45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie

Românii care locuiesc la curte trebuie să fie foarte atenți la regulile impuse de autorități, deoarece nerespectarea acestora poate aduce amenzi consistente. Una dintre cele mai dure sancțiuni este prevăzută pentru arderea deșeurilor în curtea proprie.

Mulți români care locuiesc la curte obișnuiesc să ardă frunze, crengi sau resturi din grădină, considerând că este cea mai simplă metodă de a scăpa de ele. Puțini știu însă că această practică este strict interzisă și poate atrage unele dintre cele mai mari amenzi prevăzute de lege pentru gospodării.

Conform legislației în vigoare, inclusiv în 2026, arderea frunzelor, a resturilor vegetale sau a oricărui tip de gunoi în spații neautorizate se pedepsește cu amenzi cuprinse între 30.000 și 45.000 de lei, indiferent dacă este vorba despre deșeuri din gospodărie sau din grădină. Practica, încă răspândită în mediul rural și suburban, este considerată extrem de gravă din cauza impactului asupra mediului și sănătății.

O altă obligație importantă pentru proprietari este înregistrarea corectă a locuinței și a terenului în cadastru și cartea funciară. Fără aceste documente, impozitele nu pot fi calculate corect, iar persoana nu poate demonstra oficial dreptul de proprietate. În plus, autoritățile folosesc aceste date pentru a identifica responsabilul legal al imobilului, inclusiv în cazul unor probleme administrative sau contravenții.

Curățenia din fața porții este, de asemenea, o responsabilitate directă a proprietarului. Frunzele, noroiul, zăpada sau gunoaiele trebuie îndepărtate, iar amenzile pot varia între 200 și 1.000 de lei, în funcție de localitate. În unele orașe, obligațiile se extind și asupra trotuarelor, șanțurilor, rigolelor sau ierbii de pe marginea drumului. Dacă proprietarul nu intervine, primăria poate face lucrările în locul său și îi poate trimite factura pentru serviciile prestate.

