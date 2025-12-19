Acasă » Știri » Câte ore pe zi muncește acest srilankez pentru 3.000 lei/lună, în România. Lucrează 6 zile pe săptămână: „Vineri liber!”

De: Irina Vlad 19/12/2025 | 09:16
Câte ore pe zi muncește acest srilankez pentru 3.000 lei/lună, în România. Lucrează 6 zile pe săptămână: "Vineri liber!"

Salariul angajaților asiatici din România variază în funcție de domeniul de activitate, regiunea din țară și orele de lucru. Sumele câștigate sunt considerate bune, iar o parte din ei ajung să economisească și chiar să trimită bani rudelor din țara de origine. Câte ore pe zi muncește acest srilankez pentru 3.000 lei/lună, în România, de fapt? Lucrează 6 zile pe săptămână.

Într-un dialog cu Lucian Pop, fost sportiv și viitor ”Războinic” la Survivor 2026, un bărbat din Sri Lanka a avut numai cuvinte de laudă despre România și a mărturisit ce salariu încasează ca angajat în țara sa adoptivă.

Câte ore muncește un srilankez pentru 3.000 de lei/ lună

Bărbatul lucrează 10 ore pe zi, inclusvi în weekend. Singura zi liberă din săptămână este vineri. Srilankezul s-a adaptat în România, a învățat limba română (aproape de nivel conversațional) și mărturisește că este extrem de mulțumit de salariul pe care îl câștigă aici.

Câte ore pe zi muncește acest srilankez pentru 3.000 lei/lună, în România/ sursă foto: TikTok @ Lucian Pop

Comparativ cu Sri Lanka (unde avea un salariu de 300 de euro – aproximativ 1.500 de lei), în România, bărbatul încasează un salariu cuprins între 500 – 600 de euro/ lună (aproximativ 3.000 de lei).

Lucian Popa: Cât este un salariu în Sri Lanka, pe lună? Cât câștigi în Sri Lanka?
Srilankez: 300 de euro.
Lucian Popa: 300 de euro pe lună?
Srilankez: Maxim. Aici, la o mie de euro, două mii de euro. Lucrez, este.
Lucian Popa: Și în România?
Srilankez: 500-600.
Lucian Popa: Mai puțin în România decât în Sri Lanka? Să câștigi salariu?
Srilankez: Nu mai puțin, e mai mare.
Lucian Popa: Păi și de ce muncești aici?
Srilankez: Pentru mine.
Lucian Popa: Trimiți și la familie?
Srilankez: Da, trimit și familiei.
Lucian Popa: Câți bani trimiți pe lună?
Srilankez: Pe lună, 500 de euro. Da.
Lucian Popa: Și tu cu cât mai rămâi?
Srilankez: Eu, 100. E bine.
Lucian Popa: Cazarea și mâncarea le ai incluse.
Srilankez: Prin firmă.
Lucian Popa: Se asigură tot. Și muncești câte ore pe zi?
Srilankez: 10 ore pe zi. Vineri sunt liber, o zi pe săptămână.

 

