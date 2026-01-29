Acasă » Știri » Ce salariu are un inspector ANAF. Suma pe care o primește lunar

De: Simona Tudorache 29/01/2026 | 15:49
Salariile angajaților Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) diferă în funcție de funcție și vechime. Dacă un inspector aflat de puțin timp în branșă poate câștiga 4.500 de lei pe lună, un superior poate obține 7.500 de lei. Tabloul se schimbă când vorbim de cei aflați într-o funcție mai înaltă.

Primele de performanță sunt acordate rar și doar în situații excepționale, atunci când inspectorii contribuie direct la recuperarea unor sume mari, care ajung la bugetul de stat.

Concret, salariul unui inspector ANAF este format din:
• salariul de bază, stabilit în funcție de funcție și grad profesional;
• gradația de vechime (acordată după câțiva ani lucrați);
• eventuale prime sau stimulente, care se acordă în anumite condiții.

Cât câștigă un inspector ANAF la început

Un inspector ANAF aflat la început de drum, încadrat de regulă ca inspector asistent, are un salariu net care pornește, în medie, de la aproximativ 4.000–4.500 de lei pe lună. Acest nivel salarial este comparabil cu cel din alte instituții ale administrației publice centrale, dar este considerat modest raportat la responsabilitățile postului și la presiunea constantă a rezultatelor.

După câțiva ani de activitate, veniturile cresc treptat. Un inspector principal poate să câștige între 5.500 și 6.500 de lei, iar unul superior poate obține între 6.800–7.500 de lei, pe lună, în funcție de vechime și sporuri.
Salariul de bază nu este singura componentă a venitului unui inspector ANAF. În anumite condiții, se pot adăuga și anumite sporuri. În ultima vreme, acestea au fost, însă, plafonate, iar ponderea lor în venitul total a scăzut semnificativ față de perioadele anterioare.

Cât câștigi dacă ai o funcție importantă la ANAF

Funcțiile de conducere din ANAF – directori, directori generali, vicepreședinți – sunt mult mai bine plătite, cu salarii brute care pot depăși 14.000–16.000 de lei lunar. Totuși, aceste posturi sunt puține și ocupate, de regulă, după ani îndelungați de experiență și concursuri riguroase. Ele nu se obțin niciodată prin negociere.

Cu alte cuvinte, avantajele meseriei nu sunt la început salariile mari, ci stabilitatea pe care o ai la locul de muncă și statutul obținut. Cu timpul, însă, lucrurile se pot schimba și poți ajunge să fii recompensat mult mai bine pentru efortul depus.

