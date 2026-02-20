Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri

Un concurent asociat cu scena trap din România și cunoscut publicului larg sub numele de scenă Ian a fost vizat în 2018 de o intervenție a procurorilor DIICOT, în cadrul unei acțiuni mai ample care a avut în vedere presupuse fapte de trafic și posesie de droguri de risc și mare risc.

Ancheta a inclus percheziții și audieri desfășurate într-un dosar ce a vizat mai multe persoane din mediul urban, unele dintre ele implicate în industria muzicală. În urma procedurilor legale, artistul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă determinată, măsură preventivă care a presupus o serie de restricții, printre care interdicția de a părăsi țara fără acordul autorităților și obligația de a respecta anumite condiții impuse de organele de urmărire penală. Decizia a fost prezentată drept parte a unei strategii de monitorizare a suspecților într-un dosar aflat în curs de investigare la acel moment.

Ulterior, materialul discografic Slayer, lansat în 2019, a integrat teme inspirate de perioada respectivă. Proiectul a fost construit într-o manieră concentrată pe trăiri personale, cu accent pe tensiunile și incertitudinile generate de restricțiile legale și de contextul social în care a fost produs. Structura albumului a rezultat dintr-un proces de selecție a pieselor realizate în acea perioadă, fără o planificare conceptuală rigidă în faza inițială.

În interiorul materialului discografic, piesa 60 de zile face trimitere la durata măsurii de control judiciar și la efectele acesteia asupra rutinei zilnice. Tematica abordează limitările de deplasare și schimbările de perspectivă determinate de perioada de monitorizare. Albumul în ansamblu reflectă o etapă marcată de incertitudine financiară și profesională, într-un moment în care artistul își redefinea direcția creativă.

