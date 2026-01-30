Acasă » Teste IQ » TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea?

TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea?

De: Irina Vlad 30/01/2026 | 17:05
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea?
TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea?

Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi. Unde este al doilea?

Iluzia optică de astăzi ar putea să-ți dea mari bătăi de cap. În timp ce tigrul din imagine este vizibil cu ochiul liber, celălalt este camuflat atât de bine încât trece neobservat. Provocarea de astăzi îți va testa abilitățile de observare, atenția la detalii și recunoașterea tiparelor. Iluziile optice sunt o modalitate distractivă și captivantă de a-ți testa capacitatea intelectuală, mai ales când te provoacă să găsești animale sau obiecte ascunse în imagine.

TEST IQ | Găsește al doile tigru ascuns în imagine

La prima vedere, imaginea de mai sus arată clar un tigru stând în junglă, înconjurat de plante înalte de bambus, vegetație deasă, frunze, umbre și texturi naturale care creează un fundal vizual aglomerat. Tigrul este imposibil de ratat, dar iată surpriza: există un alt tigru ascuns undeva în aceeași imagine. Mulți oameni nu au reușit să-l localizeze în timpul limită acordat.

Pentru a găsi tigrul ascuns, începeți prin a scana imaginea încet și cu mare răbdare. Acordați atenție modelelor neobișnuite de dungi de pe blana tigrului, contururilor și formelor care ar putea sămăna cu un tigru.

REZOLVARE: Ei bine, al doilea tigru ascuns este literalmente scris pe primul tigru, care este clar vizibil în imagine: ”the hidden tiger” (n.r tigrul ascuns). Această iluzie optică ne arată că, de multe ori, ceea ce vedem în fața noastră s-ar putea să nu fie realitatea. 

TEST IQ | Oricine poate vedea un tigru în această poză, însă doar un geniu îi poate vedea pe amândoi.

Sperăm că v-ați distrat cu această iluzie optică. Felicitările se îndreatpă către cei care au reușit să găsescă tigrul ascuns. Pentru cei care au fost puși în dificultate, nu este o tragedie. AICI puteți să găsițit mai multe astfel de provocări interesante și captivante.

Test de inteligență | Găsiți șoricelul ascuns în bucătărie, în maximum 25 de secunde!

Cel mai tare test psihologic | Alege una dintre aceste 3 lumânări și vei afla ce fel de om ești, de fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9-8=2, mutând un singur băț
Teste IQ
Test IQ cu chibrituri | Corectați 9-8=2, mutând un singur băț
TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde
Teste IQ
TEST IQ | Această femeie și-a pierdut cheia. Ajutați-o să o găsească în cel mult 13 secunde
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale...
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată...
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină nouă: „Cel mai ieftin model este 19.500 euro”
Adevarul
Avram Iancu le cere românilor să-i doneze bani pentru a-și cumpăra o mașină...
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț...
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră într-o perioadă de „resetare”
Click.ro
Horoscop săptămâna 30 ianuarie - 5 februarie. Berbecii au susținere din partea Universului, Capricornii intră...
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Digi 24
VIDEO Momentul în care un avion Su-35 rus doboară un aparat de luptă ucrainean Su-25.
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din...
FBI introduce un model BMW în flota auto. Ce model au ales americanii?
Promotor.ro
FBI introduce un model BMW în flota auto. Ce model au ales americanii?
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu zero”
go4it.ro
Tancuri de 8 mld. de dolari pentru România? General: Iată când ar fi „egale cu...
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea de la ProTV
Gandul.ro
Cât costă școala privată a Evei Măruță. Lovitura financiară pentru Cătălin și Andra după concedierea...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bancul de weekend | Când iubita e supărată pe tine, dar tot îți gătește
Bancul de weekend | Când iubita e supărată pe tine, dar tot îți gătește
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, ...
Protopopul de Rădăuți, înlăturat după “războiul” cu ÎPS Calinic. Scandal uriaș în BOR, cu înregistrări și acuzații!
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
Temperaturi de până la -20 de grade. România o să fie lovită de un val de aer polar
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea ...
45.000 lei amendă în 2026, pentru toți românii care stau la casă și fac acest lucru în curtea proprie
Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre ...
Lovitură pentru Melania Trump! Familia nu a fost prezentă la marea premieră a documentarului despre viața ei
Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să ...
Echipa Chefi la cuțite, prima reacție după moartea fostei concurente Tal Berkovich: ”Reușise să învingă un diagnostic cumplit”
Vezi toate știrile
×