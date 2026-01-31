Potrivit Vanity Fair, scriitoarea și stratega politică Ashley St. Clair a intentat un proces împotriva companiei xAI a lui Elon Musk, susținând că chatbotul Grok ar fi generat imagini sexuale explicite cu ea, la cererea utilizatorilor platformei X.

Acuzații grave la adresa xAI și a chatbotului Grok

Joi după-amiază, Ashley St. Clair, mama unuia dintre cei 14 copii cunoscuți public ai lui Elon Musk, a depus o plângere în instanță, la New York, împotriva companiei xAI. Aceasta acuză faptul că Grok, chatbotul dezvoltat de xAI, ar fi creat imagini deepfake cu caracter sexual explicit, pornind de la fotografii reale cu ea.

Potrivit documentelor depuse la dosar, utilizatori ai platformei X ar fi găsit fotografii cu Ashley din perioada în care avea 14 ani și ar fi cerut inteligenței artificiale să o „dezbrace”, să o plaseze în ipostaze sexuale sau să genereze imagini în care apare purtând un tatuaj cu un mesaj obscen. Într-unul dintre exemplele citate, reclamanta susține că a fost reprezentată într-un bikini decorat cu svastici — un detaliu cu atât mai grav cu cât Ashley St. Clair este de origine evreiască. Plângerea mai arată că unele dintre aceste imagini ar fi rămas online timp de peste șapte zile și că, în loc să fie protejată, Ashley s-a trezit că abonamentul premium i-a fost eliminat după ce a semnalat problema.

Compania lui Musk contraatacă

În aceeași zi, xAI a răspuns printr-un proces propriu, susținând că Ashley St. Clair a încălcat termenii și condițiile platformei X, care prevăd că orice litigiu trebuie judecat de instanțele din Texas. Avocata ei, Carrie Goldberg — cunoscută pentru procesele intentate marilor companii tech — a catalogat acțiunea xAI drept „aberantă” și a declarat că scopul este stabilirea unor limite legale clare, pentru a preveni folosirea inteligenței artificiale ca armă pentru a comite abuzuri.

Conflictul se desfășoară pe fondul unei crize globale de reglementare a AI, domeniu care a evoluat rapid, în lipsa unor reguli stricte. Musk nu a comentat direct acuzațiile, iar un răspuns automat al xAI a transmis sec: „Presa tradițională minte”.

Cazul readuce în prim-plan o întrebare esențială: cine este responsabil atunci când inteligența artificială scapă de sub control și generează conținut abuziv — utilizatorii sau companiile care o dezvoltă?

