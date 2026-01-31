Acasă » Știri » Dilema unei familii din Iași cu venit cumulat de 9.000 lei/lună: „Soția cumpără constant astfel de produse”

Dilema unei familii din Iași cu venit cumulat de 9.000 lei/lună: „Soția cumpără constant astfel de produse”

De: Maria Roșca 31/01/2026 | 09:45
Dilema unei familii din Iași cu venit cumulat de 9.000 lei/lună: Soția cumpără constant astfel de produse
Dilema unei familii din Iași cu venit cumulat de 9.000 leilună Soția cumpără constant astfel de produse

Postarea unui ieșean a devenit subiect de discuție pe unul dintre cele mai populare grupuri de social media. Povestea sa a reușit să genereze sute de reacții și peste 600 de comentarii. Care este, de fapt, dilema familiei din Iași? 

Este vorba despre povestea unei familii din Iași, unde doi preșcolari și doi părinți trăiesc cu un venit mediu de aproximativ 9.000 de lei pe lună. Disperat că soția cumpără constant un anumit sortiment de cârnați dintr-un supermarket, „capul familiei” a încărcat pe social media o postare în care își spune oful.

Care este, de fapt, dilema familiei din Iași

Bărbatul s-a destăinuit utilizatorilor ieșeni de pe un grup public de Facebook. În postarea sa, sub foma unui sondaj public, acesta le cere utilizatorilor să își dea cu părerea despre o situație care pare să-i fi scăpat de sub control: obiceiul soției sale de a cumpăra frecvent mâncare ultraprocesată. Decizie cu care el nu este deloc de acord, urmând ca la final să facă o medie a tuturor răspunsurilor pentru a vedea cine are drepte: el sau soția lui.

„Suntem o familie de vârstă medie cu doi copii preșcolari, cu venit în casă cumulat în jur de 9.000 lei (am dat toate detaliile de mai sus pt a știi și contextul), iar soția cumpără constant (cam 1 -2 ori pe săptămână) astfel de produse (PE CARE LE CONSUMĂM CU TOȚII INCLUSIV COPII), iar eu când îi repet ca aduce ” moarte ” și boală în casă ea mereu răspunde că exagerez. Care dintre noi are dreptate? Eu sau ea? Voi face o medie a tuturor răspunsurilor pentru a vedea unde mă aflu… vă mulțumesc tuturor pentru păreri”, este mesajul bărbatului din Iași.

Dilema unei familii din Iași cu venit cumulat de 9.000 leilună Soția cumpără constant astfel de produse/ sursă foto: Facebook

Răspunsurile utilizatorilor nu au întârziat să apară. Vă prezentăm o parte din răspunsurile la „sondajul” ieșeanului:

„Soția dvs. e posibil să moară mai repede pentru că o stresați, decât de la cârnați”

„Nu are soția vreo datorie în plus față de tine în a oferi copiilor un regim sănătos. În loc să o convingi pe ea să renunțe la aceste produse ar fi mai ușor și responsabil să gătești tu ceva mai sănătos”

„Și la alte chestii tot așa chemi prietenii?”

„Sfatul meu e să mâncați ce vă place… asteaa-s vremurile”

„Du-te și fă bani mai mulți ca să numai fie nevoie să cumperi așa ceva”

„Trebuie să stăm cât mai multe departe de astfel de preparate. Pentru copii ar trebui interzise”

„Ați putea să o ajutați la gătit sau să vă luați dvs răspunderea cumpărăturilor”, au fost o parte din cele peste 600 de comentarii.

Suma incredibil de mică pe care o plătește zilnic o româncă pentru mâncare în China: „Daca îți cumpărai aceleași lucruri în Bucuresti…”

Cel mai ieftin salam de Sibiu din România. Cu cât se vinde în LIDL

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Judeţul Vrancea, lovit de un nou cutremur. Ce magnitudine avea
Știri
Judeţul Vrancea, lovit de un nou cutremur. Ce magnitudine avea
Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent? ”Mă trec fiori”
Știri
Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent?…
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și Schitt’s Creek
Mediafax
A murit actrița Catherine O’Hara, cunoscută pentru rolurile din din Home Alone și...
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România
Gandul.ro
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești...
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini second-hand și întreținere ieftină
Adevarul
Top 10 cele mai căutate mărci auto în 2025: Românii mizează pe mașini...
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au invocat pentru greșeala lor (NYT)
Digi24
De ce și-au cerut scuze rușii față de ucraineni și ce motiv au...
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Mediafax
Horoscop 31 ianuarie 2026: Zodiile care încheie luna ianuarie cu noi oportunități
Parteneri
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A încercat să mă... ”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Chinurile prin care a trecut Marina Dina de la Survivor din cauza fostului soț! „A...
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă...
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a...
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare: „O adevărată investiție, la care mă gândesc cu mândrie”
Click.ro
Imagini din interiorul casei lui Virgil Ianțu. Vila cu două niveluri, complet transformată după renovare:...
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul nuclear al Chinei pune Washingtonul în fața unei dileme
Digi 24
SUA și Rusia sunt în pragul unei noi curse a înarmărilor, în timp ce avansul...
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din Capitală. Cine le ia locul (surse)
Digi24
Val de demisii în PSD București: liderii mai multor filiale pleacă după eșecul alegerilor din...
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
Promotor.ro
Mai rapid decât Dacia: brandul chinez care a cucerit piața românească într-un timp record
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de...
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
go4it.ro
Record istoric: Singurul actor care a jucat în 3 filme cu 8+ Oscaruri
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
Go4Games
Jocuri gratuite pentru abonații PlayStation
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din România
Gandul.ro
1.300 lei lei în plus la pensie, din luna martie 2026, pentru acești pensionari din...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
BANCUL ZILEI | Cum să te îmbeți dintr-o bere fără alcool la 0.33
BANCUL ZILEI | Cum să te îmbeți dintr-o bere fără alcool la 0.33
Judeţul Vrancea, lovit de un nou cutremur. Ce magnitudine avea
Judeţul Vrancea, lovit de un nou cutremur. Ce magnitudine avea
Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent? ”Mă ...
Cine este Danny Budiski, israelianul de 63 de ani care a luat Golden Buzz la Românii au Talent? ”Mă trec fiori”
Cristina Butnăraș a murit în Italia, la 40 de ani. Trei fetițe au rămas fără mamă
Cristina Butnăraș a murit în Italia, la 40 de ani. Trei fetițe au rămas fără mamă
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 ...
Gafa lui Bobonete de la Românii au Talent. Gestul deplasat făcut de jurat, în timpul episodului 2 al show-ului de la Pro TV: „Oare or exista și..”
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Andra Măruță, însărcinată a treia oară? Legătura cu plecarea lui Cătălin Măruță de la Pro TV
Vezi toate știrile
×