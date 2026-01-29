Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde

De: roxana tudorescu 29/01/2026 | 17:22
CANCAN.RO ți-a pregătit testul de inteligență al zilei de joi. Ai la dispoziție 13 secunde să găsești cheia pe care femeia a pierdut-o. Cronometrul pornește acum! Spor la treabă!

Testele de inteligență de acest fel au devenit extrem de populare în ultima vreme, atât în rândul adulților, adolescenților cât și al copiilor. Sunt o modalitate distractivă de a-ți petrece timpul liber, stimulând în același timp creierul și atenția la detalii.

Ești pregătit să îți testezi cât de ascuțită este vederea ta? Observă atent toate detaliile din imagine. La prima vedere, nu îți vei da seama, iar provocarea pentru tine este să găsești cheile în 13 secunde.

Într-adevăr, nu este ușor să deslușiți un astfel de test IQ pentru că este realizat în așa fel încât să joace feste privirii. Așadar, nu mulți oameni reușesc să răspundă corect acestei provocări care testează coeficientul de inteligență.

Timpul a expirat. Ai reușit să găsești cheile pierdute? Dacă nu, mai jos este prezentată rezolvarea provocării de astăzi.

REZOLVARE:

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

    • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
    • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
    • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
    • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
    • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

