor a devenit rapid un punct central al discuțiilor generate de experiența relatată.

CITEȘTE ȘI: O româncă oferă salariu de 100 de euro pe zi în Spania. Are nevoie de 30-40 de persoane

Cel mai ieftin oraș din România în 2026. O garsonieră se închiriază cu doar 31€ (160 lei) pe lună

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Știri
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi…
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Știri
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni:...
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Digi 24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției ...
Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement ...
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează ...
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează acum
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ...
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ce am de făcut, am costumul pregătit!”
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Vezi toate știrile
×