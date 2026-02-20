Acasă » Știri » Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri

Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri

De: Anca Chihaie 20/02/2026 | 09:12
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri

Un concurent asociat cu scena trap din România și cunoscut publicului larg sub numele de scenă Ian a fost vizat în 2018 de o intervenție a procurorilor DIICOT, în cadrul unei acțiuni mai ample care a avut în vedere presupuse fapte de trafic și posesie de droguri de risc și mare risc. 

Ancheta a inclus percheziții și audieri desfășurate într-un dosar ce a vizat mai multe persoane din mediul urban, unele dintre ele implicate în industria muzicală. În urma procedurilor legale, artistul a fost plasat sub control judiciar pentru o perioadă determinată, măsură preventivă care a presupus o serie de restricții, printre care interdicția de a părăsi țara fără acordul autorităților și obligația de a respecta anumite condiții impuse de organele de urmărire penală. Decizia a fost prezentată drept parte a unei strategii de monitorizare a suspecților într-un dosar aflat în curs de investigare la acel moment.

Ian a fost săltat de DIICOT

În 2018, concurentul de la Desafio, Ian, a fost implicat într-un dosar ce viza trafic și posesie de droguri de risc și mare risc. În urma perchezițiilor și audierilor desfășurate de autorități, artistul a fost plasat sub control judiciar, măsură care i-a impus mai multe restricții, printre care se număra și interdicția de a părăsi țara fără acordul explicit al autorităților. Această perioadă a reprezentat un moment dificil în viața sa personală și profesională, influențând semnificativ activitatea sa artistică.

Ulterior, materialul discografic Slayer, lansat în 2019, a integrat teme inspirate de perioada respectivă. Proiectul a fost construit într-o manieră concentrată pe trăiri personale, cu accent pe tensiunile și incertitudinile generate de restricțiile legale și de contextul social în care a fost produs. Structura albumului a rezultat dintr-un proces de selecție a pieselor realizate în acea perioadă, fără o planificare conceptuală rigidă în faza inițială.

În interiorul materialului discografic, piesa 60 de zile face trimitere la durata măsurii de control judiciar și la efectele acesteia asupra rutinei zilnice. Tematica abordează limitările de deplasare și schimbările de perspectivă determinate de perioada de monitorizare. Albumul în ansamblu reflectă o etapă marcată de incertitudine financiară și profesională, într-un moment în care artistul își redefinea direcția creativă.

EXCLUSIV | Ian se iubește în secret cu o șefă de la Pro TV, mult mai în vârstă decât el. Idila a început în Thailanda, la filmările Desafio

Delia Salchievici, dezvăluiri neașteptate despre sărutul cu Ian la Desafio: Aventura. A spus-o în direct, la TV: ”E băiat bun”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Știri
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Știri
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Mediafax
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii...
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au dezvăluit jucătoarele de Sf. Valentin
Prosport.ro
FOTO. Două handbaliste de top de la CSM București se iubesc! Ce au...
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști de 20 de ani să devină un adevărat agent 007 în iadul din Vietnam
Adevarul
Povestea de film a celui „incredibil de prost”. Cum a reușit un puști...
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Digi24
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni:...
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou studiu
Mediafax
Care este cel mai eficient și economic sistem de încălzire, potrivit unui nou...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
Click.ro
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Digi 24
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit...
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv intentat de victime
Digi24
Moştenitorii lui Epstein acceptă o înţelegere de 35 de milioane de dolari într-un proces colectiv...
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot sancționa aceștia în 2026
Promotor.ro
Au voie polițiștii de la Locală să oprească mașini pentru control? Ce abateri rutiere pot...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a gândit alături de Einstein?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este dispusă să se mute și să administreze barul local
Gandul.ro
Satul spaniol la 2 ore de Madrid. Oferă gratuit o casă unei familii care este...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement ...
Andreea Bănică, ofertată de PRO TV să prezinte „Vorbește lumea”. Cântăreața i-a refuzat vehement și a recunoscut motivul
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Ce salariu are un angajat la Profi. Cât primește lunar
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează ...
Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează acum
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ...
Mihai Bobonete i-a găsit pretendentă lui Andi Moisescu! Vrea să-i fie naș de cununie: „Știu exact ce am de făcut, am costumul pregătit!”
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu, la cuțite: „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? ...
Bianca Drăgușanu și Monica Tatoiu, la cuțite: „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool, pe țuică? Frustrato.” De la ce a pornit scandalul?
Vezi toate știrile
×