Dilema unei familii din Iași cu venit cumulat de 9.000 lei/lună: „Soția cumpără constant astfel de produse”

Postarea unui ieșean a devenit subiect de discuție pe unul dintre cele mai populare grupuri de social media. Povestea sa a reușit să genereze sute de reacții și peste 600 de comentarii. Care este, de fapt, dilema familiei din Iași?

Este vorba despre povestea unei familii din Iași, unde doi preșcolari și doi părinți trăiesc cu un venit mediu de aproximativ 9.000 de lei pe lună. Disperat că soția cumpără constant un anumit sortiment de cârnați dintr-un supermarket, „capul familiei” a încărcat pe social media o postare în care își spune oful.

Care este, de fapt, dilema familiei din Iași

Bărbatul s-a destăinuit utilizatorilor ieșeni de pe un grup public de Facebook. În postarea sa, sub foma unui sondaj public, acesta le cere utilizatorilor să își dea cu părerea despre o situație care pare să-i fi scăpat de sub control: obiceiul soției sale de a cumpăra frecvent mâncare ultraprocesată. Decizie cu care el nu este deloc de acord, urmând ca la final să facă o medie a tuturor răspunsurilor pentru a vedea cine are drepte: el sau soția lui.

„Suntem o familie de vârstă medie cu doi copii preșcolari, cu venit în casă cumulat în jur de 9.000 lei (am dat toate detaliile de mai sus pt a știi și contextul), iar soția cumpără constant (cam 1 -2 ori pe săptămână) astfel de produse (PE CARE LE CONSUMĂM CU TOȚII INCLUSIV COPII), iar eu când îi repet ca aduce ” moarte ” și boală în casă ea mereu răspunde că exagerez. Care dintre noi are dreptate? Eu sau ea? Voi face o medie a tuturor răspunsurilor pentru a vedea unde mă aflu… vă mulțumesc tuturor pentru păreri”, este mesajul bărbatului din Iași.

Răspunsurile utilizatorilor nu au întârziat să apară. Vă prezentăm o parte din răspunsurile la „sondajul” ieșeanului:

„Soția dvs. e posibil să moară mai repede pentru că o stresați, decât de la cârnați” „Nu are soția vreo datorie în plus față de tine în a oferi copiilor un regim sănătos. În loc să o convingi pe ea să renunțe la aceste produse ar fi mai ușor și responsabil să gătești tu ceva mai sănătos” „Și la alte chestii tot așa chemi prietenii?” „Sfatul meu e să mâncați ce vă place… asteaa-s vremurile” „Du-te și fă bani mai mulți ca să numai fie nevoie să cumperi așa ceva” „Trebuie să stăm cât mai multe departe de astfel de preparate. Pentru copii ar trebui interzise” „Ați putea să o ajutați la gătit sau să vă luați dvs răspunderea cumpărăturilor”, au fost o parte din cele peste 600 de comentarii.

