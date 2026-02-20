Stupoare pentru un român care a dat 500 de euro pentru o cameră de 5 stele în Egipt: „S-ar putea să te îmbolnăvești”

Vacanțele sunt, în mod obișnuit, asociate cu odihna, confortul și sentimentul de evadare din rutina zilnică. Totuși, pentru un turist român care a ales o destinație exotică pe litoralul african, realitatea trăită la fața locului s-a dovedit departe de imaginea promovată în ofertele turistice.

Vacanța a avut loc în stațiunea Hurghada, una dintre cele mai cunoscute zone de vacanță din Egipt, situată pe țărmul Marea Roșie. Destinația este frecvent aleasă de turiști europeni datorită climatului cald pe tot parcursul anului, prețurilor accesibile și ofertelor all-inclusive. Cu toate acestea, experiența relatată de turist a evidențiat o discrepanță evidentă între clasificarea oficială a unității de cazare și condițiile reale întâlnite în cameră.

Ce a pățit acest român în Egipt

Potrivit relatării publicate ulterior pe platformele de socializare, nemulțumirile au apărut imediat după intrarea în cameră. Mobilierul prezentat ca fiind parte dintr-un standard premium era vizibil deteriorat, cu suprafețe uzate și finisaje afectate de trecerea timpului. Elementele de confort așteptate într-un hotel de categorie superioară lipseau sau erau într-o stare precară, iar impresia generală a spațiului nu corespundea imaginii promovate în materialele de prezentare ale complexului turistic.

„Într-o vacanță, nu pui mâna pe nimic, că s-ar putea să te îmbolnăvești cu ceva. Și cam așa arată camera, masa lui bunicu, ia uite-o… Asta e masă pe care să o pui într-un hotel de 5 stele? Pe această canapea nu mă pun, că mă mănâncă gândacii. Și, pe terasă să nu mai zic că nu se închide ușa. Asta primești la o cameră de 500 de euro”, a transmis tânărul pe TikTok.

Problemele nu s-au limitat la aspectul mobilierului. Turistul a observat deficiențe legate de igienă, menționând acumulări de murdărie în cameră și pe terasa aferentă. De asemenea, anumite elemente funcționale ale camerei nu erau în stare corespunzătoare de utilizare, ceea ce a amplificat percepția unei întrețineri deficitare. Lipsa etanșeității ușii de la terasă a fost percepută drept un inconvenient major, sugerând o calitate slabă a lucrărilor de mentenanță.

Un alt element care a contribuit la dezamăgire a fost raportul dintre costul sejurului și serviciile oferite. Prețul plătit pentru cazare se încadra în segmentul superior al ofertelor turistice din regiune, ceea ce a ridicat așteptări ridicate în privința standardelor de confort, curățenie și dotări. Diferența dintre preț și calitatea serviciilor a devenit rapid un punct central al discuțiilor generate de experiența relatată.

