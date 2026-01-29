3 zodii care se vor îmbogăți în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV

Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru zodii. Trei nativi vor vedea cum se îmbogățesc în luna februarie, iar astrele le surâd. Vrei să știi dacă ești unul dintre norocoși? Toate detaliile în articol.

Potrivit celebrei Neti Sandu, planetele sunt aliniate în zodia Capricorn și se mută rând pe rând în zodia Vărsătorului. Intrarea Soarelui în Vărsător este urmată de Mercur, alături de Venus, care se poziționează lângă Pluton, iar astfel de combinații sunt extrem de importante pentru zodii.

3 zodii care se vor îmbogăți în februarie 2026

Nu vă mai ținem mult în suspans și vă spunem cele trei zodii norocoase: Leu, Săgetător, Capricorn.

Leu

Leul este într-o perioadă de ”încălzire”, în care totul se pregătește din umbră. Relațiile, colaborările și discuțiile sincere joacă un rol-cheie, chiar dacă apar tensiuni sau senzația că munca nu e răsplătită pe loc. Februarie vine însă cu o schimbare importantă: se deschid oportunități financiare concrete, bani care pot apărea din parteneriate, negocieri sau idei curajoase. Cu răbdare, Leul poate transforma provocările în câștig și va simți cum prosperitatea vine spre el.

Săgetător

Pentru Săgetători, perioada asta vine cu mult chef de viață și cu bani care pot apărea din locuri neașteptate. Socializarea, prietenii și grupurile sunt cheia: dintr-o ieșire, un eveniment sau o colaborare se pot naște oportunități financiare serioase. Februarie aduce revelații, idei vechi reluate și puse în valoare, dar și contracte avantajoase. Chiar dacă există cheltuieli, Jupiter îl susține clar pe zona câștigurilor. Dacă spune ”da” oportunităților și nu le lasă să treacă, Săgetătorul poate intra rapid pe un drum al succesului garantat.

Capricorn

La Capricorni, energia a fost recent la cote maxime în ultima vreme. Acum, toată această forță se mută direct în zona banilor. Apar încasări, contracte, sume venite din urmă sau soluții financiare care ajută la planuri mari, precum casă, mașină sau investiții. Banii vin repede, dar pot pleca la fel de rapid, așa că e important să fie folosiți cu cap. Cu sprijinul lui Jupiter, eforturile depuse până acum încep să se transorme în rezultate concrete și stabilitate financiară.

