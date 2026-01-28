Acasă » Știri » Zodiile care renasc pâna la finalul lui 2026. Este anul puterii și al viziunii

De: Anca Chihaie 28/01/2026 | 23:44
Anul 2026 se conturează ca un punct de cotitură astrologic major, marcat de mișcări rare ale planetelor lente, cu efecte profunde asupra direcției de viață, identității și valorilor personale. Nu este un an al schimbărilor rapide sau al norocului întâmplător, ci unul al maturizării forțate, al deciziilor asumate și al transformărilor care se construiesc în timp. Sub influența lui Pluto, Neptun și Uranus, anumite zodii sunt împinse să lase în urmă versiuni vechi ale propriei identități și să facă loc unor structuri mult mai autentice.

Dintre toate semnele zodiacale, patru se evidențiază prin intensitatea proceselor prin care trec și prin potențialul uriaș de evoluție. Leul, Săgetătorul, Vărsătorul și Taurul nu sunt ferite de provocări în 2026, însă tocmai aceste tensiuni devin catalizatori pentru creștere reală și durabilă.

Pentru Leu, anul aduce o redefinire profundă a conceptului de putere. Pluto, aflat în Vărsător, activează zona relațiilor și a dinamicilor de oglindire, forțând Leul să se privească dincolo de imagine și statut. Nu mai este suficientă validarea externă sau autoritatea bazată pe aparență. Relațiile superficiale se destramă, iar cele autentice capătă o greutate transformatoare. Leul este nevoit să renunțe la nevoia de control și să înțeleagă că influența reală se exercită prin coerență interioară și claritate emoțională.

Pe plan profesional, pot apărea schimbări de rol sau repoziționări care inițial par pierderi, dar care duc, în timp, la respect și recunoaștere autentică. Emoțional, Leul intră într-o etapă de maturizare profundă, în care vulnerabilitatea devine o resursă, nu o slăbiciune. Finalul anului îl găsește într-o poziție mult mai stabilă, cu o forță interioară care nu mai depinde de context.

Săgetătorul traversează în 2026 un proces rar de aliniere între viziune și acțiune. Pluto și Neptun, ambele active în Berbec, aduc o combinație puternică de disciplină și inspirație. Idealismul caracteristic Săgetătorului este supus unui test de realism, iar direcțiile neclare sunt eliminate. În locul lor apar obiective bine definite și un simț crescut al responsabilității personale.

Vărsătorul se află în centrul transformărilor astrologice ale anului. Pluto tranzitează chiar semnul său, declanșând o restructurare profundă a identității. Tot ce a fost construit pentru a răspunde așteptărilor externe sau pentru a susține o imagine artificială se prăbușește. Procesul este intens, dar necesar pentru reconectarea cu esența autentică.

Pentru Taur, 2026 continuă procesul de eliberare inițiat de Uranus în ultimii ani. Stabilitatea clasică este redefinită, iar rigiditatea devine un obstacol care trebuie depășit. Schimbările apărute nu au rol distructiv, ci curativ, eliminând structurile care nu mai susțin creșterea. Frica de pierdere este testată constant, dar fiecare renunțare creează spațiu pentru ceva mai potrivit.

