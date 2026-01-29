Acasă » Știri » Interdicție dacă stai la bloc. Asociația de proprietari poate să te dea în judecată

Interdicție dacă stai la bloc. Asociația de proprietari poate să te dea în judecată

De: Simona Tudorache 29/01/2026 | 15:48
Interdicție dacă stai la bloc. Asociația de proprietari poate să te dea în judecată

Viața la bloc presupune reguli clare, iar orice abatere poate atrage sancțiuni serioase. Proprietariul trebuie să țină cont de ceilalți locatari atunci când decide să schimbe ceva în apartament sau în spațiile comune. Altfel se vor evita multe conflicte și nimic nu o să se simtă nedreptățit.

În general, chiar și o mică modificare în apartament necesită un acord. Proprietarii cred, în mod eronat, că pot dărâma sau muta orice perete din locuința lor. În realitate lucrurile sunt departe de realitate, orice lucrare care implică pereții de rezistență sau stâlpii nu se face fără autorizație. De asemenea, închiderea balconului, mutarea bucătăriei sau a băii ori modificarea instalațiilor comune se pot face doar cu avize legale. Astfel de lucrări pot afecta stabilitatea blocului, iar sancțiunile pot include amenzi piperate.

Proprietarul nu își poate deschide o afacere în apartament fără acordul celorlalți proprietari

Povestea nu se oprește, însă, aici. Proprietarul nu poate să folosească apartamentul pentru o afacere comercială, cum ar fi un salon, un cabinet privat etc fără acordul vecinilor și al asociației de proprietari. Locatarii se pot plânge de zgomot sau pot fi deranjați de traficul intens, iar proprietarul poate să ajungă să suporte anumite sancțiuni. Ba mai mult, poate să rămână fără afacerea în care și-a pus atâta bază.

Casa scării, holurile, subsolul sau uscătoria sunt spații comune. De aceea, fiecare proprietar trebuie să să gândească de două ori atunci când decide să depozite obiecte personale în aceste zone și să blocheze astfel căile de acces. Ocuparea acestora fără acordul asociației este ilegală.

Președintele și administratorul pot lua măsuri

Administratorul și președintele au obligația să constate problema și să o aducă în discuția comitetului executiv sau a adunării generale.

„Fiecare proprietar din condominiu poate folosi, în condițiile acordului de asociere, atât spațiul care constituie bunul principal, cât și părțile comune, fără a aduce atingere drepturilor celorlalți proprietari și fără a schimba destinația clădirii”, potrivit Articolului 38 din Legea nr. 196/2018.

Proprietarii nu trebuie să abuzeze de amabilitatea vecinilor dacă nu își doresc să riște conflicte, sancțiuni contravenționale sau chiar procese în instanță. De aceea, pe lângă respectarea orelor de liniște și a sumelor datorate la întreținere, aceștia trebuie să țină cont și să nu atragă furia vecinilor datorită modificărilor pe care le plănuiesc în propria locuință.

Citește și: Cele mai căutate meserii în 2026. Te poți angaja extrem de repede

Citește și: Ce salariu are un angajat la fast-food în 2026. Turele de noapte contează mult

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru
Știri
Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem foarte multe de discutat”
Știri
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem foarte multe de discutat”
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un bloc din Oradea. Părinții, alertați să fie atenți ce fac copiii lor
Adevarul
„Eu urmez!”. Mesaje pe TikTok pentru elevul care s-a aruncat de pe un...
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform raportului toxicologic
Digi24
Noi date în cazul accidentului din Timiș: ce avea șoferul în sânge, conform...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către noul proprietar a început
Click.ro
Un colos se retrage definitiv din România. Toate magazinele au fost vândute, iar transferul către...
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în ultimii 25 de ani”
Digi 24
„Se schimbă banii în România”. BNR anunță o modificare a bancnotelor „pentru prima dată în...
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de un fals general SIE
Digi24
Imagini din flagrantul DNA. Avocata din PNL, surprinsă când primea 60.000 de euro alături de...
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
Promotor.ro
Ofensivă chineză pe piața din România: SUV cu autonomie de peste 1.000 km
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a dezbrăcat…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: -Măria, vecina m-a invitat la o cafea, a stins lumina şi s-a...
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
go4it.ro
Scutul României, eficient: Patriot a învins rachetele „invincibile” ale lui Putin
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Descopera.ro
Meseriile care vor dispărea până în 2030, 2045 sau 2050
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
Go4Games
Un fotbalist de la Dinamo, erou în jocul EA SPORTS FC 26
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru îngrijirea copilului
Gandul.ro
După ce a diminuat indemnizația pentru creșterea copilului, Bolojan taie și zilele de concediu pentru...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde
TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde
Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru
Doliu în familia președintelui Nicușor Dan! A murit bunica Mirabelei Grădinaru
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem ...
Decizia luată în cazul lui Cristian Andrei, după audieri. Primele declarații ale doctorului: ”Avem foarte multe de discutat”
„Atât s-a putut”! Mike Tyson, la rândul lui condamnat, a devenit „poștașul” care a dus la ...
„Atât s-a putut”! Mike Tyson, la rândul lui condamnat, a devenit „poștașul” care a dus la Casa Albă scrisoarea prin care P. Diddy îi cere lui Trump să îl grațieze
3 zodii care se vor îmbogăți în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
3 zodii care se vor îmbogăți în februarie 2026, potrivit celebrei Neti Sandu de la Pro TV
Creștere retroactivă a pensiilor pentru această categorie de pensionari români, de la 1 ianuarie ...
Creștere retroactivă a pensiilor pentru această categorie de pensionari români, de la 1 ianuarie 2027
Vezi toate știrile
×