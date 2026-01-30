BANCUL ZILEI | Probleme pe zborul Helsinki – Toronto

Se anunță weekend-ul și este un momente prielnic să ne înveselim. Bancurile de mai jos te vor face să zâmbești și îți vor însenina ziua. Situația hilară din avion are o morală haioasă pe care o vei ține minte și în viitor.

Zborul Helsinki-Toronto a fost încărcat cu 400 de pasageri și doar 200 de prânzuri. Compania aeriană a făcut o greşeală, iar echipajul se află într-o situaţie dificilă! Cu toate acestea, un însoţitor de zbor inteligent a venit cu o idee! La aproximativ 30 de minute după zbor, ea a anunţat nervoasă:

-„Doamnelor şi domnilor, nu ştiu cum s-a întâmplat asta, dar avem 400 de pasageri la bord și doar 200 de prânzuri! Oricine este amabil să renunţe la mâncare pentru altcineva va primi gratuit o cantitate de alcool nelimitată pe tot parcursul zborului! ”

Următorul ei anunţ a fost făcut 6 ore mai târziu:

-„Doamnelor şi domnilor, dacă cineva vrea să se răzgândească, mai avem 200 de prânzuri disponibile! „Morala poveştii: băutorii au suflet foarte mare şi bun!”

Alte bancuri care te vor amuza

Două blonde frumoase se plimbau prin oraș cu un Mercedes ultimul model. Ajung ele la semafor și se opresc.

Blonda de la volan, uitându- se la semafor, îi spune celeilalte:

– Ai văzut fată ce culoare roșie frumoasă are semaforul. Ca și rujul meu.

– Întradevăr, foarte frumos.

– Vai dar ce galben frumos tu fată, exact ca și maieul meu.

– Ai dreptate, e chiar frumos.

– Fată! Dar ce verde frumos ca și maieul tău.

– Daaa! Exact! Și acum e iarăși același roșu, a mai fost, accelerează să plecăm.

Doi electricieni într-o camera de hotel.

Unul observa ca celălalt îşi baga şireturile de la bocanci in priza si îl întreba:

– Ce faci, ba, acolo?

La care acesta mirat ii răspunde:

– Îmi usuc bocancii.

Si de ce ai legat bocancii unul de altul?

– I-am pus in serie, sa nu se ardă!

Într-un salon de reanimare, toți conectați la aparate.

Electricianul bagă capul pe ușă:

– Băieți, luați o gură de aer că schimb o siguranță!

CITEȘTE ȘI: BANC | Bulă și directorul

BANCUL ZILEI | „Sunt fericit că am fost concediat”