Acasă » Știri » 45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie

45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie

De: Andreea Stăncescu 30/01/2026 | 17:05
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie
Motivul pentru care poți primi amendă

Românii care locuiesc la curte trebuie să fie foarte atenți la regulile impuse de autorități, deoarece nerespectarea acestora poate aduce amenzi consistente. Una dintre cele mai dure sancțiuni este prevăzută pentru arderea deșeurilor în curtea proprie.

Mulți români care locuiesc la curte obișnuiesc să ardă frunze, crengi sau resturi din grădină, considerând că este cea mai simplă metodă de a scăpa de ele. Puțini știu însă că această practică este strict interzisă și poate atrage unele dintre cele mai mari amenzi prevăzute de lege pentru gospodării.

Conform legislației în vigoare, inclusiv în 2026, arderea frunzelor, a resturilor vegetale sau a oricărui tip de gunoi în spații neautorizate se pedepsește cu amenzi cuprinse între 30.000 și 45.000 de lei, indiferent dacă este vorba despre deșeuri din gospodărie sau din grădină. Practica, încă răspândită în mediul rural și suburban, este considerată extrem de gravă din cauza impactului asupra mediului și sănătății.

O altă obligație importantă pentru proprietari este înregistrarea corectă a locuinței și a terenului în cadastru și cartea funciară. Fără aceste documente, impozitele nu pot fi calculate corect, iar persoana nu poate demonstra oficial dreptul de proprietate. În plus, autoritățile folosesc aceste date pentru a identifica responsabilul legal al imobilului, inclusiv în cazul unor probleme administrative sau contravenții.

Curățenia din fața porții este, de asemenea, o responsabilitate directă a proprietarului. Frunzele, noroiul, zăpada sau gunoaiele trebuie îndepărtate, iar amenzile pot varia între 200 și 1.000 de lei, în funcție de localitate. În unele orașe, obligațiile se extind și asupra trotuarelor, șanțurilor, rigolelor sau ierbii de pe marginea drumului. Dacă proprietarul nu intervine, primăria poate face lucrările în locul său și îi poate trimite factura pentru serviciile prestate.

CITEȘTE ȘI: Amendă de 2.000 de lei pentru cei care fac asta la bloc. Este strict interzis

Documentul de la RAR pentru care românii pot primi amendă nu există, de fapt. Registrul Auto Român a făcut anunțul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
Știri
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit”
Știri
Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit”
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
Click.ro
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
FBI introduce un model BMW în flota auto. Ce model au ales americanii?
Promotor.ro
FBI introduce un model BMW în flota auto. Ce model au ales americanii?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu zero”
go4it.ro
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu...
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, ...
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, cu înregistrări și acuzații!
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. ...
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea?
Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre ...
Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre viața ei
Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să ...
Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit”
Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător ...
Celebra actriță are puteri paranormale când pictează. Ce îi transmit spiritele: „A fost tulburător să realizez tabloul”
Vezi toate știrile
×