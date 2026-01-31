Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV

Subiectul unei posibile a treia sarcini pentru Andra Măruță a fost atins în ediția specială a podcastului „Acasă la Măruță”, prezentată chiar de fiica lor, Eva Măruță.

Momentul a venit într-o perioadă în care Cătălin Măruță a anunțat plecarea de la Pro TV, iar discuția dintre el și Eva atrage atenția datorită naturaleții cu care cei doi vorbesc despre familie și dorințele copiilor.

Andra Măruță, însărcinată a treia oară?

În cadrul episodului, Eva Măruță a deschis subiectul unui posibil frățior sau al unei surioare, exprimându-și dorința sinceră de a nu mai fi mezina familiei. Conversația a fost una spontană, fără intenția de a lansa speculații, însă a oferit publicului o privire autentică asupra dinamicii din familia Măruță.

Cătălin Măruță a intervenit la un moment dat pentru a clarifica situația, subliniind că Andra Măruță nu este însărcinată. Totuși, discuția a fost una caldă, cu accente amuzante, în care Eva și-a expus argumentele pentru care și-ar dori un nou membru în familie.

Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV

Contextul plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV a făcut ca această conversație să fie cu atât mai interesantă pentru public, deoarece mulți au fost curioși dacă schimbările profesionale ar putea avea legătură cu planurile personale.

Din dialogul purtat cu mezina familiei, Eva, reiese însă clar că discuția a pornit exclusiv din dorința Evei și nu dintr-o realitate deja existentă.

Eva Măruță: „Să… să mai am o soră sau un frate.” Cătălin Măruță: „Ți-ai dori asta?” Eva Măruță: „Doamne, de mult. Mereu am vrut să fiu copilul mijlociu, nu cea mai mică. Pentru că și David… adică, David este cel mai mare. Și el nu știe cum e să fii ăla mai mic. Și eu nu știu cum e să fii ăla mai mare. Dar, în același timp, vreau și eu să am o surioară sau un frățior. Pe care eu să-l învăț chestii. Eu să-i spun: uite, nu e bine ce faci. Eu să-l…” Cătălin Măruță: „Tu să-l ajuți?” Eva Măruță: „Da.” Cătălin Măruță: „Ți-ar plăcea asta?” Eva Măruță: „Unii copii stau la bunici. El va sta la mine. Nu la bunici.” Cătălin Măruță: „Păi tu ai zece ani.” Eva Măruță: „Păi da, dar cu tot cu nouă luni voi avea mai mulți ani.” Cătălin Măruță: „Hai să spunem, să se înțeleagă, că mami nu e însărcinată. Pentru că titlurile în ziare vor fi legate de treaba asta.” Eva Măruță: „Da, deci mama nu este însărcinată. Va fi? Nu se știe.” Cătălin Măruță: „Da, să știi că eu mă gândesc că…” Eva Măruță: „Unii cred că nu, unii cred că da. Dar, deocamdată, nu este.” Cătălin Măruță: „Eu cred că tu ai fi o soră foarte bună.”

CITEŞTE ŞI: ”Nu mai merge Pro TV-ul?” Cum a făcut mișto David de Cătălin Măruță, chiar înainte cu o zi să-și anunțe plecarea

Cătălin și Andra Măruță, la Asia Express? ”Doar de experiență”