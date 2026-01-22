Pensionarii care pot rămâne fără pensie până pe 31 martie. Au început verificările

Românii stabiliți în afara granițelor țării care beneficiază de pensie din sistemul public românesc trebuie să acorde o atenție deosebită noilor reglementări legale, pentru a evita întreruperi în plata drepturilor lunare. Casa Județeană de Pensii (CJP) Sălaj a reamintit recent că menținerea plății pensiei pentru persoanele nerezidente depinde în mod direct de transmiterea certificatelor de viață, documente care atestă oficial că beneficiarul este în viață.

Această obligație a fost clarificată prin Legea nr. 360/2023, care a intrat în vigoare la 1 septembrie 2024. Conform legislației, pensionarii care au domiciliul sau reședința în străinătate trebuie să facă dovada vieții lor de două ori pe an, în cadrul unei proceduri semestriale strict calendarizate. Prima etapă a verificării se desfășoară în intervalul 1 ianuarie – 31 martie, iar a doua între 1 iulie și 30 septembrie.

Pensionarii care pot rămâne fără pensie până pe 31 martie

Transmiterea certificatului până la termenul limită este esențială. Documentele care ajung după aceste date pot determina suspendarea plății pensiei începând cu luna următoare. Astfel, respectarea calendarului devine crucială pentru beneficiarii nerezidenți, care, în caz contrar, riscă să fie lipsiți temporar de venituri lunare.

Certificatul de viață nu poate fi completat doar de pensionar, ci necesită o validare oficială din partea unei autorități competente din statul de reședință. Aceasta presupune semnarea formularului în prezența unei persoane autorizate care să confirme identitatea și existența beneficiarului. Printre instituțiile recunoscute pentru validare se numără notarii publici, ambasadele și consulatele României, medicii de familie din țara de reședință și instituțiile de asigurări sociale locale, precum INAS sau ITAL-UIL. Confirmarea oficială este elementul central care garantează continuarea plății pensiei, asigurând că sumele alocate de stat ajung la destinatarii de drept.

După completare și semnare, certificatul poate fi transmis autorităților române prin două metode principale. Prima opțiune este expedierea electronică, considerată cea mai rapidă, prin trimiterea unui scan în format PDF sau JPEG la adresa de e-mail dedicată a CJP Sălaj: [email protected]. A doua metodă este cea clasică, prin poștă, la sediul instituției. Pentru persoanele care nu dețin formularul necesar, acesta poate fi descărcat de pe site-ul oficial al Casei Județene de Pensii Sălaj, din secțiunea „Formulare Tip”.

Înainte de transmiterea documentului, este recomandată verificarea atentă a tuturor datelor înscrise. Orice greșeală sau omisiune poate genera întârzieri sau blocaje în procesarea cererii, ceea ce poate duce la suspendarea temporară a pensiei.

Citește și: 4.600.000 de pensionari pot rămâne fără pensie din cauza pensiilor speciale. Avertismentul unui fost ministru al justiției

Citește și: Pensiile cresc la 7.071 lei pentru această categorie de pensionari din România. Cine se încadrează