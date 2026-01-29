Interdicție dacă stai la bloc. Asociația de proprietari poate să te dea în judecată

Viața la bloc presupune reguli clare, iar orice abatere poate atrage sancțiuni serioase. Proprietariul trebuie să țină cont de ceilalți locatari atunci când decide să schimbe ceva în apartament sau în spațiile comune. Altfel se vor evita multe conflicte și nimic nu o să se simtă nedreptățit.

În general, chiar și o mică modificare în apartament necesită un acord. Proprietarii cred, în mod eronat, că pot dărâma sau muta orice perete din locuința lor. În realitate lucrurile sunt departe de realitate, orice lucrare care implică pereții de rezistență sau stâlpii nu se face fără autorizație. De asemenea, închiderea balconului, mutarea bucătăriei sau a băii ori modificarea instalațiilor comune se pot face doar cu avize legale. Astfel de lucrări pot afecta stabilitatea blocului, iar sancțiunile pot include amenzi piperate.

Proprietarul nu își poate deschide o afacere în apartament fără acordul celorlalți proprietari

Povestea nu se oprește, însă, aici. Proprietarul nu poate să folosească apartamentul pentru o afacere comercială, cum ar fi un salon, un cabinet privat etc fără acordul vecinilor și al asociației de proprietari. Locatarii se pot plânge de zgomot sau pot fi deranjați de traficul intens, iar proprietarul poate să ajungă să suporte anumite sancțiuni. Ba mai mult, poate să rămână fără afacerea în care și-a pus atâta bază.

Casa scării, holurile, subsolul sau uscătoria sunt spații comune. De aceea, fiecare proprietar trebuie să să gândească de două ori atunci când decide să depozite obiecte personale în aceste zone și să blocheze astfel căile de acces. Ocuparea acestora fără acordul asociației este ilegală.

Președintele și administratorul pot lua măsuri

Administratorul și președintele au obligația să constate problema și să o aducă în discuția comitetului executiv sau a adunării generale.

„Fiecare proprietar din condominiu poate folosi, în condițiile acordului de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și părțile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii”, potrivit Articolului 38 din Legea nr. 196/2018.

Proprietarii nu trebuie să abuzeze de amabilitatea vecinilor dacă nu își doresc să riște conflicte, sancțiuni contravenționale sau chiar procese în instanță. De aceea, pe lângă respectarea orelor de liniște și a sumelor datorate la întreținere, aceștia trebuie să țină cont și să nu atragă furia vecinilor datorită modificărilor pe care le plănuiesc în propria locuință.

Citește și: Cele mai căutate meserii în 2026. Te poți angaja extrem de repede

Citește și: Ce salariu are un angajat la fast-food în 2026. Turele de noapte contează mult