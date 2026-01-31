Acasă » Știri » Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV

De: David Ioan 31/01/2026 | 09:01
Subiectul unei posibile a treia sarcini pentru Andra Măruță a fost atins în ediția specială a podcastului „Acasă la Măruță”, prezentată chiar de fiica lor, Eva Măruță.

Momentul a venit într-o perioadă în care Cătălin Măruță a anunțat plecarea de la Pro TV, iar discuția dintre el și Eva atrage atenția datorită naturaleții cu care cei doi vorbesc despre familie și dorințele copiilor.

Andra Măruță, însărcinată a treia oară?

În cadrul episodului, Eva Măruță a deschis subiectul unui posibil frățior sau al unei surioare, exprimându-și dorința sinceră de a nu mai fi mezina familiei. Conversația a fost una spontană, fără intenția de a lansa speculații, însă a oferit publicului o privire autentică asupra dinamicii din familia Măruță.

Cătălin Măruţă. Foto: YouTube

Cătălin Măruță a intervenit la un moment dat pentru a clarifica situația, subliniind că Andra Măruță nu este însărcinată. Totuși, discuția a fost una caldă, cu accente amuzante, în care Eva și-a expus argumentele pentru care și-ar dori un nou membru în familie.

Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV

Contextul plecării lui Cătălin Măruță de la Pro TV a făcut ca această conversație să fie cu atât mai interesantă pentru public, deoarece mulți au fost curioși dacă schimbările profesionale ar putea avea legătură cu planurile personale.

Eva Măruţă. Foto: YouTube

Din dialogul purtat cu mezina familiei, Eva, reiese însă clar că discuția a pornit exclusiv din dorința Evei și nu dintr-o realitate deja existentă.

Eva Măruță: „Să… să mai am o soră sau un frate.”

Cătălin Măruță: „Ți-ai dori asta?”

Eva Măruță: „Doamne, de mult. Mereu am vrut să fiu copilul mijlociu, nu cea mai mică. Pentru că și David… adică, David este cel mai mare. Și el nu știe cum e să fii ăla mai mic.

Și eu nu știu cum e să fii ăla mai mare. Dar, în același timp, vreau și eu să am o surioară sau un frățior. Pe care eu să-l învăț chestii.

Eu să-i spun: uite, nu e bine ce faci. Eu să-l…”

Cătălin Măruță: „Tu să-l ajuți?”

Eva Măruță: „Da.”

Cătălin Măruță: „Ți-ar plăcea asta?”

Eva Măruță: „Unii copii stau la bunici. El va sta la mine. Nu la bunici.”

Cătălin Măruță: „Păi tu ai zece ani.”

Eva Măruță: „Păi da, dar cu tot cu nouă luni voi avea mai mulți ani.”

Cătălin Măruță: „Hai să spunem, să se înțeleagă, că mami nu e însărcinată. Pentru că titlurile în ziare vor fi legate de treaba asta.”

Eva Măruță: „Da, deci mama nu este însărcinată. Va fi? Nu se știe.”

Cătălin Măruță: „Da, să știi că eu mă gândesc că…”

Eva Măruță: „Unii cred că nu, unii cred că da. Dar, deocamdată, nu este.”

Cătălin Măruță: „Eu cred că tu ai fi o soră foarte bună.”

